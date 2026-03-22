Người vợ mất tích 5 năm đột nhiên quay về đòi chia tài sản

Chủ nhật, 19:53 22/03/2026 | Tâm sự

Ly thân đã lâu, vợ tôi cũng bỏ đi biệt tích, nhưng sau 5 năm, cô ấy quay về với cái bụng bầu và đòi chia tài sản.

Tôi kết hôn năm 20 tuổi. Khi đó, cả hai còn quá trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, thường xuyên bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Sau một thời gian cố gắng nhưng không thể dung hòa, chúng tôi quyết định ly thân và tiến tới ly hôn .

Mọi chuyện tưởng như đơn giản, nhưng trong thời gian ly thân, vợ đột nhiên biến mất. Cô ấy cắt đứt hoàn toàn liên lạc, tôi không thể tìm được nơi ở hay chỗ làm. Tôi ở TP HCM, còn vợ tận ngoài Bắc, việc xác minh thông tin càng trở nên khó khăn.

Sau một thời gian dài không có kết quả, tôi buộc phải làm thủ tục ly hôn đơn phương. Tuy nhiên, do không xác định được địa chỉ của vợ, tòa án yêu cầu tôi thực hiện bước đăng báo tìm người mất tích để hoàn tất quy trình.

Khi đó, tôi đã quá mệt mỏi. Nghĩ rằng mọi thứ quá phức tạp và kéo dài, tôi quyết định dừng lại, không tiếp tục theo đuổi thủ tục nữa. Sau này, tôi mới biết đó gần như là bước cuối cùng để hoàn tất việc ly hôn, dù người kia có xuất hiện hay không. Đến giờ, tôi vẫn rất hối hận vì đã bỏ cuộc.

Năm năm trôi qua, khi tôi gần như đã ổn định lại cuộc sống, vợ bất ngờ quay về. Không chỉ vậy, cô ấy còn yêu cầu chia tài sản, bao gồm căn nhà và chiếc xe tôi mua bằng chính thu nhập của mình trong thời gian qua.

Rắc rối chưa dừng lại ở đó. Thời điểm quay về, vợ đang mang thai hai tháng với người khác. Theo quy định pháp luật, người chồng không được yêu cầu ly hôn khi vợ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, kể cả đứa trẻ không phải con mình.

Tôi rơi vào tình huống không thể tiếp tục giải quyết ly hôn ngay, buộc phải chờ đến khi cô ấy sinh con xong. Trong lúc đó, bạn gái hiện tại của tôi cũng quyết định rời đi. Cô ấy nói không thể chờ đợi một tương lai chưa rõ ràng, và việc ở bên một người chưa ly hôn dứt điểm khiến cô ấy cảm thấy mình sai.

Hiện tại, tôi gần như rơi vào trạng thái bế tắc. Tôi không biết nên tiếp tục chờ đợi theo đúng quy trình pháp lý, hay còn cách nào khác để rút ngắn thời gian giải quyết. Việc phân chia tài sản trong trường hợp này liệu có cách nào bảo vệ phần công sức của tôi hay không?

Tôi cũng băn khoăn có nên thỏa thuận với vợ để giải quyết nhanh hơn, hay cứ để mọi thứ theo pháp luật xử lý, dù phải chờ đợi rất lâu.

Mong nhận được lời khuyên từ mọi người: trong hoàn cảnh của tôi, nên làm gì để vừa sớm kết thúc cuộc hôn nhân này, vừa hạn chế tối đa những thiệt hại về tài sản và cuộc sống cá nhân?

Huy
Lương hưu 41 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn trống rỗng: Không phải cứ có tiền là vui

Lương hưu 41 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn trống rỗng: Không phải cứ có tiền là vui

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng chỉ cần có tiền là có thể an hưởng tuổi già. Thế nhưng, câu chuyện của ông Hầu lại cho thấy một thực tế khác.

Bị mẹ người yêu ngăn cấm vì "nhà nghèo", tôi nên bước tiếp hay dừng lại?

Bị mẹ người yêu ngăn cấm vì "nhà nghèo", tôi nên bước tiếp hay dừng lại?

Tâm sự - 12 giờ trước

Anh là người đàn ông ấm áp, thành đạt và luôn trân trọng tôi. Nhưng ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ anh lại phản đối kịch liệt khi biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn.

Bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ vay tiền tỷ để mua nhà, 6 năm sau cô gái trả giá đắt

Bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ vay tiền tỷ để mua nhà, 6 năm sau cô gái trả giá đắt

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bất chấp sự phản đối từ gia đình, cô gái vẫn quyết định vay nợ lớn để mua nhà. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, cô đã phải hối tiếc về quyết định của mình.

