Người đàn ông dùng loa phóng thanh kể chuyện ma suốt 10 tiếng mỗi ngày để trả thù hàng xóm
Loa được nối dây, đặt ở giữa, được bố trí ngay cạnh bức tường ngăn cách giữa hai ngôi nhà.
Một cuộc tranh chấp kỳ lạ đang thu hút sự chú ý và bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo đó, người đàn ông họ Lu và người sống chung với anh, họ Li, cả hai đều đến từ Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã vướng vào một cuộc tranh chấp với người hàng xóm họ Xie.
Nguyên nhân chính xác của cuộc xung đột vẫn chưa rõ ràng.
Để trả đũa, Li và Lu bắt đầu phát những câu chuyện ma qua loa phóng thanh đặt sát tường chung mỗi ngày, từ 8 giờ 45 phút sáng đến 12 giờ trưa, và từ 3 giờ 30 chiều đến 10 giờ tối.
Trong những khoảng thời gian đó, những "âm thanh ma quái từ núi non" vang vọng khắp nhà người hàng xóm, lặp đi lặp lại liên tục hơn 10 tiếng mỗi ngày. Không rõ họ đã tiếp tục hình thức trả đũa này trong bao lâu.
Hành động của hai người đàn ông không chỉ nhắm vào người hàng xóm để trả thù mà còn gây phiền nhiễu cho cư dân tầng trên, làm xáo trộn cuộc sống yên bình của họ.
Một cư dân khác, họ Cui, sống cách đó chỉ hai tầng, cũng bị ảnh hưởng. Ngày qua ngày, anh phải chịu đựng tiếng ồn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt gia đình, đặc biệt là con anh, người đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học đầy cạnh tranh và gặp khó khăn trong việc học tập trong yên tĩnh.
Tình hình càng trở nên khó chịu hơn vì các phép đo tiếng ồn cho thấy âm thanh không vượt quá giới hạn cho phép.
Theo kết quả giám sát, mức độ tiếng ồn bên trong nhà của ông Cui là 36 decibel, thấp hơn nhiều so với ngưỡng quy định là 60 decibel vào ban ngày và 50 decibel vào ban đêm. Điều này có nghĩa là các cơ quan pháp luật không thể áp đặt hình phạt.
Tuy nhiên, ông Cui tin rằng ông Lu cố tình gây ồn ào làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường nhật của gia đình mình, vì vậy ông đã đệ đơn lên Tòa án quận ở Quảng Châu để yêu cầu lệnh cấm trước khi khởi kiện.
Lệnh cấm trước khi khởi kiện là một quyết định của tòa án được ban hành trước khi có phán quyết cuối cùng nhằm ngăn chặn một bên gây ra thiệt hại không thể khắc phục.
Cuối cùng, tòa án đã phán quyết có lợi cho Cui, yêu cầu Lu phải ngay lập tức ngừng phát các bản âm thanh gây rối. Sau đó, dưới sự giám sát của nhân viên tòa án, Lu đã tháo dỡ thiết bị ghi âm, xóa các bản ghi âm "ma quái" và cam kết sẽ không gây thêm tiếng ồn làm phiền nữa.
Vụ việc đã gây ra sự thích thú và chế giễu trên mạng, tạo nên một làn sóng bình luận hài hước.
Một người hỏi: “Tôi khá tò mò: tranh chấp kiểu gì mà lại khiến người ta chơi trò kể chuyện ma suốt hơn 10 tiếng đồng hồ?”
Một người khác nói: “Tên này thật là táo bạo. Hắn ta không sợ sao? Hắn ta không nương tay với bản thân cũng như hàng xóm của mình.”
Trong khi đó, một người khác lại nói đùa: "Nếu anh ta gặp phải người như tôi, người thực sự thích nghe chuyện ma thì sao?"
Nguồn: SCMP
