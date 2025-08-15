Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Bệnh nhân là chị N.T.D, quê Phú Thọ, được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương với chẩn đoán thai con đầu lòng 37 tuần, béo phì, tiền sản giật, đái tháo đường.

Chị D. bị rối loạn chuyển hóa dẫn đến việc tăng cân mất kiểm soát, cân nặng trước khi mang thai khoảng 140 kg và tăng thêm 38 kg trong thai kỳ. Với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm trong gây mê, phẫu thuật và hồi sức sau mổ.

Nhận định việc trì hoãn phẫu thuật lấy thai có thể làm xấu thêm tiên lượng cho mẹ và thai, các bác sĩ gây mê hồi sức và sản khoa đã khẩn trương hội chẩn và đưa ra quyết định mổ cấp cứu lấy thai, đồng thời xây dựng kế hoạch sẵn sàng cho hai kịch bản gồm gây tê vùng (gây tê tủy sống hoặc gây tê ngoài màng cứng) hoặc gây mê nội khí quản.

Bác sĩ chuyên khoa II Bạch Minh Thu, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết với bệnh nhân béo phì, lớp mỡ dày làm mất mốc giải phẫu, khoảng cách từ da tới khoang dưới nhện quá lớn, kim gây tê hiện có gần như không đủ chiều dài do đó nguy cơ thất bại gây tê vùng là rất cao dù có hỗ trợ của siêu âm.

"Trên thực tế, khi tiến hành sử dụng máy siêu âm để xác định giải phẫu, chúng tôi ghi nhận khoảng cách này lên tới hơn 11cm - vượt qua chiều dài tối đa của kim gây tê khá nhiều”, bác sĩ Thu cho hay.

Bác sĩ thực hiện gây tê vùng nhưng kim gây tê hiện có gần như không đủ chiều dài. Ảnh: BVCC

Vì vậy, sau khi gây tê tủy sống không còn khả thi, ê-kíp nhanh chóng chuyển sang phương án gây mê nội khí quản đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước.

“Ê-kíp thực hiện quy trình đặt nội khí quản theo chiến lược 'không để mất đường thở', tối ưu tư thế và dự trữ oxy tối đa trước mê để giảm nguy cơ giảm oxy máu cho mẹ và thai - biến chứng thường gặp ở những bệnh nhân như thế này", Bạch Minh Thu chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Quang Hùng, Phó Trưởng khoa Sản bệnh lý , người trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết khó khăn nhất khi mổ là thành bụng rất dày gây khó khăn cho quá trình tiếp cận cơ tử cung và lấy thai. Tổ chức mỡ thành bụng sa xuống khiến các thao tác của phẫu thuật viên trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Sau gần 1 giờ, ca mổ đã thành công. Bé trai nặng 3,4kg hồng hào, khóc to, ngay sau sinh được chuyển Trung tâm Sơ sinh theo dõi.

Về phía mẹ, dù huyết động ổn định nhưng vẫn còn phải tiếp tục đối mặt với nhiều nguy cơ về hô hấp nên được theo dõi sát sao tại phòng hậu phẫu.

Tại phòng hậu phẫu, sản phụ D. tiếp tục thở máy sau đó sử dụng thuốc giải giãn cơ và rút nội khí quản. Ngay sau khi rút ống, sản phụ được hỗ trợ thông khí áp lực dương không xâm nhập và hướng dẫn tập hít thở nhằm tối ưu khả năng oxy hóa máu và tránh xẹp phổi.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ béo phì hoặc rối loạn chuyển hóa nên được khám và tư vấn trước khi mang thai, xây dựng kế hoạch kiểm soát cân nặng, huyết áp và đường huyết, chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Trong thai kỳ cần khám định kỳ đúng lịch, tuân thủ dinh dưỡng - vận động theo hướng dẫn chuyên môn và trao đổi sớm với bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường (phù, tăng cân nhanh, đau đầu, rối loạn thị giác, tăng huyết áp…).