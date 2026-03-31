Bắt được nghi phạm sát hại, phi tang thi thể cụ bà 87 tuổi ở Hải Phòng

Thứ ba, 15:46 31/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ
GĐXH - Lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) - nghi phạm liên quan đến vụ sát hại cụ bà L.T.Th (SN 1939, cùng địa phương).

Liên quan vụ cụ bà 87 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm liên quan vụ án.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 22h35' ngày 29/3/2026, Công an xã Hà Đông (TP Hải Phòng) nhận được tin báo từ lực lượng an ninh trật tự cơ sở thôn Đồng Bửa và gia đình về việc bà L.T.T (SN 1939, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, Hải Phòng) mất tích vào chiều tối cùng ngày. Gia đình và lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã tìm kiếm nhưng chưa thấy bà L.T.T đâu.

Bắt được nghi phạm sát hại, phi tang thi thể cụ bà 87 tuổi ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Tuấn. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an xã Hà Đông đã triển khai lực lượng xác minh. Quá trình làm việc và xem xét các dấu vết tại nơi ở của gia đình bà L.T.T, xác định có dấu hiệu của vụ án giết người.

Với các biện pháp xác minh được thực hiện cẩn trọng, nhanh chóng, sau 02 giờ rà, dựng đối tượng nghi vấn, thu thập các thông tin liên quan, đấu tranh khai thác đối tượng, các lực lượng phối hợp đã làm rõ, xác định đối tượng gây án, hành vi phạm tội và vị trí đối tượng vùi lấp, giấu xác nạn nhân ở vườn phía sau nhà nạn nhân.

Qua điều tra xác định, khoảng 18 giờ ngày 29/3/2026, Lê Văn Tuấn đi qua vườn nhà bà T. Do nghĩ là đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản nên bà T đã hô hoán.

Lê Văn Tuấn đã dùng gạch đập vào đầu, gáy bà T làm bà này tử vong. Sau đó, Tuấn đã vùi lấp xác nạn nhân ngay trong vườn nhà bà T. Sau khi gây án, Tuấn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 30/3/2026, các đơn vị nghiệp vụ CATP đã bắt giữ Tuấn. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ Lê Văn Tuấn về hành vi giết người để điều tra theo quy định của pháp luật.

