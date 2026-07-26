4 sai lầm ăn uống khiến tóc rụng nhiều hơn, nhiều người mắc phải mà không biết

Tóc là một trong những mô phát triển nhanh của cơ thể, vì vậy rất nhạy cảm với tình trạng thiếu năng lượng và dưỡng chất. Nếu thường xuyên mắc những sai lầm dưới đây, chu kỳ phát triển của tóc có thể bị ảnh hưởng, khiến tóc dễ gãy rụng hơn.

1. Ăn quá ít protein

Khoảng 90% cấu trúc sợi tóc được tạo thành từ keratin – một loại protein. Khi khẩu phần ăn không cung cấp đủ protein, cơ thể sẽ ưu tiên sử dụng nguồn dinh dưỡng này cho các cơ quan quan trọng như tim, não và cơ bắp trước, khiến nang tóc thiếu nguyên liệu để phát triển.

Theo Healthline, thiếu protein kéo dài có thể làm tóc mọc chậm, sợi tóc mảnh hơn và tăng nguy cơ rụng tóc.

Để đáp ứng nhu cầu tối thiểu, người trưởng thành khỏe mạnh cần khoảng 0,8 g protein/kg cân nặng mỗi ngày. Nguồn protein chất lượng nên được ưu tiên gồm: Thịt nạc, cá, trứng, sữa và chế phẩm từ sữa. Ngoài ra còn có đậu nành, các loại đậu và hạt.

2. Giảm cân quá nhanh

Nhiều người nhận thấy tóc rụng nhiều hơn sau vài tháng ăn kiêng khắt khe hoặc giảm cân cấp tốc.

Nguyên nhân là khi lượng calo nạp vào giảm quá mạnh, cơ thể sẽ thiếu năng lượng cũng như nhiều vi chất cần thiết cho quá trình hình thành tóc. Đồng thời, chế độ ăn quá nghèo dinh dưỡng còn làm tăng nguy cơ thiếu protein, sắt, kẽm và vitamin nhóm B.

Các chuyên gia khuyến cáo nên giảm cân từ từ bằng chế độ ăn cân đối kết hợp vận động thay vì áp dụng các phương pháp nhịn ăn hoặc loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm.

3. Thiếu sắt và kẽm

Sắt có vai trò vận chuyển oxy đến các tế bào, bao gồm cả nang tóc. Khi thiếu sắt, nang tóc nhận được ít oxy hơn, làm tóc yếu và dễ rụng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Trong khi đó, kẽm tham gia vào quá trình phát triển và sửa chữa mô tóc. Theo Verywell Health, thiếu kẽm có thể làm tóc mỏng hơn và ảnh hưởng đến khả năng mọc tóc mới.

Để bổ sung hai khoáng chất này, nên tăng cường thịt đỏ nạc, hải sản, trứng, các loại đậu, hạt bí và ngũ cốc nguyên cám.

Các chuyên gia cũng lưu ý không nên tự ý bổ sung viên sắt hoặc kẽm nếu chưa được xác định thiếu hụt, vì dùng quá liều cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

4. Ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến

Đồ ăn nhanh, bánh kẹo, nước ngọt và các thực phẩm siêu chế biến thường chứa nhiều đường, muối, chất béo bão hòa nhưng lại nghèo vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Nếu chế độ ăn phụ thuộc quá nhiều vào nhóm thực phẩm này, cơ thể có thể không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết để duy trì chu kỳ phát triển bình thường của tóc.

Ngược lại, chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh sẽ góp phần nuôi dưỡng nang tóc và hỗ trợ mái tóc khỏe mạnh hơn.

Khi nào cần đi khám?

Rụng khoảng 50-100 sợi tóc mỗi ngày được xem là hiện tượng sinh lý bình thường.

Tuy nhiên, nếu tóc rụng kéo dài trong nhiều tuần, rụng thành từng mảng, kèm ngứa, đau da đầu hoặc tóc thưa nhanh bất thường, bạn nên đến khám chuyên khoa da liễu.

Theo các chuyên gia, rụng tóc không chỉ liên quan đến dinh dưỡng mà còn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác như di truyền, rối loạn nội tiết, bệnh tuyến giáp, căng thẳng kéo dài hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc. Việc xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và hiệu quả hơn.

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