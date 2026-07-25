5 sai lầm trong chế độ ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn mắc mỗi ngày

Chế độ ăn uống mất cân đối không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường mà còn có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư. Theo thông tin từ Khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K khuyến cáo, duy trì khẩu phần ăn cân đối là một trong những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Phòng ngừa ung thư: Khẩu phần ăn cân đối quan trọng như thế nào?

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Một khẩu phần ăn cân đối là chế độ ăn cung cấp đầy đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe, đáp ứng các hoạt động hằng ngày và tăng cường sức đề kháng. Không chỉ đảm bảo đủ năng lượng, khẩu phần ăn còn cần cân đối giữa các nhóm chất dinh dưỡng, phù hợp với độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và mức độ hoạt động của mỗi người.

Duy trì chế độ ăn hợp lý không chỉ giúp phòng ngừa suy dinh dưỡng mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như béo phì, đái tháo đường, tim mạch và một số bệnh ung thư. Ngược lại, chế độ ăn mất cân đối có thể làm tăng nguy cơ ung thư thông qua nhiều cơ chế khác nhau.

5 sai lầm trong chế độ ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Thừa năng lượng, thừa cân và béo phì

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Thường xuyên tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu năng lượng như đồ ngọt, nước uống có đường, thực phẩm nhiều chất béo bão hòa hoặc tinh bột tinh chế, kết hợp lối sống ít vận động dễ dẫn đến thừa cân, béo phì. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư như ung thư vú, đại trực tràng, nội mạc tử cung, thận và thực quản.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thừa cân và béo phì liên quan đến khoảng 5-10% số ca ung thư.

Thiếu chất xơ

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Chế độ ăn ít rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt khiến cơ thể thiếu chất xơ. Đây là thành phần giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm táo bón và rút ngắn thời gian các chất độc tiếp xúc với niêm mạc ruột.

Vì vậy, chế độ ăn thiếu chất xơ được cho là có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Ăn nhiều thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn

Việc tiêu thụ thường xuyên thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn với số lượng lớn hoặc các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội... có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày.

Bên cạnh đó, các phương pháp chế biến ở nhiệt độ cao như nướng trực tiếp trên lửa hoặc chiên rán nhiều lần có thể tạo ra các hợp chất có khả năng gây ung thư nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài.

Thiếu vitamin và khoáng chất

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Chế độ ăn nghèo nàn, thiếu đa dạng có thể khiến cơ thể thiếu hụt các vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, C, E, folate, selen và kẽm.

Đây là những vi chất tham gia vào quá trình bảo vệ tế bào, chống oxy hóa và duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy thiếu folate có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Vì vậy, bổ sung đầy đủ vi chất thông qua chế độ ăn đa dạng là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe.

Lạm dụng rượu bia và thực phẩm nhiều muối

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Uống nhiều rượu bia là yếu tố nguy cơ đã được chứng minh đối với nhiều loại ung thư như ung thư khoang miệng, họng, thanh quản, thực quản, gan, đại trực tràng và ung thư vú.

Ngoài ra, việc thường xuyên sử dụng thực phẩm chứa nhiều muối hoặc các món muối chua không đảm bảo an toàn cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Xây dựng chế độ ăn cân đối để giảm nguy cơ ung thư

Theo các chuyên gia, nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính, mức độ hoạt động thể lực và tình trạng sức khỏe. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư hoặc có các yếu tố nguy cơ nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp.

Bên cạnh việc duy trì khẩu phần ăn cân đối, mỗi người cần giữ cân nặng hợp lý, tăng cường vận động, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ. Đây là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư, đồng thời nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống lâu dài.