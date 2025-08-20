Nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát gần khu vực nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Bà M - một người dân bán nước tại bãi biển gần khu vực nhà thờ đổ nhiều năm cho biết: “Bãi biển này thường xuyên có sóng lớn cuộn mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên mong cơ quan chức năng tăng cường cảnh báo, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và du khách".