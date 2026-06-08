Ninh Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cây xanh sử dụng 60 hóa đơn khống để trốn thuế

Ngày 8/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lực (SN 1959), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sinh vật cảnh Điền Xá và Công ty TNHH Cây xanh Phương Uyên (đều có địa chỉ tại thôn Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Trốn thuế" theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Lực đã mua và sử dụng trái phép 60 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ hơn 40 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trốn thuế trên 3 tỷ đồng.

Cơ quan công an công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Viện và Ngô Thị Hà - (ảnh CANB).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Viện (SN 1984), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cây cảnh Điền Xá và Ngô Thị Hà (SN 1984), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cây xanh Đức Mạnh, cùng có địa chỉ kinh doanh tại thôn Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình, về hành vi "Trốn thuế".

Theo cơ quan điều tra, hành vi của hai bị can này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trốn thuế trên 500 triệu đồng.

