Khung giờ sinh quyết định hậu vận? Đây là những thời điểm mang nhiều điềm lành

Người xưa tin rằng có những khung giờ đặc biệt, khi sinh ra sẽ dễ mang theo "khí lành", cuộc sống thuận lợi, càng lớn tuổi càng ổn định, hậu vận sung túc. Dưới đây là 5 khung giờ được cho là mang nhiều phúc khí, dù không nhất thiết đại phú nhưng dễ "không giàu cũng quý".

Khung giờ sinh từ 23h00 – 1h00 (giờ Tý): Trí tuệ sắc bén, hậu vận an nhàn

Giờ Tý được xem là thời điểm chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới, tượng trưng cho sự khởi đầu.

Những người sinh vào khung giờ này thường được nhận định có tư duy nhanh nhạy, khả năng quan sát tốt và trực giác mạnh.

Họ dễ nhận ra cơ hội trước người khác và biết cách xử lý tình huống linh hoạt.

Không chỉ thông minh, người sinh giờ Tý còn có sức hút tự nhiên. Họ không cần quá phô trương nhưng vẫn tạo được thiện cảm trong các mối quan hệ.

Nhờ vậy, con đường sự nghiệp thường có quý nhân hỗ trợ. Về già, nhóm người này có xu hướng ổn định, ít biến động lớn, cuộc sống tương đối đủ đầy.

Khung giờ sinh từ 7h00 – 9h00 (giờ Thìn): Nắm bắt cơ hội, dễ thành công trong tài chính

Giờ Thìn gắn với ánh sáng buổi sớm, biểu tượng của năng lượng và khởi đầu tích cực.

Người sinh trong khoảng thời gian này thường có tinh thần chủ động, ham học hỏi và không ngại thử thách. Họ dễ nhận ra cơ hội trong công việc, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư.

Bên cạnh đó, người sinh giờ Thìn thường có ý chí mạnh mẽ và lòng tự tin cao. Họ không dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Nhờ sự kiên trì, thành quả thường đến muộn nhưng bền vững. Càng lớn tuổi, họ càng tích lũy được kinh nghiệm và tài sản, hậu vận khá vững vàng.

Khung giờ sinh từ 11h00 – 13h00 ( giờ Ngọ): Năng lượng mạnh mẽ, tố chất lãnh đạo

Giờ Ngọ là thời điểm mặt trời lên cao nhất, tượng trưng cho sức mạnh và sự quyết đoán.

Người sinh vào khung giờ này thường có tính cách thẳng thắn, nhiệt huyết và tinh thần dấn thân. Họ thích hành động, không ngại cạnh tranh và có khả năng dẫn dắt người khác.

Trong công việc, nhóm người này dễ giữ vị trí quan trọng hoặc trở thành người chủ động tạo ra cơ hội.

Họ cũng có tinh thần độc lập cao nên thường tự xây dựng thành công bằng chính nỗ lực của mình.

Về hậu vận, người sinh giờ Ngọ ít khi rơi vào cảnh thiếu thốn, cuộc sống tuổi già tương đối ổn định.

Khung giờ sinh từ 15h00 – 17h00 (giờ Thân): Khéo léo quản lý tài chính, tích lũy tốt

Giờ Thân là khoảng thời gian giao hòa giữa chiều và tối, mang ý nghĩa cân bằng.

Người sinh vào khung giờ này thường có đầu óc thực tế, tính toán kỹ lưỡng và khả năng quản lý tiền bạc tốt. Họ không vội vàng, luôn cân nhắc trước khi quyết định.

Nhờ sự cẩn trọng, nhóm người này ít khi gặp rủi ro lớn về tài chính. Họ có xu hướng tích lũy từng bước, tài sản tăng chậm nhưng chắc chắn.

Càng về già, lợi thế này càng rõ rệt, giúp họ có cuộc sống an nhàn, ít lo lắng về kinh tế.

Khung giờ sinh từ 21h00 – 23h00 (giờ Hợi): Tâm hồn sâu sắc, hậu vận hưởng phúc

Giờ Hợi là thời điểm yên tĩnh của buổi tối, gắn với sự chiêm nghiệm và chiều sâu nội tâm. Người sinh vào khung giờ này thường giàu cảm xúc, sáng tạo và có khả năng suy nghĩ sâu sắc.

Họ phù hợp với các lĩnh vực cần tư duy như nghệ thuật, nghiên cứu hoặc công việc trí tuệ.

Những người này cũng sống tình cảm, coi trọng gia đình và các mối quan hệ lâu dài. Nhờ sự chân thành, họ dễ nhận được sự giúp đỡ từ người xung quanh.

Khi bước vào tuổi trung niên và về già, cuộc sống thường ổn định, tinh thần thư thái và hưởng phúc bên con cháu.

Dù sinh vào khung giờ nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực và thái độ sống tích cực.

Giờ sinh có thể mang ý nghĩa tham khảo, nhưng thành công và hạnh phúc lâu dài vẫn phụ thuộc vào cách mỗi người lựa chọn và cố gắng trong cuộc sống.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.