Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội

Thứ hai, 17:17 08/06/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách 467 phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1 - 15/5/2026.

Danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 1 - 15/5/2026

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 47B, Quốc lộ 47, Quốc lộ 45, Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15.

Từ ngày 1/5/2026 đến ngày 15/5/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 467 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".

Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 1-15/5/2026 - Ảnh 1.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội. Ảnh minh họa: Công an Thanh Hóa

1. Tuyến Quốc lộ 1: 157 trường hợp bị phạt nguội

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36C-513.40

05-05-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

37RM-029.07

05-05-2026 11:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36R-036.80

05-05-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36K-300.16

05-05-2026 11:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5

30K-735.83

05-05-2026 11:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36K-102.28

05-05-2026 11:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

7

30B-328.73

05-05-2026 14:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

36K-070.79

05-05-2026 14:35

Điều khiển chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

36K-888.82

05-05-2026 15:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

36BD-047.03

05-05-2026 15:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11

36C-578.88

05-05-2026 15:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

36B5-304.71

05-05-2026 15:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

36H-169.90

05-05-2026 15:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14

36A-779.04

05-05-2026 15:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

36H-171.31

05-05-2026 15:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16

36C-390.65

05-05-2026 15:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17

36F1-413.99

05-05-2026 15:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36A-899.15

05-05-2026 15:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36F1-194.02

05-05-2026 16:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

30V-2969

05-05-2026 16:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21

30K-104.82

05-05-2026 16:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

36C-287.31

05-05-2026 16:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23

36A-846.40

06-05-2026 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

37H-185.37

06-05-2026 11:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

36A-575.83

06-05-2026 11:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26

36A-942.86

06-05-2026 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

27

36K-282.16

06-05-2026 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28

36C2-226.68

06-05-2026 12:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29

30B-384.36

06-05-2026 12:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

30F-333.55

06-05-2026 13:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31

36AA-687.50

06-05-2026 15:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

32

36BK-042.65

06-05-2026 15:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

33

36K-148.25

06-05-2026 15:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

36BK-027.56

06-05-2026 16:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35

29E-169.16

06-05-2026 16:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

37B2-047.81

06-05-2026 16:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37

37B-182.71

06-05-2026 16:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

38

37B-250.17

07-05-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

39

36B-579.92

07-05-2026 11:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

40

36B6-164.55

07-05-2026 12:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

41

36AD-448.63

07-05-2026 12:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

42

36K-203.67

07-05-2026 12:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43

37F-006.06

07-05-2026 12:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

44

29H-792.71

07-05-2026 12:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45

88A-339.39

07-05-2026 13:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

35A-459.19

07-05-2026 13:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

47

88A-568.91

07-05-2026 13:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

48

37K-429.67

07-05-2026 13:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

49

36A-465.75

07-05-2026 13:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50

36H-093.07

07-05-2026 14:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51

21H-026.89

07-05-2026 14:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

52

36K-035.95

07-05-2026 14:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

53

36H-104.19

07-05-2026 14:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

54

36K-029.70

07-05-2026 15:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

55

36K-976.78

07-05-2026 16:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

56

36K-136.91

07-05-2026 16:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

36A-913.30

07-05-2026 16:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

20C-193.27

07-05-2026 16:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

59

21FA-125.50

07-05-2026 16:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60

15K-396.73

07-05-2026 16:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

61

36B6-354.25

07-05-2026 17:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

62

36BK-030.48

08-05-2026 14:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

63

36C2-251.99

12-05-2026 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

64

29C-391.59

12-05-2026 11:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65

36H-167.22

12-05-2026 11:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66

37A-467.84

12-05-2026 11:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67

36E-010.43

12-05-2026 11:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68

36K-847.48

12-05-2026 11:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

69

35A-359.72

12-05-2026 11:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

70

29BB-103.17

12-05-2026 12:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

71

36A-621.10

12-05-2026 12:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

72

29B-117.20

12-05-2026 12:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

73

36A-637.19

12-05-2026 12:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

74

36A-233.13

12-05-2026 12:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

75

36H-186.56

12-05-2026 12:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

76

36A-999.60

12-05-2026 12:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

77

15R-184.51

12-05-2026 12:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

78

36A-552.30

12-05-2026 12:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

79

36H-157.24

13-05-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

80

36C156855

13-05-2026 11:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

81

34C-404.13

13-05-2026 11:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

82

36AD-179.22

13-05-2026 11:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

83

34C-149.16

13-05-2026 12:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

84

18R-003.07

13-05-2026 12:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

85

36C-529.96

13-05-2026 12:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

86

36B7-803.43

13-05-2026 12:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

87

36A-566.87

13-05-2026 12:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88

37C1-050.05

13-05-2026 12:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89

37L2-497.21

13-05-2026 12:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90

34AA-413.31

13-05-2026 12:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

91

99A-905.43

13-05-2026 12:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

92

36H-171.21

13-05-2026 12:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

93

36H-178.09

13-05-2026 12:28

.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

94

36A-552.30

13-05-2026 12:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

95

36H-185.35

13-05-2026 12:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

96

36LD-002.43

13-05-2026 12:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

97

50RM-029.03

13-05-2026 12:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98

36K-862.91

13-05-2026 12:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99

36H-157.00

