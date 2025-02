Người đàn ông 50 tuổi bị nhồi máu cơ tim khi bơi mắc một sai lầm chí mạng mà nhiều người Việt dễ mắc phải

Người đàn ông 46 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện nhồi máu cơ tim, thoát chết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cho biết có dấu hiệu đau tức ngực, khó thở nhiều ngày nay, sau đó đột ngột đau tức ngực trái dữ dội, ông may mắn được cấp cứu kịp thời.

Vừa qua, ông Trần (50 tuổi, ở Tuyền Châu, Phúc Kiến) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Sau 10 phút tiến hành hồi sức tim phổi, ông Trần khôi phục hô hấp và có lại nhịp tim.

Theo đánh giá của các bác sĩ điều trị, tình trạng của ông Trần rất nguy kịch, gần như cận kề "cửa tử" nếu không được cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp động mạch vành và phẫu thuật đặt stent để điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh nhân ngừng tim trong 10 phút, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Điều tra bệnh sử được biết, ông Trần có sở thích bơi lội. Trước khi nhập viện cấp cứu, ông bơi từ bể nước ấm, sau đó chuyển sang bể nước lạnh. Khi bơi vào đến thành bể, ông Trần đột nhiên ôm ngực kêu đau rồi ngất xỉu.

Thấy tình trạng của ông Trần không ổn nên người xung quanh đã gọi cấp cứu và đưa ông đến bệnh viện.

Theo bác sĩ, việc đột ngột đổi từ bể nước ấm sang bể nước lạnh, đặc biệt là trong thời điểm mùa đông như hiện nay là nguyên nhân dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. Giải thích về điều này, bác sĩ cho rằng việc cơ thể tiếp xúc với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột từ ấm sang lạnh có thể khiến mạch máu bị co thắt, gây tăng giảm huyết áp đột ngột và dẫn đến nhồi máu cơ tim.

6 nhóm người có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cấp?

Người trên 50 tuổi

Tuổi cao là yếu tố nguy cơ chính của bệnh mạch vành. Nguy cơ bệnh mạch vành do xơ vữa tăng theo tuổi, nguy cơ tử vong là 1,5 trên một nghìn người ở độ tuổi 50. Ở nam giới, tuổi mắc bệnh mạch vành trung bình là 55, ở nữ giới là 65. Nam giới có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 5 lần nữ ở độ tuổi 50, càng về sau thì tỷ lệ này càng nhỏ lại. Đến 75 tuổi thì tần suất mắc bệnh ở nam và nữ như nhau.

Ảnh minh họa

Người bị huyết áp cao

Những người có tiền sử bị huyết áp cao thường dễ nguy cơ gặp các bệnh lý tim mạch lớn hơn gấp 3 so với nam và gấp 6 so với nữ. Khi huyết áp đang tăng cao thì dẫn đến nguy cơ nhồi máu lại càng cao. Hàng năm ước tính có tới trên 15 triệu bệnh nhân huyết áp cao tử vong do cơ tim bị nhồi máu.

Người béo phì

Béo phì là một trong yếu tố nguy cơ chính của bệnh. Nguy cơ mắc bệnh xơ vữa mạch vành càng cao nếu béo phì chủ yếu ở phần bụng. Béo phì thường đi kèm với nhiều yếu tố nguy cơ khác như tăng huyết áp, rối loạn lipid, rối loạn dung nạp glucose. Người béo phì dễ mắc bệnh đái tháo đường type 2 cao hơn 40% so với người nhẹ cân. Các chuyên gia tim mạch thế giới thống kê có đến trên 19 triệu số người bị béo phì tử vong do nhồi máu cơ tim hàng năm.

Người bệnh tiểu đường

Biến chứng tim mạch là biến chứng phổ biến và nguy hiểm nhất của bệnh đái tháo đường, gây gia tăng 50% nguy cơ bệnh mạch vành do xơ vữa ở nam, 99% ở nữ. Bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch vành là nguyên nhân khiến 65% tử vong của bệnh đái tháo đường. Thống kê từ những chuyên gia về tim mạch cho rằng, cứ mỗi 5 người mắc nhồi máu thì sẽ có tới 2 người đái tháo đường. Việt Nam có đến hơn 70% tỷ lệ người bị đái tháo đường mắc bệnh nhồi máu cơ tim.

Người bị rối loạn mỡ máu

Nồng độ Cholesterol cao chiếm đến 56% nguyên nhân dẫn đến phát bệnh, gây nên tử vong của khoảng 4,4 triệu người chết mỗi năm. Cholesterol tăng cao, nguy cơ mắc bệnh và tử vong do bệnh mạch vành cũng tăng cao

Người hút thuốc lá

So với những người không hút thuốc thì người hút thuốc có nguyên cơ tiến đến bệnh mạch vành do xơ vữa tới 60%, tăng 50% tử vong bệnh tim mạch. Có tới 67,5% tỷ lệ bệnh nhân mắc nhồi máu do nghiện nặng thuốc lá. Hút thuốc gây gia tăng nồng độ carbon monoxide trong máu, dẫn tới phá hủy tế bào nội mô mạch vành, gia tăng kết tập tiểu cầu, tăng nguy cơ hình thành huyết khối tắc nghẽn. Chất Nicotin có trong thành phần thuốc lá tác động làm tiến triển nhanh quá trình hình thành xơ vữa động mạch.

Phòng ngừa nhồi máu cơ tim hiệu quả

Để phòng ngừa nhồi máu cơ tim hiệu quả cần thực hiện các nguyên tắc sau:

- Thực hiện lối sống lành mạnh bằng cách đi ngủ sớm, đủ giấc, tập thể dục đều, ăn nhiều rau xanh, hạn chế muối, mỡ, không bỏ bữa sáng, uống nhiều nước vào sáng sớm mới dậy, không hút thuốc lá, không uống rượu bia,…

- Khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu, đường huyết và cân nặng, sớm phát hiện các yếu tố nguy cơ.

- Những người có tiền sử bệnh mạch vành lâu năm, nguy cơ nhồi máu cơ tim có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Để phòng ngừa nhồi máu cơ tim hiệu quả thì, người bệnh cần nhớ luôn mang theo điện thoại, có số điện thoại của người thân, bác sĩ để kịp gọi trợ giúp kịp thời...

