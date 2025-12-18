3 người tử vong khi xe cứu thương tông vào đuôi xe đầu kéo, bốc cháy dữ dội

Ngày 18/12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Khoảnh khắc xe cứu thương tông thẳng vào đuôi xe đầu kéo được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 0h14 ngày 18/12, thời điểm trên, một chiếc xe cứu thương đang lưu thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ Long Thành đi Dầu Giây.

Khi đi vào đường dẫn trạm dừng nghỉ tại Km41 (thuộc xã Xuân Quế), chiếc xe cứu thương do nam tài xế điều khiển đã tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 38H-021.42 (kéo theo rơ-moóc 38R-018.87). Được biết, chiếc xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Khoan (SN 1980, quê Hà Tĩnh) điều khiển đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc khiến 3 người tử vong.

Cú va chạm cực mạnh khiến chiếc xe cứu thương biến dạng và bốc cháy dữ dội ngay sau đó. Trên xe lúc này có tổng cộng 5 người. Trong giây phút sinh tử, chỉ có 2 người kịp thời phá cửa thoát ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh.

Ba người còn lại (gồm tài xế, bệnh nhân và người nhà) không may bị mắc kẹt trong xe. Do ngọn lửa bùng phát quá nhanh và mạnh, cả 3 nạn nhân đã tử vong, thi thể bị cháy. Chiếc xe cứu thương cũng bị thiêu rụi hoàn toàn, chưa xác định được biển kiểm soát.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: Bà Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1963, là bệnh nhân đang được chuyển viện); Ông Võ Văn Nghĩa (khoảng 30 tuổi). và nam tài xế xe cứu thương (thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện chưa rõ danh tính cụ thể).

Hai người may mắn thoát nạn là ông Võ Văn Huấn (SN 1950) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1973), cả hai cùng quê Gia Lai.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.