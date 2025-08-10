Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải Lý

Chiều ngày 10/8, một lãnh đạo xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình thông tin với PV, khoảng 11h trên địa bàn xã có 5 du khách đi tắm biển ở khu vực nhà thờ đổ, không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa và bị đuối nước. Rất may cả 5 trường hợp này đều được người dân, các chủ nhà hàng kịp thời cứu sống.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại khu vực nhà thờ đổ xã Hải Tiến có một nhóm khách đến khu vực nhà thờ đổ tắm biển. Trong lúc tắm biển, một nhóm du khách khoảng 5 người không may bị sóng biển cuốn ra xa bờ, có người bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân và các chủ nhà hàng ở khu vực nhà thờ đổ lập tức dùng phao bơi ra đưa những người gặp nạn vào trong bờ, tiến hành sơ cứu.

Hình ảnh người dân cấp cứu nhóm du khách bị đuối nước.

"Những người tham gia cứu hộ là người dân, chủ nhà hàng quanh khu vực nhà thờ đổ, đã được chính quyền địa phương tập huấn công tác cứu hộ. Cả 5 người gặp nạn có thể là trong một nhóm, ngay sau khi sức khỏe ổn định, họ đã rời đi.

UBND xã Hải Tiến đang rà soát thông tin nhóm khách gặp nạn và những người hỗ trợ cứu người để kịp thời động viên và có hình thức khen thưởng" - lãnh đạo xã Hải Tiến thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn một phút ghi lại vụ việc cấp cứu đuối nước đầy kịch tính. Đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người nhanh chóng lao xuống nước, phối hợp đưa các nạn nhân bị đuối nước vào bờ. Trong tình huống khẩn cấp, mọi người đã không quản nguy hiểm, cùng nhau sơ cứu tại chỗ. Nhờ được ứng cứu kịp thời, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Video người dân cứu người đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải Lý: