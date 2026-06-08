Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách 467 phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1 - 15/5/2026.
Danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 1 - 15/5/2026
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 47B, Quốc lộ 47, Quốc lộ 45, Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15.
Từ ngày 1/5/2026 đến ngày 15/5/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 467 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".
1. Tuyến Quốc lộ 1: 157 trường hợp bị phạt nguội
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
36C-513.40
|
05-05-2026 11:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
2
|
37RM-029.07
|
05-05-2026 11:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
3
|
36R-036.80
|
05-05-2026 11:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
4
|
36K-300.16
|
05-05-2026 11:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
5
|
30K-735.83
|
05-05-2026 11:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
6
|
36K-102.28
|
05-05-2026 11:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
7
|
30B-328.73
|
05-05-2026 14:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
8
|
36K-070.79
|
05-05-2026 14:35
|
Điều khiển chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
9
|
36K-888.82
|
05-05-2026 15:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
10
|
36BD-047.03
|
05-05-2026 15:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
11
|
36C-578.88
|
05-05-2026 15:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
12
|
36B5-304.71
|
05-05-2026 15:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
13
|
36H-169.90
|
05-05-2026 15:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
14
|
36A-779.04
|
05-05-2026 15:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
15
|
36H-171.31
|
05-05-2026 15:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
16
|
36C-390.65
|
05-05-2026 15:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
17
|
36F1-413.99
|
05-05-2026 15:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
18
|
36A-899.15
|
05-05-2026 15:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
19
|
36F1-194.02
|
05-05-2026 16:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
20
|
30V-2969
|
05-05-2026 16:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
21
|
30K-104.82
|
05-05-2026 16:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
22
|
36C-287.31
|
05-05-2026 16:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
23
|
36A-846.40
|
06-05-2026 10:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
24
|
37H-185.37
|
06-05-2026 11:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
25
|
36A-575.83
|
06-05-2026 11:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
26
|
36A-942.86
|
06-05-2026 12:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
27
|
36K-282.16
|
06-05-2026 12:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
28
|
36C2-226.68
|
06-05-2026 12:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
29
|
30B-384.36
|
06-05-2026 12:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
30
|
30F-333.55
|
06-05-2026 13:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
31
|
36AA-687.50
|
06-05-2026 15:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
32
|
36BK-042.65
|
06-05-2026 15:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
33
|
36K-148.25
|
06-05-2026 15:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
34
|
36BK-027.56
|
06-05-2026 16:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
35
|
29E-169.16
|
06-05-2026 16:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
36
|
37B2-047.81
|
06-05-2026 16:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
37
|
37B-182.71
|
06-05-2026 16:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
38
|
37B-250.17
|
07-05-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
39
|
36B-579.92
|
07-05-2026 11:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
40
|
36B6-164.55
|
07-05-2026 12:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
41
|
36AD-448.63
|
07-05-2026 12:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
42
|
36K-203.67
|
07-05-2026 12:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
43
|
37F-006.06
|
07-05-2026 12:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
44
|
29H-792.71
|
07-05-2026 12:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
45
|
88A-339.39
|
07-05-2026 13:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
46
|
35A-459.19
|
07-05-2026 13:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
47
|
88A-568.91
|
07-05-2026 13:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
48
|
37K-429.67
|
07-05-2026 13:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
49
|
36A-465.75
|
07-05-2026 13:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
50
|
36H-093.07
|
07-05-2026 14:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
51
|
21H-026.89
|
07-05-2026 14:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
52
|
36K-035.95
|
07-05-2026 14:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
53
|
36H-104.19
|
07-05-2026 14:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
54
|
36K-029.70
|
07-05-2026 15:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
55
|
36K-976.78
|
07-05-2026 16:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
56
|
36K-136.91
|
07-05-2026 16:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
57
|
36A-913.30
|
07-05-2026 16:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
58
|
20C-193.27
|
07-05-2026 16:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
59
|
21FA-125.50
|
07-05-2026 16:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
60
|
15K-396.73
|
07-05-2026 16:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
61
|
36B6-354.25
|
07-05-2026 17:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
