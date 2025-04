Nguy cơ suy tim ở phụ nữ cắt bỏ buồng trứng khi còn trẻ

Phụ nữ cắt bỏ cả hai buồng trứng có nhiều khả năng mắc suy tim hơn khi về già

Buồng trứng có chức năng sản xuất estrogen , một hormone có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch. Khi buồng trứng bị cắt bỏ, đặc biệt là trước thời kỳ mãn kinh tự nhiên, sự suy giảm đột ngột của estrogen có thể dẫn đến những thay đổi bất lợi cho hệ tim mạch làm tăng nguy cơ phát triển suy tim theo thời gian.

Một nghiên cứu mới được trình bày tại Phiên họp khoa học thường niên của Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ (ACC), những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã cắt bỏ cả hai buồng trứng có nhiều khả năng mắc bệnh suy tim hơn khi về già.

Cắt bỏ buồng trứng hai bên thường được khuyến nghị để điều trị và trong một số trường hợp để ngăn ngừa một số vấn đề sức khỏe nhất định bao gồm: lạc nội mạc tử cung, bệnh viêm vùng chậu, chảy máu nhiều và ung thư buồng trứng .

Cắt bỏ buồng trứng sẽ làm đột ngột ngừng sản xuất estrogen.

Nghiên cứu mới làm rõ thủ thuật này có thể đóng vai trò trong việc làm tăng nguy cơ tim mạch vì nó đột ngột ngừng sản xuất estrogen và các hormone khác và tùy thuộc vào thời điểm, có thể gây ra mãn kinh sớm .

Các nhà nghiên cứu cho rằng, hormone sinh dục, bao gồm nồng độ estrogen và progesterone, đóng vai trò quan trọng trong nguy cơ tim mạch. Nghiên cứu này cho thấy có mối liên hệ giữa việc cắt bỏ cả hai buồng trứng và sự phát triển của suy tim trong tương lai. Họ tin rằng điều này có thể là do mãn kinh sớm.

Tuy nhiên trong trường hợp này, mãn kinh sớm là kết quả của việc cắt bỏ buồng trứng theo kế hoạch, khác với các nguyên nhân khác như nhiễm trùng tiềm ẩn, bệnh tự miễn hoặc rối loạn di truyền không mong muốn.

Độ tuổi mà một phụ nữ cắt bỏ buồng trứng dường như có tác động đến nguy cơ suy tim của họ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra, khi độ tuổi mà một phụ nữ cắt bỏ buồng trứng tăng lên một năm thì sự phát triển của suy tim xảy ra khoảng 0,6 năm sau đó. Phụ nữ da trắng và những người đã cắt bỏ buồng trứng khi còn trẻ có nguy cơ mắc bệnh suy tim cao hơn gấp đôi.

Ảnh hưởng của mãn kinh sớm đối với sức khỏe tim mạch của phụ nữ

Mãn kinh sớm xảy ra khi buồng trứng ngừng sản xuất hormone và kinh nguyệt dừng ở độ tuổi trẻ hơn bình thường. Trung bình độ tuổi mãn kinh ở phụ nữ bình thường là từ 45 - 55 tuổi.

Phẫu thuật cắt bỏ cả hai buồng trứng có thể gây mãn kinh ngay lập tức. Kinh nguyệt sẽ ngừng sau cuộc phẫu thuật này và lượng hormone của phụ nữ sẽ giảm nhanh chóng. Người phụ nữ sẽ trải qua các triệu chứng mãn kinh tương tự như mãn kinh tự nhiên nhưng thường nghiêm trọng hơn do sự thay đổi hormone diễn ra nhanh chóng và làm tăng nguy cơ tim mạch hơn so với mãn kinh tự nhiên.

Phụ nữ mãn kinh sớm cần chú ý theo dõi nguy cơ mắc bệnh tim.

Các nghiên cứu cho thấy, những phụ nữ mãn kinh sớm có nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ bị bệnh tim mạch lớn hơn nhiều so với người bình thường như đau tim và đột quỵ .

Một nghiên cứu trước đó đăng trên tạp chí Đột quỵ của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng cho thấy, những phụ nữ mãn kinh trước 40 tuổi có nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ cao hơn 1,5 lần so với phụ nữ trong độ tuổi 50 - 54. Mối liên hệ này rõ ràng hơn ở phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh tự nhiên so với những người trải qua thời kỳ mãn kinh sau phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng.

Do đó, việc nhận biết sớm nguy cơ và có các biện pháp phòng ngừa, theo dõi và điều trị phù hợp là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài ở phụ nữ mãn kinh sớm. Trong nghiên cứu mới này, các tác giả cũng nhấn mạnh nhu cầu theo dõi rủi ro tim mạch chặt chẽ hơn đối với những phụ nữ phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trước thời kỳ mãn kinh tự nhiên. Họ lưu ý, các nghiên cứu trong tương lai nên khám phá các giải pháp phòng ngừa khả thi bao gồm các khuyến nghị sàng lọc tim mạch và sử dụng thuốc tim dự phòng.

Để duy trì sức khỏe và phòng nguy cơ mắc bệnh tim, các chuyên gia khuyên phụ nữ có nguy cơ mãn kinh sớm nên chủ động thực hiện các biện pháp thay đổi lối sống, duy trì lối sống lành mạnh bằng chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên. Chú ý khám sức khỏe định kỳ và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ tim mạch như huyết áp, cholesterol, đường huyết... Nên gặp bác sĩ chuyên khoa ngay nếu có biểu hiện bất thường về tim mạch.

Vân Anh