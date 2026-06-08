Hà Nội: Phát hiện 2 cô gái có biểu hiện bất thường, công an triệt phá điểm tổ chức sử dụng ma túy
GĐXH - Qua công tác tuần tra, Công an xã Hồng Sơn (TP Hà Nội) phát hiện hai cô gái có biểu hiện bất thường và làm rõ một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 8/6, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an xã Hồng Sơn đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Theo đó, khoảng 16h35 ngày 6/6/2026, Tổ công tác Công an xã Hồng Sơn làm nhiệm vụ tuần tra tại thôn Phú Liễn thì phát hiện hai đối tượng nữ có biểu hiện bất thường.
Tiến hành kiểm tra, cả hai khai nhận vừa sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Đặng Ngọc Tiệp (SN 2000, trú tại xã Hồng Sơn, TP Hà Nội). Danh tính hai đối tượng được xác định là Bùi Thị Thủy (SN 2000) và B.P.T. (SN 2009), cùng trú tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ.
Khẩn trương xác minh, điều tra, Công an xã Hồng Sơn đã làm rõ Đặng Ngọc Tiệp và Lê Văn Hào (SN 1999, trú tại xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ, đồ vật dùng để tổ chức sử dụng chất ma túy.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hào, Đặng Ngọc Tiệp và Bùi Thị Thủy để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
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