62
|
36BK-030.48
|
08-05-2026 14:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
63
|
36C2-251.99
|
12-05-2026 09:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
64
|
29C-391.59
|
12-05-2026 11:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
65
|
36H-167.22
|
12-05-2026 11:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
66
|
37A-467.84
|
12-05-2026 11:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
67
|
36E-010.43
|
12-05-2026 11:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
68
|
36K-847.48
|
12-05-2026 11:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
69
|
35A-359.72
|
12-05-2026 11:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
70
|
29BB-103.17
|
12-05-2026 12:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
71
|
36A-621.10
|
12-05-2026 12:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
72
|
29B-117.20
|
12-05-2026 12:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
73
|
36A-637.19
|
12-05-2026 12:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
74
|
36A-233.13
|
12-05-2026 12:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
75
|
36H-186.56
|
12-05-2026 12:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
76
|
36A-999.60
|
12-05-2026 12:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
77
|
15R-184.51
|
12-05-2026 12:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
78
|
36A-552.30
|
12-05-2026 12:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
79
|
36H-157.24
|
13-05-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
80
|
36C156855
|
13-05-2026 11:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
81
|
34C-404.13
|
13-05-2026 11:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
82
|
36AD-179.22
|
13-05-2026 11:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
83
|
34C-149.16
|
13-05-2026 12:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
84
|
18R-003.07
|
13-05-2026 12:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
85
|
36C-529.96
|
13-05-2026 12:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
86
|
36B7-803.43
|
13-05-2026 12:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
87
|
36A-566.87
|
13-05-2026 12:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
88
|
37C1-050.05
|
13-05-2026 12:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
89
|
37L2-497.21
|
13-05-2026 12:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
90
|
34AA-413.31
|
13-05-2026 12:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
91
|
99A-905.43
|
13-05-2026 12:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
92
|
36H-171.21
|
13-05-2026 12:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
93
|
36H-178.09
|
13-05-2026 12:28
|
.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
94
|
36A-552.30
|
13-05-2026 12:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
95
|
36H-185.35
|
13-05-2026 12:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
96
|
36LD-002.43
|
13-05-2026 12:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
97
|
50RM-029.03
|
13-05-2026 12:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
98
|
36K-862.91
|
13-05-2026 12:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
99
|
36H-157.00
|
13-05-2026 12:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
100
|
36H-155.29
|
13-05-2026 12:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
101
|
36D-025.72
|
13-05-2026 13:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
102
|
37AC-012.70
|
13-05-2026 13:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
103
|
37K-861.69
|
13-05-2026 13:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
104
|
36AB-798.17
|
13-05-2026 13:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
105
|
81B3-243.29
|
13-05-2026 13:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
106
|
36K-038.48
|
13-05-2026 13:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
107
|
18A-342.60
|
13-05-2026 13:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
108
|
36H-192.82
|
13-05-2026 13:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
109
|
36B-565.74
|
13-05-2026 13:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
110
|
36H-026.00
|
13-05-2026 13:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
111
|
30A-859.58
|
13-05-2026 13:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
112
|
18A-174.88
|
13-05-2026 13:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
113
|
36A-843.04
|
13-05-2026 13:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
114
|
36B-251.01
|
13-05-2026 13:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
115
|
36K-077.10
|
13-05-2026 13:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
116
|
36K-605.53
|
13-05-2026 13:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
117
|
36C-397.06
|
14-05-2026 08:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
118
|
36D-010.37
|
14-05-2026 09:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
119
|
36C2-144.47
|
14-05-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
120
|
18A-345.13
|
14-05-2026 10:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
121
|
36C-339.97
|
14-05-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
122
|
36AC-747.86
|
14-05-2026 10:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
123
|
29A-487.26
|
14-05-2026 10:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
124
|
89E1-161.96
|
14-05-2026 10:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
125
|
36A-565.21
|
14-05-2026 10:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
126
|
60K-905.97
|
14-05-2026 10:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
127
|
36B8-106.28
|
14-05-2026 11:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
128
|
34AS-020.48
|
14-05-2026 11:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
129
|
38AA-347.30
|
14-05-2026 11:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
130
|
36C-475.69
|
