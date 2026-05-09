Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân từ những chuyến du lịch chung
Sau khi có gia đình, chúng tôi vẫn giữ quan hệ thân thiết như vậy, cuối tuần 2 gia đình cho bọn trẻ đi chơi, sang nhà nhau ăn cơm, lâu lâu lại có chuyến đi du lịch cả gia đình cùng nhau.
Tôi đã từng tự hào về một tình bạn bền bỉ và một cuộc hôn nhân yên ả. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một sự thật ghê tởm.
Thời gian gần đây, vợ tôi thay đổi chóng mặt. Cô ấy thường xuyên đi sớm về muộn với lý do dự án mới ở công ty quá áp lực.
Mỗi khi trở về nhà, vẻ ngoài cô ấy lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi. Ngay cả những cử chỉ quan tâm tối thiểu, cô ấy cũng né tránh.
Đã vài tháng nay, cô ấy tuyệt đối không cho tôi động vào người, lấy lý do stress đến mức không còn cảm giác.
Thương vợ, tôi lại càng cố gắng làm hết việc nhà, chăm con để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, mà không hề mảy may nghi ngờ.
Hôm trước, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì thấy vợ ra ngoài. Vợ tôi lén lút ra ngoài ban công, khép hờ cửa. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại lặng lẽ đi theo vợ.
Qua khe cửa, tôi nghe thấy giọng nói nũng nịu, ngọt ngào mà từ lâu tôi không còn được nghe: "Em cũng nhớ anh, mai nhà mình lại tụ tập nhé".
Tim tôi như ngừng đập. Đúng sáng hôm sau, cậu bạn thân gọi cho tôi hẹn 2 gia đình đi ăn tối, thấy thế vợ tôi vội nhắc tôi "chốt kèo".
Tôi chết lặng, những suy đoán lờ mờ hiện ra, nhưng tôi không dám nghĩ nữa. Hôm đó, tôi để ý cử chỉ của vợ và bạn thân thì đúng là họ đáng ngờ.
Tôi quyết định xin nghỉ phép 1 tuần chỉ để theo dõi vợ, khi nhìn thấy vợ và bạn thân đưa nhau vào khách sạn, tôi mới dám tin đó là sự thật.
Hóa ra, những chuyến đi chơi xa của hai gia đình là cơ hội để họ liếc mắt đưa tình sau lưng tôi. Những lần sang nhà ăn cơm, khi tôi và vợ cậu ta loay hoay dưới bếp, họ đã tranh thủ trao nhau những cái nắm tay vụng trộm.
Sự phản bội kép này như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lòng tin và tự trọng của một người đàn ông. Tôi đã quyết định ly hôn, nhưng chỉ thương 2 đứa con nhỏ.
