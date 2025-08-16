9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng
Sau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.
Biến cố chồng chất
Với Đinh Thị Tuyết Trinh (SN 1991, quê Đồng Nai), 6 năm qua dài như cả một đời người. Trong quãng thời gian ấy, chị nếm trải đủ nỗi đau và cả những phép màu: Từ việc khó có con, mắc căn bệnh ung thư máu, đến chiến thắng bệnh hiểm nghèo như một kỳ tích và hạnh phúc đón con đầu lòng sau 9 năm hiếm muộn .
“Tôi nhận ra, phép màu đến từ chuỗi đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình”, Trinh nói.
Tuyết Trinh kết hôn năm 2016 với người cùng quê, nhà cách nhau chỉ 2km. Họ bước vào hôn nhân bằng tình yêu sâu đậm và những hy vọng về một tổ ấm đủ đầy.
Sau đám cưới không lâu, Trinh mang thai nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài 6 tuần vì chị bị lưu thai. Đi khám, chị biết mình bị lạc nội mạc tử cung – căn bệnh gây khó thụ thai. Vợ chồng chị kiên trì chữa trị cả bằng Tây y và Đông y nhưng không có kết quả.
Năm 2019, khi vẫn đang chữa hiếm muộn, Trinh nhận tin dữ. Chị mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.
“Ngày nhận kết quả, chồng tôi được bác sĩ gọi vào thông báo trước. Khi trở ra, anh ôm chầm lấy tôi nói: ‘Phải sống với anh thật lâu em nhé!’. Tôi liền hiểu bệnh của mình là ác tính. Hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở giữa hành lang bệnh viện.
Mẹ chồng tôi biết chuyện cũng òa khóc. Tôi không đủ can đảm gọi cho bố mẹ đẻ. Đến khi biết chuyện, bố gọi cho tôi khóc nấc và nói: ‘Bố sẽ cứu con bằng mọi cách’”, Trinh kể.
Chồng Trinh suy sụp hơn cả. Chỉ một năm trước đó, anh cũng nhận tin mẹ ruột mắc ung thư phổi. Phải mất nhiều ngày, hai vợ chồng mới lấy lại tinh thần, xác định đây là một cuộc chiến dài hơi, điều quan trọng nhất là giữ vững niềm tin.
“Vào viện, chứng kiến nhiều cảnh mất mát, tôi càng trân trọng từng ngày được sống. Tôi nhận ra, còn cơ hội điều trị là còn hy vọng, chỉ cần mình có niềm tin và sự kiên trì”, Trinh nói.
Chị điều trị nội trú 8 tháng theo phác đồ của bác sĩ. Thời gian đầu, chồng và bố mẹ hai bên thay phiên chăm sóc, nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát, chị phải một mình “chiến đấu” trong viện.
“Hành trình điều trị có lúc rất cô đơn và buồn tủi. Tôi buộc phải chấp nhận bệnh viện là ngôi nhà thứ 2 của mình, cùng các bệnh nhân khác dựa vào nhau mà cố gắng. Nhờ sự động viên của chồng và gia đình, tinh thần tôi vững hơn”, Trinh nói.
Mỗi lần vào thuốc, chị phải chịu đau đớn và mệt mỏi. Kết thúc điều trị nội trú, chị tiếp tục truyền hóa chất duy trì theo phác đồ. May mắn, Trinh đáp ứng thuốc tốt nhờ tận dụng được “thời điểm vàng” trong chữa trị. Sau 3 năm kiên trì, các chỉ số sức khỏe dần ổn định, chị vượt qua cơn bạo bệnh.
Hạnh phúc đón con sau 9 năm hiếm muộn
Từ “cửa tử” trở về, Trinh từng nghĩ sẽ buông xuôi giấc mơ làm mẹ: “Được sống là hạnh phúc rồi, chuyện con cái để tùy duyên”. Chồng chị cũng chỉ mong vợ khỏe mạnh, không còn kỳ vọng tìm con.
Năm 2024, khi sức khỏe ổn định, Trinh quyết định “thả bầu”. Không lâu sau, chị mang thai nhưng lại bị lưu thai một lần nữa. Không nản chí, Trinh tiếp tục bồi dưỡng sức khỏe và thử lại. Lần này, phép màu đã mỉm cười.
Ngày nhận tin 2 vạch, vợ chồng chị vui mừng khôn xiết nhưng không dám bộc lộ, chỉ âm thầm gặp bác sĩ và làm mọi cách để giữ thai. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, thai kỳ khỏe mạnh dù chị có bệnh nền.
Trinh sinh mổ ở tuần thai 39. Đưa con gái đi sinh, mẹ chị xúc động nói: “Mẹ đến viện bao lần, lần nào cũng sợ. Lần này cùng con đến viện, mẹ lại thấy tuyệt vời vì sắp chào đón một thiên thần”.
Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc chào đời, Trinh vỡ òa hạnh phúc. Đó là lúc chị tin rằng phép màu thực sự đã đến.
Sự xuất hiện của con gái thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Trinh. Vợ chồng chị có những phút bỡ ngỡ của lần đầu làm cha mẹ nhưng mọi vất vả chẳng đáng gì so với niềm hạnh phúc có con.
Trinh biết, giờ đây mình không chỉ sống cho mình mà còn sống vì con, vì tổ ấm nhỏ mà vợ chồng chị phải nỗ lực rất nhiều để gìn giữ. “Từ ngày có Bảo Vy (tên con gái Trinh), gia đình tôi hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.
Điện thoại của ai cũng đầy bộ nhớ vì video, hình ảnh của con.
Có lúc tôi nghĩ, mình là một bà mẹ mắc bệnh ung thư, biết đâu chẳng thể sống thật lâu cùng con. Thế nhưng, tôi sẽ cố gắng từng ngày để hai mẹ con có thật nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau”, Trinh tâm sự.
Mẹ chị thường vừa ăn cơm vừa ngắm cháu, bố chị thì ẵm cháu đi khoe khắp xóm. Những khoảnh khắc giản dị, ấm áp ấy đều được Trinh ghi lại, để nhắc mình rằng phép màu này không chỉ đến với riêng chị mà còn lan tỏa đến cả gia đình.
Ảnh: NVCC
