Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Sáng 13/8, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3 khi đang mang thai ở tuần thứ 22.

Đây là một ca bệnh hiếm gặp và vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chuyên môn sản khoa, ung thư phụ khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: BVCC.

Cụ thể, trong quá trình mang thai lần 2, sản phụ N.T.L (29 tuổi, ở Hải Phòng) bất ngờ phát hiện ra máu âm đạo nên đi khám. Kết quả chẩn đoán chị bị ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3, khối sùi 4x5cm.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau khi hội chẩn liên khoa, các chuyên gia đã quyết định áp dụng phác đồ hoá chất 4 chu kỳ ngay trong thai kỳ, nhằm vừa kiểm soát bệnh ung thư vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thai nhi.

Trước lo lắng của sản phụ về việc hóa chất điều trị sẽ gây hại cho con, TS.BS Nguyễn Văn Thắng – Trưởng khoa Phụ Ung thư cho biết: Theo các nghiên cứu và khuyến cáo mới nhất, hoá chất khi được lựa chọn hợp lý sẽ không gây dị dạng thai và vẫn giúp khống chế được bệnh ung thư.

"Với trường hợp này, mục tiêu của chúng tôi là kiểm soát khối u, đồng thời đưa thai đến giai đoạn có thể nuôi sống được, để cứu cả mẹ và con", BS Thắng chia sẻ.

Đến tuần 33, chị L. rỉ ối và được nhập viện theo dõi, tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi. 3 tuần sau kết thúc hoá trị, ekip tiến hành mổ lấy thai và phẫu thuật cắt tử cung triệt căn, vét hạch chậu hai bên trong cùng một thì.

Bé trai nặng 1.900g chào đời khoẻ mạnh, cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm vỡ oà của cả gia đình và ekip mổ.

"Khoảnh khắc nghe con khóc, tôi thấy mọi đau đớn, sợ hãi tan biến. Tôi đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc và biết ơn các bác sĩ đã tạo kỳ tích cho hai mẹ con tôi", chị L. xúc động chia sẻ.

Sản phụ xúc động khi được ôm con trong lòng. Ảnh: BVCC.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Thắng, trong quá trình phẫu thuật, ekip gặp nhiều khó khăn. Bệnh nhân vừa trải qua hoá trị, lại phải phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung triệt căn ngay sau đó, nên nguy cơ mất máu, tổn thương niệu quản, bàng quang, mạch máu rất lớn.

Các bác sĩ phải vừa đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của bé. Đây thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian. Khối u sau mổ được gửi giải phẫu mẫu bệnh để quyết định điều trị bổ trợ nếu cần.

Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung khi đang mang thai không đồng nghĩa với việc phải chấm dứt thai kỳ. Nếu được chẩn đoán sớm và áp dụng phác đồ phù hợp, người bệnh có thể kiểm soát bệnh và giữ thai đến khi đủ tháng. Hóa trị trong thai kỳ, nếu đúng chỉ định, không làm bệnh tiến triển nặng hơn và giúp duy trì sự sống cho thai nhi.