Hà Nội 'đêm không ngủ' sau chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Tối 18/12, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng triệu trái tim yêu bóng đá tại Thủ đô đã vỡ òa trong hạnh phúc. Khắp các ngả đường nội đô Hà Nội, không khí lễ hội bao trùm với sắc đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc.

Tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, không khí "nóng" hơn bao giờ hết. Hàng vạn người hâm mộ từ các khán đài đổ ra đường tạo thành một dòng thác người cuồn cuộn. Tiếng hò reo "Việt Nam vô địch!", tiếng kèn vuvuzela vang dội khắp không gian.

Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay của những người dù chưa từng quen biết nhưng nay gắn kết bởi tình yêu bóng đá.

Tại phường Cầu Giấy, con phố Nguyễn Khánh Toàn thường ngày vốn đã nhộn nhịp nay trở nên nghẹt thở. Từng đoàn xe nối đuôi nhau, dòng người đứng dọc hai bên đường cổ vũ nhiệt tình. Những chiếc xe taxi, xe buýt cũng hòa chung niềm vui khi bấm còi theo nhịp điệu chiến thắng. Ánh đèn đường hòa quyện cùng ánh đèn xe và sắc đỏ của cờ tạo nên một khung cảnh huyền ảo và đầy sức sống.

Còn tại khu vực Hà Đông, trục đường Quang Trung trở thành tâm điểm của những màn ăn mừng đầy phấn khích. Trước cửa các tòa nhà lớn người dân tập trung đông đúc, đốt pháo sáng rực rỡ một góc trời.

Tiếng trống gõ nhịp liên hồi từ những chiếc "nồi, niêu, xoong, chảo" tự chế tạo nên những âm thanh vui tai, đặc trưng của văn hóa "đi bão" Việt Nam. Những lá đại kỳ bay phấp phới trên những chiếc xe máy đang chậm rãi di chuyển qua các nút giao thông dưới sự điều tiết vất vả nhưng đầy nụ cười của lực lượng chức năng.

Càng về khuya, không khí càng thêm náo nhiệt. Không chỉ có thanh niên, mà cả người già và trẻ nhỏ cũng xuống đường chia sẻ niềm vui chung. Những nhóm bạn trẻ nhảy múa ngay dưới lòng đường, cùng nhau hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".