14-05-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
131
|
36K-976.34
|
14-05-2026 11:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
132
|
36A-512.64
|
14-05-2026 12:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
133
|
36B6-425.76
|
14-05-2026 12:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
134
|
37K-764.22
|
14-05-2026 12:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
135
|
34C-404.13
|
14-05-2026 12:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
136
|
36BK-085.47
|
14-05-2026 12:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
137
|
36A-898.12
|
14-05-2026 12:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
138
|
34C-299.66
|
14-05-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
139
|
36B3-959.45
|
14-05-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
140
|
36B8-076.59
|
14-05-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
141
|
29H-713.16
|
14-05-2026 12:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
142
|
36B7-595.15
|
14-05-2026 12:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
143
|
36K-269.25
|
14-05-2026 12:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
144
|
36K-319.22
|
14-05-2026 12:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
145
|
28H1-486.28
|
14-05-2026 12:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
146
|
30H-566.75
|
14-05-2026 13:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
147
|
36C-382.58
|
14-05-2026 13:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
148
|
36A-954.47
|
14-05-2026 13:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
149
|
36C1-585.93
|
14-05-2026 13:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
150
|
36C-367.24
|
14-05-2026 13:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
151
|
36BK-016.39
|
14-05-2026 13:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
152
|
36B2-703.89
|
14-05-2026 13:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
153
|
36B8-764.57
|
14-05-2026 13:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
154
|
36AD-186.79
|
14-05-2026 13:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
155
|
36BK-023.73
|
14-05-2026 13:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
156
|
36K-017.43
|
14-05-2026 14:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
157
|
36B4-618.77
|
14-05-2026 16:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
2. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 93 trường hợp bị phạt nguội
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian
vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
38B-011.32
|
05-05-2026 08:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
2
|
98A-779.90
|
05-05-2026 08:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
3
|
15B-274.78
|
05-05-2026 08:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
4
|
97A-032.84
|
05-05-2026 08:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
5
|
30L-306.34
|
05-05-2026 08:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
6
|
29E-262.31
|
05-05-2026 09:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
7
|
99A-989.14
|
05-05-2026 09:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
8
|
36K-010.07
|
05-05-2026 09:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
9
|
36A-848.39
|
05-05-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
10
|
36K-290.84
|
05-05-2026 09:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
11
|
29K-054.19
|
05-05-2026 09:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
12
|
29E-482.74
|
05-05-2026 09:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
13
|
36B-029.99
|
05-05-2026 10:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
14
|
36A-728.41
|
06-05-2026 08:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
15
|
36H-105.24
|
06-05-2026 08:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
16
|
36A-649.24
|
06-05-2026 09:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
17
|
89C-090.43
|
06-05-2026 10:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
18
|
18A-505.13
|
06-05-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
19
|
36A-524.86
|
06-05-2026 10:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
20
|
36C-373.20
|
06-05-2026 10:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
21
|
36A-692.96
|
06-05-2026 10:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
22
|
36C-331.47
|
06-05-2026 10:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
23
|
30L-585.56
|
06-05-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
24
|
36K-384.23
|
06-05-2026 11:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
25
|
36A-986.04
|
06-05-2026 11:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
26
|
36K-734.41
|
09-05-2026 08:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
27
|
30F-388.43
|
09-05-2026 08:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
28
|
36H-068.81
|
09-05-2026 09:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
29
|
29E-468.90
|
09-05-2026 09:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
30
|
36K-336.72
|
09-05-2026 09:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
31
|
30M-711.91
|
09-05-2026 09:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
32
|
36A-967.59
|
09-05-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
33
|
30B-213.07
|
09-05-2026 09:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
34
|
36C-493.58
|
09-05-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
35
|
18A-038.36
|
09-05-2026 09:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
36
|
36A-986.30
|
09-05-2026 10:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
37
|
30H-526.97
|
09-05-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
38
|
15A-925.47
|
09-05-2026 10:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
39
|
36C-450.44
|
09-05-2026 10:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
40
|
29C-612.25
|
11-05-2026 07:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
