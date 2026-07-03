Mẹ đơn thân lấy chồng hơn 24 tuổi, bị nghi 'đào mỏ', câu đáp trả khiến ai cũng nể

Mối tình cách nhau 24 tuổi của mẹ đơn thân

Chênh lệch tới 24 tuổi nhưng điều đó không ngăn cản Realyn Solero (29 tuổi) và chồng là Reynaldo Maquinay Jr (53 tuổi) xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Sau nhiều lời bàn tán và định kiến từ những người xung quanh, cả hai vẫn lựa chọn nắm tay nhau bước tiếp và hiện đã có hai năm chung sống viên mãn.

Đối với Realyn, việc kết hôn với một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi là điều cô chưa từng nghĩ tới.

Thời điểm mới quen nhau, cả hai chỉ là đồng nghiệp và cô không hề có ấn tượng theo hướng tình cảm.

Realyn Solero và chồng. Ảnh: Mirror

Từng nghĩ người đàn ông ấy giống bố mình

Nhắc lại lần gặp đầu tiên, Realyn thừa nhận Reynaldo tạo cho cô cảm giác của một người đàn ông đứng tuổi, nghiêm túc và có phần giống bố hơn là một đối tượng hẹn hò.

Chính vì vậy, cô không hề có ý định phát triển mối quan hệ vượt quá tình đồng nghiệp. Trong mắt cô khi ấy, khoảng cách tuổi tác là rào cản rất lớn.

Thế nhưng, thời gian làm việc cùng nhau đã giúp Realyn nhìn thấy những phẩm chất khác ở Reynaldo. Anh luôn quan tâm, chăm sóc cô bằng sự chân thành và kiên nhẫn, điều mà cô cho biết mình chưa từng cảm nhận rõ trong các mối quan hệ trước đây.

Ban đầu, sự quan tâm ấy khiến cô cảm thấy không quen, thậm chí có phần khó chịu. Tuy nhiên, càng tiếp xúc, cô càng nhận ra tình cảm của Reynaldo xuất phát từ sự chân thành chứ không phải những lời nói hoa mỹ.

Đến một thời điểm, cô bất ngờ nhận ra bản thân đã dành tình cảm cho người đàn ông từng khiến mình nghĩ đến hình ảnh của cha.

Mẹ đơn thân và cuộc hôn nhân phải đối mặt với nhiều định kiến

Khi quyết định công khai mối quan hệ, Realyn và Reynaldo không nhận được sự ủng hộ ngay lập tức.

Không ít người thân và bạn bè cho rằng Realyn, vốn là một mẹ đơn thân, đến với người đàn ông lớn tuổi vì mục đích cá nhân. Thậm chí, cô còn bị nghi ngờ yêu vì vật chất và sẽ rời bỏ chồng sau khi đạt được điều mình mong muốn.

Trước những lời dị nghị đó, Realyn khẳng định mọi người đã hiểu sai về hoàn cảnh của hai người.

Theo cô, Reynaldo chỉ là một nhân viên bình thường, không phải người giàu có như nhiều người suy đoán. Vì vậy, những lời đồn đoán về việc cô "đào mỏ" hoàn toàn không đúng sự thật.

Theo thời gian, chính cuộc hôn nhân bền vững của họ đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất cho những nghi ngờ ban đầu.

"Tôi không nợ ai lời giải thích"

Sau khi vượt qua những ánh nhìn thiếu thiện cảm, Realyn cho biết cô không còn bận tâm đến những đánh giá từ bên ngoài.

Theo cô, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự yêu thương và thấu hiểu giữa hai người, chứ không phải khoảng cách tuổi tác hay những lời bàn tán của người khác.

"Tôi không nợ ai lời giải thích về mối quan hệ của mình. Chỉ cần chúng tôi thật lòng yêu nhau thì tuổi tác không còn là vấn đề. Tôi cũng mong những người có hoàn cảnh giống mình sẽ đủ mạnh mẽ để sống với lựa chọn của bản thân", cô chia sẻ.

Đến nay, sau hai năm kết hôn, Realyn và Reynaldo vẫn tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Với họ, khoảng cách 24 tuổi không phải rào cản, mà chỉ là một con số nếu cả hai cùng trân trọng và đồng hành với nhau.