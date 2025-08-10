Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải Lý
GĐXH - Người dân vừa cấp cứu thành công 5 du khách khi đến tắm biển tại khu vực nhà thờ đổ, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa.
Chiều ngày 10/8, một lãnh đạo xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình thông tin với PV, khoảng 11h trên địa bàn xã có 5 du khách đi tắm biển ở khu vực nhà thờ đổ, không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa và bị đuối nước. Rất may cả 5 trường hợp này đều được người dân, các chủ nhà hàng kịp thời cứu sống.
Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại khu vực nhà thờ đổ xã Hải Tiến có một nhóm khách đến khu vực nhà thờ đổ tắm biển. Trong lúc tắm biển, một nhóm du khách khoảng 5 người không may bị sóng biển cuốn ra xa bờ, có người bị đuối nước.
Phát hiện sự việc, người dân và các chủ nhà hàng ở khu vực nhà thờ đổ lập tức dùng phao bơi ra đưa những người gặp nạn vào trong bờ, tiến hành sơ cứu.
"Những người tham gia cứu hộ là người dân, chủ nhà hàng quanh khu vực nhà thờ đổ, đã được chính quyền địa phương tập huấn công tác cứu hộ. Cả 5 người gặp nạn có thể là trong một nhóm, ngay sau khi sức khỏe ổn định, họ đã rời đi.
UBND xã Hải Tiến đang rà soát thông tin nhóm khách gặp nạn và những người hỗ trợ cứu người để kịp thời động viên và có hình thức khen thưởng" - lãnh đạo xã Hải Tiến thông tin.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn một phút ghi lại vụ việc cấp cứu đuối nước đầy kịch tính. Đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người nhanh chóng lao xuống nước, phối hợp đưa các nạn nhân bị đuối nước vào bờ. Trong tình huống khẩn cấp, mọi người đã không quản nguy hiểm, cùng nhau sơ cứu tại chỗ. Nhờ được ứng cứu kịp thời, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.
Video người dân cứu người đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải Lý:
Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặngThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Với hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, quán Say Hi Beer Garden bị UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng.
Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền BắcXã hội - 9 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; Bộ Xây dựng cho biết, sân bay Gia Bình sẽ được chính thức khởi công vào ngày 19/8 tới. Đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc về diện tích và quy mô, với tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỉ đồng.
26 bệnh viện ở TP.HCM chính thức đổi tênXã hội - 21 giờ trước
Khu vực TP.HCM (cũ) có 17 bệnh viện, khu vực Bình Dương có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu 6 bệnh viện. Tất cả đều trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.
Xây dựng Nghị định xếp loại, đánh giá công chức theo KPI thực hiện từ 1/1/2026Xã hội - 21 giờ trước
Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, trong đó đề xuất việc theo dõi, đánh giá công chức theo KPI để bắt đầu thực hiện từ 1/1/2026.
Tài xế lao thẳng xe vào người đi đường: Công an triệu tập 6 ngườiXã hội - 21 giờ trước
Để làm rõ vụ tài xế lái chiếc taxi lao vào nhóm 5 thanh niên ở Bắc Ninh, cơ quan công an triệu tập cả 6 người này.
Dự kiến 28 vị trí việc làm với lãnh đạo, công chức cấp xãXã hội - 21 giờ trước
Bộ Nội vụ dự kiến triển khai vị trí việc làm của công chức cấp xã theo hướng có 8 vị trí với công chức lãnh đạo, quản lý và 20 vị trí với công chức chuyên môn.
Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dậpXã hội - 21 giờ trước
Công an TPHCM đã lên tiếng về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng 'vụ cháy xe xảy ra trước một đơn vị PCCC nhưng đơn vị này không điều xe chữa cháy ra dập lửa'.
Các trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai mớiXã hội - 1 ngày trước
Điều 151 Luật Đất đai 2024 đã quy định các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Tiếp vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Xử lý tài xế hãng taxi Bình AnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên, cơ quan chức năng xác định, không có hoạt động độc quyền khai thác dịch vụ taxi đối với toàn bộ khu vực bến, mà có nhiều điểm đón, trả khách phục vụ các hãng taxi khác nhau.
Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạmXã hội - 1 ngày trước
Đợt cao điểm này, Công an Hà Nội tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm như tín dụng đen, dùng công nghệ cao để phạm tội, gây rối trật tự công cộng, mua bán người...
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'Thời sự
GĐXH - Liên quan đến vụ việc anh Đ.X.T. bị ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội), người "thủ quỹ" đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho anh T. và tỏ ra hối cải. Trong khi đó, người tự xưng là "trưởng xóm" vẫn chưa có mặt tại địa phương để làm việc với cơ quan chức năng.