41
|
36C-464.08
|
11-05-2026 07:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
42
|
98C-353.52
|
11-05-2026 07:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
43
|
30B-102.60
|
11-05-2026 07:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
44
|
36C-475.79
|
11-05-2026 07:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
45
|
35A-265.93
|
11-05-2026 08:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
46
|
30F-696.49
|
11-05-2026 08:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
47
|
35A-301.95
|
11-05-2026 08:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
48
|
36A-388.94
|
11-05-2026 08:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
49
|
30M-577.79
|
11-05-2026 08:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
50
|
36A-060.47
|
11-05-2026 09:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
51
|
14A-268.02
|
11-05-2026 09:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
52
|
30G-689.38
|
11-05-2026 09:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
53
|
30M-689.98
|
11-05-2026 09:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
54
|
30M-547.26
|
11-05-2026 09:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
55
|
30L-894.22
|
11-05-2026 10:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
56
|
36A-009.01
|
11-05-2026 10:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
57
|
30F-623.55
|
11-05-2026 10:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
58
|
36B-395.48
|
12-05-2026 08:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
59
|
29F-058.42
|
12-05-2026 09:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
60
|
36K-174.81
|
12-05-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
61
|
30H-023.38
|
12-05-2026 09:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
62
|
36K-210.52
|
12-05-2026 10:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
63
|
36K-083.73
|
12-05-2026 10:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
64
|
14A-375.97
|
12-05-2026 10:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
65
|
36C-362.28
|
12-05-2026 10:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
66
|
30K-411.02
|
12-05-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
67
|
36B-199.53
|
12-05-2026 10:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
68
|
30B-322.52
|
12-05-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
69
|
29B-183.27
|
12-05-2026 10:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
70
|
15D-020.92
|
12-05-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
71
|
29B-638.38
|
12-05-2026 10:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
72
|
28B-006.93
|
12-05-2026 10:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
73
|
88A-486.22
|
13-05-2026 08:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
74
|
29K-100.22
|
13-05-2026 08:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
75
|
29K-121.64
|
13-05-2026 08:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
76
|
36A-343.09
|
13-05-2026 08:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
77
|
36A-691.33
|
13-05-2026 08:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
78
|
36A-217.42
|
13-05-2026 08:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
79
|
37H-104.72
|
13-05-2026 09:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
80
|
22C-090.69
|
13-05-2026 09:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
81
|
30F-205.10
|
14-05-2026 07:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
82
|
36H-170.20
|
14-05-2026 07:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
83
|
36K-042.17
|
14-05-2026 07:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
84
|
18C-096.65
|
14-05-2026 07:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
85
|
29K-150.82
|
14-05-2026 07:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
86
|
36C-214.00
|
14-05-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
87
|
29E-414.70
|
14-05-2026 08:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
88
|
30L-405.08
|
14-05-2026 08:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
89
|
35A-580.50
|
14-05-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
90
|
30H-046.77
|
14-05-2026 09:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
91
|
37K-583.87
|
14-05-2026 09:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
92
|
30G-356.58
|
14-05-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
93
|
36C-481.97
|
14-05-2026 09:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
3. Tuyến Quốc lộ 47: 09 trường hợp bị phạt nguội
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
36C-326.99
|
02-05-2026 10:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
2
|
30G-684.15
|
02-05-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
3
|
36H-186.04
|
02-05-2026 10:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
4
|
36H-096.68
|
02-05-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
5
|
36C-346.38
|
02-05-2026 11:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
6
|
36K-206.12
|
02-05-2026 11:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
7
|
36H-078.51
|
02-05-2026 11:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
8
|
15A-737.25
|
02-05-2026 11:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
9
|
29E-469.01
|
02-05-2026 12:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
3. Tuyến Quốc lộ 47B: 48 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
30B-063.27
|
01-05-2026 11:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
2
|
36A-635.29
|
01-05-2026 12:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
3
|
36B-581.48
|
01-05-2026 12:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
4
|
36H-217.00
|
01-05-2026 12:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
5
|
36K-033.08
|
01-05-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
6
|
36H-106.61
|
01-05-2026 12:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
