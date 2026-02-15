Mới nhất
Chuyên gia Harvard cảnh báo: 3 thói quen của sếp EQ thấp tưởng 'rất bình thường' nhưng âm thầm phá nát cả tập thể

Chủ nhật, 16:33 15/02/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Theo phân tích từ chuyên gia Harvard, chỉ 3 hành vi quen thuộc này cũng đủ làm suy giảm niềm tin, động lực và hiệu suất của cả đội nhóm. Bạn có đang làm việc dưới một lãnh đạo như vậy?

Sếp EQ thấp là gì? Vì sao trí tuệ cảm xúc quan trọng trong quản lý

Theo phân tích từ chuyên gia Harvard, trí tuệ cảm xúc (EQ) là yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng lãnh đạo. Một người sếp EQ thấp thường không kiểm soát tốt cảm xúc, thiếu khả năng lắng nghe và dễ đổ lỗi khi xảy ra vấn đề. Những hành vi này tưởng chừng bình thường nhưng lại âm thầm bào mòn tinh thần nhân viên và làm suy giảm hiệu suất tập thể.

Bài viết chỉ ra 3 dấu hiệu phổ biến của sếp EQ thấp: phản ứng tiêu cực khi chịu áp lực, không thấu hiểu cảm xúc cấp dưới và né tránh trách nhiệm. Đây là những biểu hiện khiến môi trường làm việc trở nên căng thẳng, thiếu an toàn tâm lý và làm giảm động lực cống hiến của nhân viên.

Chuyên gia Harvard nhấn mạnh, nâng cao trí tuệ cảm xúc không chỉ giúp lãnh đạo quản lý tốt hơn mà còn tạo dựng niềm tin và sự gắn kết bền vững trong tổ chức. Nhận diện sớm các dấu hiệu sếp EQ thấp là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe tinh thần và duy trì hiệu suất làm việc lâu dài.

Những câu nói "đậm mùi" EQ thấp khi nghỉ việcNhững câu nói 'đậm mùi' EQ thấp khi nghỉ việc

GĐXH - Dưới đây là những câu nói phổ biến khi nghỉ việc thường bị xem là biểu hiện của EQ thấp trong môi trường công sở.

