Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động
GĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.
Ngày 13/8, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi, được được mổ lấy thai ở tuần 37 theo yêu cầu của gia đình để "chọn ngày giờ đẹp".
Tuy nhiên, ngay sau sinh, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, phải thở oxy và chuyển viện khẩn cấp. Khi đến Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ đã trong tình trạng tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng và được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng.
Mặc dù được hồi sức tích cực, sử dụng các kỹ thuật cao như thở máy, dùng surfactant, thở iNO, trẻ vẫn không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.
Câu chuyện đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tình trạng "chọn ngày đẹp, giờ đẹp" để sinh mổ chủ động. Bởi điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho cả mẹ và bé.
Trên thực tế, thời gian qua, tại nhiều bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước đã ghi nhận không ít trường hợp tương tự, trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi được sinh mổ chưa có chuyển dạ, vì gia đình mong muốn con ra đúng "ngày đẹp".
Theo báo cáo tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em của Bộ Y tế năm 2022, tỷ lệ sinh mổ chiếm gần 37% tổng số ca sinh, có một số bệnh viện lên đến 50-60% – cao hơn nhiều lần so với mức 10-15% mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe của mẹ và trẻ sơ sinh nhằm hạn chế các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
Những nguy cơ đối với mẹ và bé khi sinh mổ chủ động
Theo các bác sĩ, hiện nay, tỷ lệ sinh mổ tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc các gia đình chủ động lựa chọn ngày, giờ sinh. Bên cạnh đó, những ca chuyển dạ có nguy cơ cao thường được bác sĩ chỉ định mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé,…
Các chuyên gia y tế cảnh báo, sinh mổ chủ động tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với sinh thường, gây lo ngại về sức khỏe lâu dài cho cả mẹ và bé.
- Đối với mẹ:
+ Tăng nguy cơ biến chứng phẫu thuật: chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương bàng quang/ruột, huyết khối tĩnh mạch sâu.
+ Tăng nguy cơ nhau cài răng lược và vỡ tử cung ở lần mang thai sau.
+ Hồi phục lâu hơn so với sinh thường, đau nhiều hơn, ảnh hưởng khả năng chăm sóc con.
+ Tác động đến sức khỏe tinh thần: Lo âu, căng thẳng...
- Đối với trẻ sơ sinh:
+ Chậm tiêu dịch phổi: Đây là biến chứng thường gặp nhất do trẻ không trải qua quá trình chuyển dạ dẫn đến thiếu catecholamine/cortisol, làm giảm hấp thu dịch phế nang, ứ dịch, giảm thông khí.
+ Hội chứng suy hô hấp: sinh dưới 39 tuần + thiếu kích hoạt hormone dẫn đến tình trạng giảm tổng hợp surfactant, xẹp phế nang, giảm trao đổi khí.
+ Tăng áp lực phổi sơ sinh dai dẳng...
Vì vậy, theo khuyến cáo từ các chuyên gia y tế, sinh thường (sinh qua đường âm đạo) vẫn là phương pháp tự nhiên và an toàn nhất cho cả mẹ và bé. Hình thức sinh này mang lại nhiều lợi ích thiết thực: giúp mẹ phục hồi nhanh hơn, giảm nguy cơ mất máu, viêm nhiễm hậu sản, tiết sữa sớm và tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, sinh thường còn giúp mẹ cảm nhận trọn vẹn hành trình "vượt cạn" một cách thiêng liêng và ý nghĩa.
Với em bé, sinh thường hỗ trợ quá trình thích nghi với môi trường bên ngoài tốt hơn. Nhờ áp lực co bóp khi chuyển dạ, chất nhầy trong phổi và đường hô hấp được đẩy ra, giảm nguy cơ suy hô hấp. Trẻ được tiếp xúc với hệ vi sinh có lợi từ đường âm đạo của mẹ, giúp phát triển hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa.
Ngoài ra, trẻ sinh thường dễ thực hiện da kề da và bú mẹ sớm ngay tại phòng sinh, từ đó tăng cường gắn kết tình cảm và hỗ trợ phát triển thể chất, cảm xúc ngay từ những giờ đầu đời.
Sinh mổ chỉ nên được thực hiện theo chỉ định chuyên môn, khi việc sinh thường không đảm bảo an toàn cho mẹ hoặc thai nhi. Một số chỉ định thường gặp bao gồm: Thai nhi quá lớn (trên 4kg); ngôi thai bất thường (ngôi ngang, ngôi mông…); song thai 1 buồng ối, đa thai (≥3), suy thai, thai có dị tật; mẹ có bệnh lý nặng (tim mạch, tiểu đường…); đã từng sinh mổ trước, có vết mổ tử cung cũ; khung chậu hẹp, bất thường tử cung hoặc âm đạo...
