Nguyên nhân nam thanh niên sát hại người phụ nữ bằng nhiều nhát dao

Ngày 24/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa khởi tố vụ án "giết người" và "cướp tài sản" xảy ra tại phường Đồng Sơn. Đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú tại TDP Ba Đa, phường Đồng Sơn) đang bị tạm giữ hình sự.

Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an (ảnh: CAQT).

Bước đầu Nguyễn Văn Dũng khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Theo đó, ngày 20 và 21/4, Dũng mang điện thoại và xe máy đến cầm cố tại nhà bà T.T.T. (SN 1966, trú tại TDP 4, phường Đồng Sơn) để lấy tiền tiêu xài. Sử dụng hết số tiền này, Dũng lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột. Khi gia đình phát hiện và yêu cầu hoàn trả tiền đã lấy, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 13h ngày 23/4, Nguyễn Văn Dũng mang theo một con dao bầu đến nhà bà T.T.T. vờ nói đến trả nợ và yêu cầu bà T. đưa thêm 10 triệu đồng, hứa sẽ chuyển khoản trả lại sau.

Khi bà T. đưa giấy tờ cầm cố của Dũng cùng số tiền 9,2 triệu đồng, gã thanh niên này rút dao giấu sẵn trong áo khoác, khống chế nạn nhân. Bà T. chống cự và kêu cứu, Nguyễn Văn Dũng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Hung khí vụ án (ảnh: CAQT).

Nhận tin báo, lực lượng tiến hành truy bắt nghi phạm, sau khoảng 2 giờ, đối tượng Nguyễn Văn Dũng bị bắt giữ cùng hung khí gây án.