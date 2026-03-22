Người vợ mất tích 5 năm đột nhiên quay về đòi chia tài sản
Ly thân đã lâu, vợ tôi cũng bỏ đi biệt tích, nhưng sau 5 năm, cô ấy quay về với cái bụng bầu và đòi chia tài sản.
Tôi kết hôn năm 20 tuổi. Khi đó, cả hai còn quá trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, thường xuyên bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Sau một thời gian cố gắng nhưng không thể dung hòa, chúng tôi quyết định ly thân và tiến tới ly hôn .
Mọi chuyện tưởng như đơn giản, nhưng trong thời gian ly thân, vợ đột nhiên biến mất. Cô ấy cắt đứt hoàn toàn liên lạc, tôi không thể tìm được nơi ở hay chỗ làm. Tôi ở TP HCM, còn vợ tận ngoài Bắc, việc xác minh thông tin càng trở nên khó khăn.
Sau một thời gian dài không có kết quả, tôi buộc phải làm thủ tục ly hôn đơn phương. Tuy nhiên, do không xác định được địa chỉ của vợ, tòa án yêu cầu tôi thực hiện bước đăng báo tìm người mất tích để hoàn tất quy trình.
Khi đó, tôi đã quá mệt mỏi. Nghĩ rằng mọi thứ quá phức tạp và kéo dài, tôi quyết định dừng lại, không tiếp tục theo đuổi thủ tục nữa. Sau này, tôi mới biết đó gần như là bước cuối cùng để hoàn tất việc ly hôn, dù người kia có xuất hiện hay không. Đến giờ, tôi vẫn rất hối hận vì đã bỏ cuộc.
Năm năm trôi qua, khi tôi gần như đã ổn định lại cuộc sống, vợ bất ngờ quay về. Không chỉ vậy, cô ấy còn yêu cầu chia tài sản, bao gồm căn nhà và chiếc xe tôi mua bằng chính thu nhập của mình trong thời gian qua.
Rắc rối chưa dừng lại ở đó. Thời điểm quay về, vợ đang mang thai hai tháng với người khác. Theo quy định pháp luật, người chồng không được yêu cầu ly hôn khi vợ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, kể cả đứa trẻ không phải con mình.
Tôi rơi vào tình huống không thể tiếp tục giải quyết ly hôn ngay, buộc phải chờ đến khi cô ấy sinh con xong. Trong lúc đó, bạn gái hiện tại của tôi cũng quyết định rời đi. Cô ấy nói không thể chờ đợi một tương lai chưa rõ ràng, và việc ở bên một người chưa ly hôn dứt điểm khiến cô ấy cảm thấy mình sai.
Hiện tại, tôi gần như rơi vào trạng thái bế tắc. Tôi không biết nên tiếp tục chờ đợi theo đúng quy trình pháp lý, hay còn cách nào khác để rút ngắn thời gian giải quyết. Việc phân chia tài sản trong trường hợp này liệu có cách nào bảo vệ phần công sức của tôi hay không?
Tôi cũng băn khoăn có nên thỏa thuận với vợ để giải quyết nhanh hơn, hay cứ để mọi thứ theo pháp luật xử lý, dù phải chờ đợi rất lâu.
Mong nhận được lời khuyên từ mọi người: trong hoàn cảnh của tôi, nên làm gì để vừa sớm kết thúc cuộc hôn nhân này, vừa hạn chế tối đa những thiệt hại về tài sản và cuộc sống cá nhân?
