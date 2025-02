Người phụ nữ ở Cao Bằng bị thủng ruột non vì một sai lầm sau bữa ăn nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 50 tuổi bị nhồi máu cơ tim khi bơi mắc một sai lầm chí mạng mà nhiều người Việt dễ mắc phải GĐXH - Trước khi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, người bệnh có bơi từ bể nước ấm, sau đó chuyển sang bể nước lạnh. Sau đó, ông Trần đột nhiên ôm ngực kêu đau rồi ngất xỉu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công một trường hợp viêm phúc mạc nghi do thủng tạng rỗng. Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ruột non bị thủng do một chiếc tăm tre. Đây là một nguyên nhân nguy hiểm nhưng thường bị xem nhẹ trong sinh hoạt hằng ngày.

Bệnh nhân thủng ruột non do nuốt phải tăm tre. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân nữ, 65 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, chướng bụng và có dấu hiệu viêm phúc mạc. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Trong quá trình mổ, kíp phẫu thuật phát hiện một lỗ thủng trên ruột non do một que tăm tre sắc nhọn gây ra, dẫn đến viêm phúc mạc. Đây là một biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Sau khi xử trí, hiện tại bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Bác sĩ cho biết, đây là hồi chuông cảnh báo về một thói quen tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bác sĩ, việc vô tình nuốt phải tăm tre không phải hiếm gặp, đặc biệt ở người cao tuổi có thói quen ngậm tăm sau khi ăn. Khi nuốt phải, tăm có thể: Mắc kẹt trong đường tiêu hóa, gây tắc ruột; đâm thủng ruột, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí sốc nhiễm trùng; xuyên vào các cơ quan khác, gây biến chứng nặng nề.

Qua trường hợp bệnh nhân trên các bác sĩ cảnh báo: tuyệt đối không ngậm tăm sau khi ăn, đặc biệt trước khi ngủ hoặc khi làm việc. Thay thế bằng chỉ nha khoa, tăm mềm chuyên dụng để vệ sinh răng miệng an toàn hơn.

Nếu có dấu hiệu đau bụng bất thường, sốt cao, nôn mửa, tiêu hóa kém, đặc biệt sau khi nghi ngờ nuốt phải tăm, cần đến ngay bệnh viện để kiểm tra.

Người đàn ông 30 tuổi tử vong do đột quỵ vì mắc sai lầm này trong lúc tắm GĐXH - Người đàn ông tử vong vì đột quỵ đã tắm nước nóng trong đêm để thư giãn. Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh đột ngột đau đầu dữ dội và liệt nửa người... Người nhà đưa đến viện nhưng anh không qua khỏi.