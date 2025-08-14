Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Vũ Duy Hưng – Chi cục trưởng; bà Vũ Thị Thanh Thúy – Phó Chi cục trưởng; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng phòng Dân số, cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, giảng viên, báo cáo viên và toàn thể học viên là cán bộ phụ trách Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số tại 126 Trạm Y tế xã, phường của Thành phố.

Ông Vũ Duy Hưng chia sẻ nội dung tại buổi tập huấn. Ảnh: M.H

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Duy Hưng nhấn mạnh: Từ ngày 01/7/2025, cùng với cả nước, Hà Nội đã chính thức vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh đó, việc nhanh chóng triển khai hệ thống dữ liệu điện tử dân số theo mô hình mới là yêu cầu cấp thiết, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, bảo đảm dữ liệu đồng bộ, chính xác và kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Ngay từ đầu tháng 6/2025, Chi cục đã chủ động nghiên cứu, thử nghiệm và chính thức triển khai Hệ thông tin quản lý chuyên ngành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho toàn bộ 126 xã, phường từ ngày 09/7/2025. Đến nay, công tác cài đặt, cấu hình và kết nối hệ thống đã hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dữ liệu dân số ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, nhiều cán bộ mới lần đầu tiếp xúc với phần mềm hoặc còn lúng túng trong quá trình xử lý, chuẩn hóa dữ liệu, vì vậy việc tổ chức tập huấn là hết sức cần thiết.

Các học viên đánh giá cao tính thực tiễn của nội dung của buổi tập huấn, sẵn sàng áp dụng hiệu quả ngay tại đơn vị. Ảnh: M.H

Lớp tập huấn được tổ chức với chương trình được sắp xếp khoa học, tập trung vào các nội dung cốt lõi: hướng dẫn vận hành hệ thống MIS2025RS, xử lý tình huống thực tế và chuẩn hóa dữ liệu dân số theo mô hình 2 cấp. Qua đó, học viên được cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phương pháp làm việc, sẵn sàng áp dụng hiệu quả ngay tại đơn vị.

Kết thúc buổi tập huấn, các học viên đánh giá cao tính thực tiễn của nội dung, đồng thời cam kết tiếp thu đầy đủ, vận dụng thành thạo hệ thống MIS2025RS, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân số, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.