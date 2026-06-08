Dùng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố

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Ngày 8/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Long (SN 1960, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Trốn thuế" theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Long đã mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Ngọc Minh, có trụ sở tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình, để hạch toán và kê khai thuế cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Huyền Trang, có trụ sở tại thôn Mỹ Lộc, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố và thi hành Lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Trần Văn Long - (ảnh CANB).

Hành vi trên được xác định đã gây thiệt hại gần 800 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.

Theo cơ quan công an, hành vi của bị can đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

