Về già mới ngộ ra: Con rể có hiếu hay không phụ thuộc vào hành động này của cha mẹ vợ

Khi còn trẻ, chúng ta thường tin rằng tình thân có thể xóa nhòa mọi ranh giới. Nhưng về già mới hiểu ra, có những mối quan hệ cần được chăm chút bằng sự chừng mực và khoảng cách. Đặc biệt là với con rể – người vốn không cùng huyết thống nhưng lại gắn bó mật thiết với gia đình.

Những người già sống thấu đáo đều hiểu rằng: Đừng bao giờ đánh giá quá cao vị trí của mình trong mắt con rể, bởi kỳ vọng càng cao, thất vọng càng nhiều.

Những ông bố vợ "ít nói" lại thường có con rể nể trọng hơn những người hay "dạy bảo". Ảnh minh họa

5 bí quyết ứng xử bố mẹ vợ - con rể để giữ bình yên về già

Có một thực tế mà nhiều bậc cha mẹ thường quên mất: Con rể suy cho cùng vẫn là "khách", chứ không phải "con đẻ". Nhiều người coi con rể như con ruột, dốc lòng đối đãi, nhưng chỉ cần một lời nói vô tình hay một sự can thiệp quá giới hạn, mối quan hệ ấy có thể lập tức rạn nứt.

Hãy cùng tìm hiểu 5 bí quyết ứng xử của người già thông thái để giữ gìn sự tôn trọng và bình yên cho tuổi già.

1. Lấy lễ đãi người, giữ lấy cái trí của sự "khách khí"

Khi con rể đến nhà, đừng coi đó là việc đương nhiên mà sai bảo làm việc này việc kia, càng đừng dò hỏi sâu về lương bổng hay áp lực sự nghiệp. Hãy đãi con rể như một người bạn thân quý: mời chén trà, trò chuyện dăm ba câu chuyện phiếm nhưng tuyệt đối không tò mò đời tư.

Sự "khách khí" đúng mực này lại chính là chất xúc tác khiến người con rể cảm thấy thoải mái và được tôn trọng mỗi khi về thăm nhà ngoại.

2. Ranh giới rõ ràng, không thay con gái "quản giáo" hôn nhân

Khi đôi trẻ cãi nhau, nhiều bậc cha mẹ thường nóng lòng "đứng đội" hoặc chỉ trích con rể. Người có EQ cao sẽ kín đáo tìm hiểu nguyên nhân.

Nếu lỗi ở con gái mình, hãy thẳng thắn nhắc nhở con trước mặt con rể: "Tính nết con cần sửa đổi, chồng con đã bao dung cho con nhiều rồi". Lời nói này tưởng là mắng con gái, nhưng thực chất là liều thuốc an thần cực mạnh cho con rể, giúp anh ta cảm thấy được thấu hiểu thay vì bị cô lập bởi gia đình vợ.

Muốn con gái hạnh phúc, cha mẹ vợ nhất định phải thuộc lòng "quy tắc 5 không" khi đối đãi với con rể. Ảnh minh họa

3. Đừng so sánh, bảo vệ lòng tự trọng của con rể

"Con rể nhà người ta thăng chức", "Thông gia nhà kia tặng nhà mới"... những lời này là "thuốc độc" cho mọi mối quan hệ. Đừng bao giờ đem con rể ra bàn cân so sánh với bất kỳ ai. Trí tuệ của người già nằm ở việc "không nhắc đến", thậm chí là dành một lời động viên: "Không sao, cứ thong thả mà làm con ạ" khi thấy con rể gặp khó khăn.

4. Hạ thấp kỳ vọng, tự lập kế hoạch dưỡng già

Trông cậy hoàn toàn vào con rể để dưỡng già? Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất về nhận thức khi về già. Người già tỉnh táo luôn chuẩn bị sẵn một khoản tích lũy hoặc kế hoạch vào viện dưỡng lão khi cần thiết. "Cơm cha cơm mẹ thì nằm, cơm con cơm rể phải cầm bát đứng" – thà chủ động thu xếp cuộc sống của mình còn hơn để sau này rơi vào thế lúng túng, khó xử.

5. Giúp đỡ đúng lúc nhưng không "dốc hết túi"

Con rể khởi nghiệp thiếu vốn, hay cháu chắt cần xin học... giúp đỡ là tốt, nhưng phải lượng sức mình. Hãy là người "tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi" chứ đừng biến mình thành "cỗ máy rút tiền" vô hạn. Giúp một phần để thể hiện tình cảm, phần rủi ro còn lại hãy để con rể tự gánh vác, đó mới là cách giúp con trưởng thành thực sự.

Ảnh minh họa

Bước vào tuổi xế chiều, sự thật về mối quan hệ với con rể vừa nghiệt ngã lại vừa đơn giản: Giữa các bạn luôn tồn tại một bức màn ngăn cách mang tên "huyết thống". Nhưng đây không phải điều xấu. Một khoảng cách phù hợp sẽ tránh được va chạm, một sự khách khí vừa đủ sẽ đổi lấy sự tôn trọng bền lâu.

Hạnh phúc tuổi già vốn chẳng nằm trong tay ai khác ngoài chính bản thân mình. Những người già thấu đáo đã học được cách làm một "người quan sát" tỉnh táo, dùng sự thấu hiểu ranh giới để bảo vệ tình thân, thay vì dùng sự hy sinh để làm áp lực trói buộc.

