Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Thứ tư, 16:02 20/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mặc dù có biển cấm nhưng khu vực nhà thờ đổ thuộc xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình nơi vừa xảy ra sự việc 5 du khách bị sóng lớn cuốn trôi dẫn đến đuối nước, hiện này vẫn còn nhiều người dân bất chấp nguy hiểm để tắm.

Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải LýNinh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải Lý

GĐXH - Người dân vừa cấp cứu thành công 5 du khách khi đến tắm biển tại khu vực nhà thờ đổ, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV, tại bờ biển khu vực nhà thờ đổ thuộc xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình (nơi vừa xảy ra sự việc nhóm 5 du khách suýt bị đuối nước do sóng lớn cuốn ra xa) vẫn có nhiều người vô tư xuống tắm, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 3.

Hằng ngày, khu vực này có số lượng lớn người xuống tắm biển. Đến cuối tuần, lượng người đổ về bãi tắm còn đông gấp nhiều lần.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 4.

Bãi biển gần nhà thờ đổ có lúc sóng cuộn to, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đuối nước.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 5.

Có cả trẻ nhỏ cũng được gia đình đưa đến nơi đây để tắm.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 6.

Có gia đình để trẻ nhỏ tự do vui đùa ngay mép nước.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 7.

Đáng chú ý, đây là bãi tắm tự phát, không có lực lượng cứu hộ thường trực và từng xảy ra nhiều vụ đuối nước. Khu vực này có biển cảnh báo “cấm tắm”, song nhiều người vẫn phớt lờ, vô tư bơi lội, đùa nghịch.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 8.

Một số người bơi ra xa hàng chục mét, bất chấp sóng lớn.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 9.

Nhiều lúc sóng biển cuồn cuộn như muốn nuốt chửng những người đang tắm.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 10.

Bà M - một người dân bán nước tại bãi biển gần khu vực nhà thờ đổ nhiều năm cho biết: “Bãi biển này thường xuyên có sóng lớn cuộn mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên mong cơ quan chức năng tăng cường cảnh báo, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và du khách".

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 11.

Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến thông tin với báo chí, bãi tắm khu vực nhà thờ đổ là tự phát, không phải bãi tắm du lịch. Chính quyền địa phương đã yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra lại hệ thống biển báo, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đề nghị công an xã phối hợp lực lượng biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, nhắc nhở và nghiên cứu phương án lắp đặt rào chắn cùng phao cảnh báo phù hợp nhằm đảm bảo an toàn.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 13.

Trước đó, khoảng 11h ngày 10/8, trên địa bàn xã Hải Tiến có 5 du khách đi tắm biển ở khu vực nhà thờ đổ, không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa và bị đuối nước.

Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình - Ảnh 14.

May mắn nhóm du khách này đều được người dân, các chủ nhà hàng kịp thời cứu sống.

Video người dân tắm bãi biển tự phát ở gần khu vực nhà thờ đổ Ninh Bình:


Nhật Tân
