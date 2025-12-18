Mới nhất
Hà Nội
Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, vừa được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2026?

Thứ năm, 07:27 18/12/2025 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Dưới đây là thông tin cụ thể nhóm đối tượng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng, đồng thời được hưởng chi phí khám chữa bệnh 100% hiểm y tế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Đối tượng nào được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế?

Đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết được thông qua, có hiệu lực từ 1/1/2026, cho phép mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân.

Theo Luật Bảo hiểm y tế 2024 quy định đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bao gồm:

- Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội;

- Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, vừa được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2026? - Ảnh 1.

Người dân được hưởng trợ cấp xã hội và 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Theo Điều 2 Nghị định 176/2025/NĐ-CP, đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được quy định như sau:

Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cụ thể:

Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Từ đủ 75 tuổi trở lên;

- Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định này;

- Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Tại Điều 3 Nghị định này cũng quy định cụ thể mức trợ cấp hưu trí xã hội như sau:

- Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng mức 500.000 đồng/tháng.

Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.

- Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo các quy định nêu trên, người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, vừa được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2026? - Ảnh 2.Hàng triệu người cao tuổi không có lương hưu vui mừng khi được tăng mức hưởng trợ cấp xã hội

GĐXH - Nhóm người cao tuổi không có lương hưu từ 80 tuổi trở lên sẽ được nhận trợ cấp xã hội mức mới cao hơn theo Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, vừa được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2026? - Ảnh 3.Thông tin mới nhất về mức trợ cấp xã hội rất có lợi cho hàng triệu người lao động, ai cũng phải biết

GĐXH - Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 5 năm được hưởng trợ cấp xã hội trong khoảng 15 năm, ngay từ khi 60 tuổi.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Tòa soạn Quảng cáo
Top