7
|
92A-255.36
|
01-05-2026 12:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
8
|
15K-403.09
|
01-05-2026 12:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
9
|
36B-107.09
|
01-05-2026 12:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
10
|
36K-012.59
|
01-05-2026 12:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
11
|
36A-344.97
|
01-05-2026 12:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
12
|
36K-864.25
|
01-05-2026 13:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
13
|
30H-843.09
|
01-05-2026 13:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
14
|
36K-852.63
|
01-05-2026 13:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
15
|
99A-349.63
|
01-05-2026 13:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
16
|
37N-1870
|
03-05-2026 10:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
17
|
37A-228.33
|
03-05-2026 10:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
18
|
36A-886.18
|
03-05-2026 11:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
19
|
36A-838.46
|
03-05-2026 11:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
20
|
36K-371.38
|
03-05-2026 11:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
21
|
36A-657.19
|
03-05-2026 11:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
22
|
30G-573.10
|
03-05-2026 11:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
23
|
36A-444.55
|
03-05-2026 11:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
24
|
89H-145.34
|
03-05-2026 12:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
25
|
15K-598.40
|
11-05-2026 12:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
26
|
36C-122.89
|
11-05-2026 12:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
27
|
36K-881.03
|
11-05-2026 12:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
28
|
36A-482.18
|
11-05-2026 12:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
29
|
36A-597.82
|
11-05-2026 12:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
30
|
36A-791.01
|
11-05-2026 13:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
31
|
36K-353.55
|
11-05-2026 14:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
32
|
36K-022.78
|
11-05-2026 14:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
33
|
36K-076.72
|
11-05-2026 14:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
34
|
37H-038.18
|
11-05-2026 14:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
35
|
98A-904.34
|
11-05-2026 14:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
36
|
36K-468.35
|
11-05-2026 14:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
37
|
36H-117.91
|
11-05-2026 15:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
38
|
36K-019.43
|
13-05-2026 09:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
39
|
36A-921.69
|
13-05-2026 09:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
40
|
36C-204.64
|
13-05-2026 09:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
41
|
26A-036.54
|
13-05-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
42
|
36A-494.98
|
13-05-2026 10:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
43
|
36K-743.60
|
13-05-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
44
|
36A-974.42
|
13-05-2026 10:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
45
|
98H-009.14
|
13-05-2026 11:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
46
|
36A-520.28
|
13-05-2026 11:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
47
|
36A-558.36
|
13-05-2026 11:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
48
|
36B-396.87
|
13-05-2026 11:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
4. Tuyến Quốc lộ 45: 36 trường hợp bị phạt nguội
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
74A-037.97
|
01-05-2026 11:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
2
|
30H-819.82
|
01-05-2026 11:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
3
|
24A-057.15
|
01-05-2026 11:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
4
|
36C-184.41
|
01-05-2026 11:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
5
|
36A-282.06
|
12-05-2026 08:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
6
|
36C-315.95
|
12-05-2026 08:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
7
|
36K-221.45
|
12-05-2026 09:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
8
|
36A-254.49
|
12-05-2026 09:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
9
|
36K-275.07
|
12-05-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
10
|
36H-178.41
|
12-05-2026 09:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
11
|
36C-086.17
|
12-05-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
12
|
36A-746.93
|
12-05-2026 09:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
13
|
36A-969.51
|
12-05-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
14
|
36H-069.82
|
12-05-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
15
|
36C-513.00
|
12-05-2026 10:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
16
|
36K-194.67
|
12-05-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
17
|
29K-119.74
|
12-05-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
18
|
36D-025.46
|
12-05-2026 11:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
19
|
36B-366.80
|
12-05-2026 11:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
20
|
36A-249.65
|
12-05-2026 11:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
21
|
36K-256.79
|
12-05-2026 12:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
22
|
30B-403.21
|
14-05-2026 09:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
23
|
36A-697.83
|
14-05-2026 09:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
24
|
36A-560.20
|
14-05-2026 09:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
25
|
36A-641.55
|
14-05-2026 10:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
26
|
36B-303.75
|
14-05-2026 10:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
27
|
51D-653.31
|
14-05-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
