Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
GĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.
Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Vũ Duy Hưng – Chi cục trưởng; bà Vũ Thị Thanh Thúy – Phó Chi cục trưởng; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng phòng Dân số, cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, giảng viên, báo cáo viên và toàn thể học viên là cán bộ phụ trách Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số tại 126 Trạm Y tế xã, phường của Thành phố.
Phát biểu khai mạc, ông Vũ Duy Hưng nhấn mạnh: Từ ngày 01/7/2025, cùng với cả nước, Hà Nội đã chính thức vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh đó, việc nhanh chóng triển khai hệ thống dữ liệu điện tử dân số theo mô hình mới là yêu cầu cấp thiết, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, bảo đảm dữ liệu đồng bộ, chính xác và kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành.
Ngay từ đầu tháng 6/2025, Chi cục đã chủ động nghiên cứu, thử nghiệm và chính thức triển khai Hệ thông tin quản lý chuyên ngành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho toàn bộ 126 xã, phường từ ngày 09/7/2025. Đến nay, công tác cài đặt, cấu hình và kết nối hệ thống đã hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dữ liệu dân số ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, nhiều cán bộ mới lần đầu tiếp xúc với phần mềm hoặc còn lúng túng trong quá trình xử lý, chuẩn hóa dữ liệu, vì vậy việc tổ chức tập huấn là hết sức cần thiết.
Lớp tập huấn được tổ chức với chương trình được sắp xếp khoa học, tập trung vào các nội dung cốt lõi: hướng dẫn vận hành hệ thống MIS2025RS, xử lý tình huống thực tế và chuẩn hóa dữ liệu dân số theo mô hình 2 cấp. Qua đó, học viên được cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phương pháp làm việc, sẵn sàng áp dụng hiệu quả ngay tại đơn vị.
Kết thúc buổi tập huấn, các học viên đánh giá cao tính thực tiễn của nội dung, đồng thời cam kết tiếp thu đầy đủ, vận dụng thành thạo hệ thống MIS2025RS, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân số, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.
Tôi đã trữ trứng thành công, giờ nghĩ lại đúng là sáng suốt.
GĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.
GĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...
GĐXH - Kết hôn muộn, ngại sinh con đang ngày càng phổ biến ở nước ta. Đây là thực tế rất đáng báo động bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số mà còn kéo theo hệ lụy nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước.
TPO - Người bệnh thú nhận, anh từng có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều bạn tình khác nhau và đều không sử dụng bao cao su. Theo các bác sĩ, đây không phải là trường hợp hiếm gặp khi thực tế số ca giang mai đang có xu hướng gia tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới.
GĐXH – Theo các bác sĩ, mọi thai kỳ đều có nguy cơ rủi ro, vì vậy, tất cả các cặp vợ chồng đều nên đi khám sức khỏe sinh sản trước khi sinh con. Đây là con đường thiết thực và nhân văn để ngăn ngừa gánh nặng bệnh tật di truyền cho các thế hệ sau.
Làm mẹ là một hành trình ngọt ngào nhưng cũng đầy gian nan. Sau những giờ phút vượt cạn, điều người mẹ cần không chỉ là nghỉ ngơi để phục hồi thể chất mà còn là sự chăm sóc cho sức khỏe tinh thần. Theo đó, trầm cảm sau sinh là kẻ thù thầm lặng, để lại những hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và bé.
GĐXH - Một tuần trước nhập viện vì tiền sản giật, sản phụ có phát hiện tăng huyết áp nhưng chưa được điều trị bằng thuốc.
GĐXH - 85% người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm vào năm 2030.
GĐXH - Trong lúc nô đùa, bé vô tình vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi khiến 3 trẻ bị bỏng nặng.
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.