Bạn gái yêu 5 năm phản bội khi tôi đi du học, tôi có nên quay lại khi họ chia tay?

Bạn gái yêu 5 năm phản bội khi tôi đi du học, tôi có nên quay lại khi họ chia tay?

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi và bạn gái từng có 5 năm gắn bó, thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng khi tôi sang nước ngoài học 2 năm, cô ấy đã phản bội tôi.

Dốc sạch lương hưu nuôi con cháu, một tin nhắn của con dâu khiến tôi 'tỉnh mộng'

Dốc sạch lương hưu nuôi con cháu, một tin nhắn của con dâu khiến tôi 'tỉnh mộng'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau tất cả, tôi nhận ra nếu không biết giữ lại cho bản thân một phần lương hưu, người thiệt thòi nhất chính là mình.

Đi họp lớp ở tuổi 42, tôi im lặng suốt buổi khi nghe bạn bè nói về tiền tỷ

Đi họp lớp ở tuổi 42, tôi im lặng suốt buổi khi nghe bạn bè nói về tiền tỷ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau vài phút xuất hiện tại buổi họp lớp, nhìn bạn bè thành đạt, đi xe sang, nói chuyện tiền tỷ, tôi chợt nhận ra mình đang lạc lõng giữa chính những người từng thân quen nhất.

Về già, tôi rủ chị gái sống chung cho đỡ cô đơn, ai ngờ chưa đầy 1 năm chị em từ mặt

Về già, tôi rủ chị gái sống chung cho đỡ cô đơn, ai ngờ chưa đầy 1 năm chị em từ mặt

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng về già sống cùng anh chị em ruột sẽ bớt cô đơn và đỡ đần nhau lúc ốm đau. Tôi cũng từng tin như vậy, cho đến khi tình chị em rạn nứt.

Từ nghĩa tình đến tuyệt tình vì tiền đền bù đất: Cái kết đắng của người em quá tin anh trai

Từ nghĩa tình đến tuyệt tình vì tiền đền bù đất: Cái kết đắng của người em quá tin anh trai

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Người ta vẫn nói, đền bù đất không chỉ là câu chuyện tiền bạc mà còn là phép thử lòng người.

Sau khi nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng về nhà, cho đến khi mẹ nói một câu khiến tôi lặng người

Sau khi nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng về nhà, cho đến khi mẹ nói một câu khiến tôi lặng người

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Nhiều người trong chúng ta thường tự nhủ: "Đợi khi nào nghỉ hưu, có thời gian sẽ bù đắp cho cha mẹ". Tôi cũng không ngoại lệ.

27 tuổi bỏ việc lương 135 triệu/tháng để về quê: 'Tôi chọn cuộc sống bình yên thay vì kiếm tiền'

27 tuổi bỏ việc lương 135 triệu/tháng để về quê: 'Tôi chọn cuộc sống bình yên thay vì kiếm tiền'

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Mức lương cao luôn là điều nhiều người khao khát trong cuộc sống, nhưng không phải ai cũng đủ sức gánh vác cái giá đi kèm.

Sau khi nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng về nhà, cho đến khi mẹ nói một câu khiến tôi lặng người

Sau khi nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng về nhà, cho đến khi mẹ nói một câu khiến tôi lặng người

Tâm sự

GĐXH - Nhiều người trong chúng ta thường tự nhủ: "Đợi khi nào nghỉ hưu, có thời gian sẽ bù đắp cho cha mẹ". Tôi cũng không ngoại lệ.

Sống gần con để an hưởng tuổi già, tôi lại biến thành 'giúp việc' lúc nào không hay

Sống gần con để an hưởng tuổi già, tôi lại biến thành 'giúp việc' lúc nào không hay

Tâm sự
Sống cô đơn sau nghỉ hưu, tôi tưởng cuộc đời đã khép lại cho đến khi nghe bạn cũ nói một câu

Sống cô đơn sau nghỉ hưu, tôi tưởng cuộc đời đã khép lại cho đến khi nghe bạn cũ nói một câu

Tâm sự
Quyết nghỉ hưu sớm, tôi bỏ phố về sống bình yên trong biệt thự ngoại ô với 5 chú chó

Quyết nghỉ hưu sớm, tôi bỏ phố về sống bình yên trong biệt thự ngoại ô với 5 chú chó

Tâm sự
27 tuổi bỏ việc lương 135 triệu/tháng để về quê: 'Tôi chọn cuộc sống bình yên thay vì kiếm tiền'

27 tuổi bỏ việc lương 135 triệu/tháng để về quê: 'Tôi chọn cuộc sống bình yên thay vì kiếm tiền'

Tâm sự