28
|
36C-409.28
|
14-05-2026 11:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
29
|
36A-161.94
|
14-05-2026 11:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
30
|
29E-439.87
|
14-05-2026 11:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
31
|
36H-152.40
|
14-05-2026 11:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
32
|
36A-478.44
|
14-05-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
33
|
35C-028.10
|
14-05-2026 11:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
34
|
36A-042.14
|
14-05-2026 11:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
35
|
51H-054.65
|
14-05-2026 11:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
36
|
36C-013.67
|
14-05-2026 11:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5. Tuyến Quốc lộ 15: 23 trường hợp bị phạt nguội
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
36K-483.85
|
06-05-2026 08:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
2
|
26C-116.79
|
06-05-2026 08:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
3
|
36K-025.10
|
06-05-2026 08:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
4
|
64H-036.99
|
06-05-2026 08:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
5
|
36K-034.88
|
06-05-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
6
|
36C-483.43
|
06-05-2026 08:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
7
|
36K-089.62
|
06-05-2026 09:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
8
|
28C-078.44
|
06-05-2026 09:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
9
|
36A-039.74
|
06-05-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
10
|
30B-317.54
|
06-05-2026 10:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
11
|
36K-162.57
|
06-05-2026 10:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
12
|
30K-518.19
|
06-05-2026 11:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
13
|
36C-357.05
|
07-05-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
14
|
36K-465.94
|
07-05-2026 08:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
15
|
36K-717.31
|
07-05-2026 08:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
16
|
36K-369.72
|
07-05-2026 08:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
17
|
36K-893.78
|
07-05-2026 09:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
18
|
36K-121.68
|
07-05-2026 09:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
19
|
36B-570.40
|
07-05-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
20
|
36K-851.27
|
07-05-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
21
|
36H-133.34
|
07-05-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
22
|
36K-852.06
|
07-05-2026 09:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
23
|
36A-455.32
|
07-05-2026 09:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
5. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 101 trường hợp bị phạt nguội
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
34A-336.50
|
01-05-2026 08:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
2
|
36A-750.47
|
01-05-2026 08:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
3
|
36K-490.23
|
01-05-2026 08:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
4
|
36D-030.35
|
01-05-2026 09:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
5
|
36C-347.09
|
01-05-2026 09:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
6
|
36K-835.07
|
01-05-2026 09:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
7
|
30G-581.85
|
01-05-2026 09:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
8
|
36A-806.58
|
01-05-2026 09:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
9
|
36A-816.11
|
02-05-2026 07:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
10
|
99A-036.44
|
02-05-2026 07:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
11
|
36A-946.44
|
02-05-2026 07:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
12
|
30E-409.52
|
02-05-2026 07:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
13
|
30L-844.48
|
02-05-2026 07:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
14
|
36K-121.93
|
02-05-2026 07:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
15
|
28A-280.51
|
02-05-2026 07:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
16
|
36A-972.83
|
02-05-2026 07:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
17
|
36A-263.74
|
02-05-2026 07:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
18
|
36K-191.97
|
02-05-2026 07:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
19
|
36A-921.93
|
06-05-2026 09:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
20
|
36K-710.73
|
06-05-2026 11:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
21
|
28A-258.19
|
06-05-2026 11:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
22
|
36B-009.09
|
06-05-2026 11:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
23
|
30G-911.35
|
06-05-2026 11:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
24
|
19H-105.53
|
06-05-2026 12:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
25
|
12B-010.64
|
07-05-2026 09:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
26
|
36K-536.10
|
07-05-2026 09:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
27
|
35C-150.78
|
07-05-2026 09:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
28
|
36K-244.82
|
07-05-2026 10:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
29
|
30E-478.93
|
07-05-2026 10:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
30
|
36K-024.94
|
07-05-2026 10:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
31
|
36A-703.90
|
07-05-2026 10:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
32
|
61A-348.30
|
07-05-2026 10:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
33
|
35A-443.79
|
07-05-2026 10:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
34
|
30K-285.44
|
07-05-2026 10:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
35
|
36A-331.76
|
07-05-2026 10:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
