Lần đầu đưa bạn gái về ra mắt, tôi "muối mặt" vì sự vụng về và nhõng nhẽo của em
Tôi cứ ngỡ tình yêu chỉ cần hai đứa hiểu nhau là đủ, cho đến ngày đưa em về ra mắt gia đình. Sự "tiểu thư" quá mức của em đã khiến buổi gặp gỡ trở thành một kỉ niệm mà tôi chỉ muốn quên đi.
Chúng tôi yêu nhau được gần một năm. Trong mắt tôi, em là một cô gái xinh đẹp, hiện đại và có phần nũng nịu rất đáng yêu.
Tôi luôn chiều chuộng em, sẵn sàng làm mọi thứ để em vui. Chính vì thế, tôi đã rất tự tin khi quyết định đưa em về ra mắt bố mẹ và họ hàng trong dịp tất niên năm nay.
Tôi muốn giới thiệu với cả gia đình người con gái mà tôi dự định sẽ gắn bó cả đời. Nhưng rồi, thực tế lại không như những gì tôi tưởng tượng.
Ngay từ khi mới bước chân vào nhà, sự hồn nhiên quá mức của em đã khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trong lúc các cô, các bác đang tất bật dưới bếp chuẩn bị mâm cỗ, em chỉ ngồi trên phòng khách bấm điện thoại. Thấy vậy, tôi kéo tay em xuống bếp để "ghi điểm".
Mẹ tôi đưa cho em rổ rau thơm nhờ nhặt giúp. Em cầm cọng rau lên với vẻ lúng túng, rồi thản nhiên bảo cháu chưa nhặt rau bao giờ.
Đến khi mẹ nhờ em gọt đĩa hoa quả để tráng miệng, em cầm dao lóng ngóng đến mức suýt cắt vào tay, miếng táo thì chỗ dày chỗ mỏng, thâm sì vì em chẳng biết ngâm nước muối.
Điều khiến tôi ái ngại nhất chính là sự nhõng nhẽo của em. Ngay giữa lúc đông người, em vẫn không ngần ngại ôm cánh tay tôi, nũng nịu muốn tôi bóc tôm cho.
Tôi thấy rõ những ánh mắt ái ngại của các bác và cái nhíu mày của mẹ tôi. Em dường như không nhận ra rằng đây là dịp để thể hiện sự trưởng thành và khéo léo, chứ không phải nơi để phô diễn sự nuông chiều của bạn trai.
Sau khi em về, không khí trong nhà tôi chùng xuống hẳn. Trong bữa cơm tối, bố tôi – vốn là người ít nói – cũng phải lên tiếng: "Con gái lớn rồi mà đến việc cơ bản nhất cũng không biết làm, lại còn thiếu ý tứ trước mặt người lớn".
Mẹ tôi thì thở dài, bà bảo bà không cần một cô con dâu phải đảm đang như đầu bếp, nhưng ít nhất phải biết quan sát và có thái độ cầu thị. Bà lo lắng rằng với tính cách "tiểu thư" và hay nhõng nhẽo như vậy, em khó lòng có thể lo toan cho cuộc sống gia đình sau này, nhất là khi có con cái.
Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn đượcGia đình - 25 phút trước
GĐXH - Có người dường như lúc nào cũng gặp may, nhưng thật ra đó không phải do “số hưởng”. Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm chung: tư duy tích cực, chủ động, linh hoạt, xây dựng quan hệ tốt và kiên trì. Tin vui là ai cũng có thể rèn luyện những điều này.
Qua 50 tuổi mới thấm: Có tiền chưa chắc hạnh phúc, thiếu điều này chắc chắn cô đơnGia đình - 28 phút trước
GĐXH - Nhiều người năm 30 tuổi sợ nhất là không có tiền, nhưng khi 50 tuổi, họ mới nhận ra điều khiến con người day dứt nhất không phải nghèo vật chất mà là thiếu điều này.
Về già mới ngộ ra: Con rể có hiếu hay không phụ thuộc vào hành động này của cha mẹ vợGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Về già mới hiểu ra, có những mối quan hệ cần được chăm chút bằng sự chừng mực và khoảng cách, đặc biệt là với con rể.
Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đờiNuôi dạy con - 13 giờ trước
GĐXH - Không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ, vị tỷ phú nổi tiếng này còn khiến thế giới ngưỡng mộ bởi triết lý dạy con đặc biệt.
Khách đến chơi mùng 5 Tết, vợ tiếp đãi mâm cơm mà chồng phải chờ khách về rồi mới thốt lên câu: Mất mặtGia đình - 14 giờ trước
Vợ nghe xong mà chạnh lòng.
Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn khôngChuyện vợ chồng - 15 giờ trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.
Đầu năm đến chúc Tết nhà ngoại, chưa uống hết chén trà đã bị bố vợ trách "bạc nghĩa" khiến vợ chồng tôi ra về trong uất ứcGia đình - 15 giờ trước
Tôi thấy máu nóng bắt đầu dồn lên mặt nhưng tôi vẫn nhịn, vì đó là bố vợ.
10 câu cha mẹ EQ cao sẽ dặn con sau khi hết TếtGia đình - 17 giờ trước
Tết không chỉ là những ngày nghỉ mà là một khóa học ngắn hạn về lòng biết ơn, sự kết nối và cách quản trị cuộc đời mà cha mẹ có thể dạy con ngay khi mùa xuân vừa chạm ngõ.
Mẹ chồng cho giỏ trứng ngày Tết: Con dâu bật khóc khi phát hiện sự thật bên trongGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trước lúc chia tay, mẹ chồng chỉ trao cho con dâu một giỏ trứng quê. Ít ai ngờ, chính món quà tưởng chừng giản dị ấy lại khiến người con dâu rơi nước mắt khi về tới nhà.
Muốn đi làm lại sau sinh, tôi bị chồng quy chụp ích kỷ và không thương conChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Ra trường lấy chồng, sinh con rồi ở nhà nội trợ theo lời khuyên của chồng, đến khi tôi muốn đi làm trở lại thì chồng ra sức ngăn cản, quy chụp tôi ích kỷ và không thương con.
Lén đặt camera theo dõi giúp việc, tôi bật khóc khi biết sự thật sau cánh cửaChuyện vợ chồng
Người giúp việc nhà tôi còn rất trẻ, ít nói và gần như không đòi hỏi gì. Cô làm việc rất chăm chỉ và nấu ăn ngon, nhưng cứ 9h mỗi tối, lại vào phòng riêng khóa cửa khiến tôi nghi ngờ và bí mật đặt camera theo dõi…