36
|
28A-155.63
|
07-05-2026 10:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
37
|
28RM-001.21
|
07-05-2026 10:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
38
|
29K-023.41
|
07-05-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
39
|
36A-839.82
|
07-05-2026 11:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
40
|
18A-362.82
|
07-05-2026 11:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
41
|
36K-710.73
|
07-05-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
42
|
36K-893.30
|
07-05-2026 11:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
43
|
36H-057.20
|
07-05-2026 11:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
44
|
28A-262.99
|
07-05-2026 11:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
45
|
36K-128.15
|
07-05-2026 11:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
46
|
36C-504.93
|
07-05-2026 11:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
47
|
36K-405.81
|
07-05-2026 11:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
48
|
36B-555.76
|
07-05-2026 12:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
49
|
36RM-000.73
|
07-05-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
50
|
36K-636.76
|
08-05-2026 14:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
51
|
36C-414.88
|
08-05-2026 14:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
52
|
30A-671.39
|
08-05-2026 15:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
53
|
36H-190.54
|
08-05-2026 15:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
54
|
36A-636.68
|
08-05-2026 15:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
55
|
36B-584.47
|
08-05-2026 15:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
56
|
28A-264.94
|
08-05-2026 15:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
57
|
36K-597.60
|
08-05-2026 15:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
58
|
36H-197.19
|
08-05-2026 15:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
59
|
30L-663.94
|
09-05-2026 11:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
60
|
36C-249.57
|
09-05-2026 11:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
61
|
28RM-000.78
|
09-05-2026 12:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
62
|
36K-501.27
|
09-05-2026 12:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
63
|
14A-819.13
|
09-05-2026 12:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
64
|
36K-667.51
|
09-05-2026 12:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
65
|
19A-920.01
|
09-05-2026 12:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
66
|
36C-499.73
|
12-05-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
67
|
37B-238.73
|
12-05-2026 09:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
68
|
29H-964.16
|
12-05-2026 09:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
69
|
36H-186.28
|
12-05-2026 10:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
70
|
30G-526.85
|
13-05-2026 11:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
71
|
93A-024.92
|
13-05-2026 11:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
72
|
30S-4243
|
13-05-2026 11:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
73
|
36K-178.90
|
13-05-2026 11:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
74
|
36A-169.70
|
13-05-2026 12:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
75
|
36B-535.43
|
13-05-2026 12:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
76
|
29C-352.65
|
14-05-2026 09:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
77
|
36B-110.40
|
14-05-2026 09:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
78
|
36A-307.69
|
14-05-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
79
|
36B-386.04
|
14-05-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
80
|
26A-223.57
|
14-05-2026 10:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
81
|
36M-9445
|
14-05-2026 10:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
82
|
36H-154.91
|
14-05-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
83
|
25A-013.95
|
14-05-2026 10:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
84
|
36B-263.52
|
14-05-2026 10:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
85
|
29K-119.61
|
14-05-2026 10:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
86
|
26C-098.17
|
14-05-2026 10:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
87
|
51D-442.62
|
14-05-2026 11:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
88
|
29H-847.25
|
14-05-2026 11:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
89
|
36K-665.34
|
14-05-2026 12:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
90
|
30F-652.45
|
15-05-2026 09:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
91
|
36B-381.62
|
15-05-2026 09:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
92
|
36A-667.28
|
15-05-2026 09:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
93
|
36K-619.34
|
15-05-2026 09:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
94
|
36A-945.96
|
15-05-2026 09:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
95
|
36C-121.58
|
15-05-2026 09:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
96
|
36C-301.13
|
15-05-2026 09:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
97
|
36A-424.66
|
15-05-2026 09:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
98
|
36A-853.46
|
15-05-2026 11:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
99
|
36K-977.53
|
15-05-2026 11:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
100
|
29H-437.76
|
15-05-2026 11:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
101
|
36N-4928
|
15-05-2026 11:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
Cơ quan chức năng thông báo: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá (địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT.
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.
Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
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