13-05-2026 12:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

100

36H-155.29

13-05-2026 12:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

101

36D-025.72

13-05-2026 13:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

102

37AC-012.70

13-05-2026 13:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

103

37K-861.69

13-05-2026 13:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

104

36AB-798.17

13-05-2026 13:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

105

81B3-243.29

13-05-2026 13:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

106

36K-038.48

13-05-2026 13:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

107

18A-342.60

13-05-2026 13:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

108

36H-192.82

13-05-2026 13:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

109

36B-565.74

13-05-2026 13:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

110

36H-026.00

13-05-2026 13:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

111

30A-859.58

13-05-2026 13:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

112

18A-174.88

13-05-2026 13:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

113

36A-843.04

13-05-2026 13:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

114

36B-251.01

13-05-2026 13:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

115

36K-077.10

13-05-2026 13:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

116

36K-605.53

13-05-2026 13:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

117

36C-397.06

14-05-2026 08:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

118

36D-010.37

14-05-2026 09:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

119

36C2-144.47

14-05-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

120

18A-345.13

14-05-2026 10:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

121

36C-339.97

14-05-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

122

36AC-747.86

14-05-2026 10:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

123

29A-487.26

14-05-2026 10:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

124

89E1-161.96

14-05-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

125

36A-565.21

14-05-2026 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

126

60K-905.97

14-05-2026 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

127

36B8-106.28

14-05-2026 11:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

128

34AS-020.48

14-05-2026 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

129

38AA-347.30

14-05-2026 11:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

130

36C-475.69

14-05-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

131

36K-976.34

14-05-2026 11:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

132

36A-512.64

14-05-2026 12:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

133

36B6-425.76

14-05-2026 12:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

134

37K-764.22

14-05-2026 12:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

135

34C-404.13

14-05-2026 12:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

136

36BK-085.47

14-05-2026 12:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

137

36A-898.12

14-05-2026 12:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

138

34C-299.66

14-05-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

139

36B3-959.45

14-05-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

140

36B8-076.59

14-05-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

141

29H-713.16

14-05-2026 12:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

142

36B7-595.15

14-05-2026 12:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

143

36K-269.25

14-05-2026 12:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

144

36K-319.22

14-05-2026 12:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

145

28H1-486.28

14-05-2026 12:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

146

30H-566.75

14-05-2026 13:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

147

36C-382.58

14-05-2026 13:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

148

36A-954.47

14-05-2026 13:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

149

36C1-585.93

14-05-2026 13:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

150

36C-367.24

14-05-2026 13:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

151

36BK-016.39

14-05-2026 13:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

152

36B2-703.89

14-05-2026 13:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

153

36B8-764.57

14-05-2026 13:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

154

36AD-186.79

14-05-2026 13:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

155

36BK-023.73

14-05-2026 13:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

156

36K-017.43

14-05-2026 14:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

157

36B4-618.77

14-05-2026 16:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 93 trường hợp bị phạt nguội

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm

1

38B-011.32

05-05-2026 08:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

98A-779.90

05-05-2026 08:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

15B-274.78

05-05-2026 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

97A-032.84

05-05-2026 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

30L-306.34

05-05-2026 08:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

29E-262.31

05-05-2026 09:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

99A-989.14

05-05-2026 09:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

8

36K-010.07

05-05-2026 09:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36A-848.39

05-05-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

10

36K-290.84

05-05-2026 09:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

29K-054.19

05-05-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

29E-482.74

05-05-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36B-029.99

05-05-2026 10:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14

36A-728.41

06-05-2026 08:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

36H-105.24

06-05-2026 08:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16

36A-649.24

06-05-2026 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17

89C-090.43

06-05-2026 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

18A-505.13

06-05-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19

36A-524.86

06-05-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20

36C-373.20

06-05-2026 10:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21

36A-692.96

06-05-2026 10:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

36C-331.47

06-05-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23

30L-585.56

06-05-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24

36K-384.23

06-05-2026 11:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

36A-986.04

06-05-2026 11:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26

36K-734.41

09-05-2026 08:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

27

30F-388.43

09-05-2026 08:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28

36H-068.81

09-05-2026 09:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29

29E-468.90

09-05-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

36K-336.72

09-05-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31

30M-711.91

09-05-2026 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32

36A-967.59

09-05-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

30B-213.07

09-05-2026 09:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34

36C-493.58

09-05-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35

18A-038.36

09-05-2026 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

36A-986.30

09-05-2026 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37

30H-526.97

09-05-2026 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

38

15A-925.47

09-05-2026 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

36C-450.44

09-05-2026 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

40

29C-612.25

11-05-2026 07:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

41

36C-464.08

11-05-2026 07:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

42

98C-353.52

11-05-2026 07:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43

30B-102.60

11-05-2026 07:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

44

36C-475.79

11-05-2026 07:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

45

35A-265.93

11-05-2026 08:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

30F-696.49

11-05-2026 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

35A-301.95

11-05-2026 08:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48

36A-388.94

11-05-2026 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

49

30M-577.79

11-05-2026 08:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

50

36A-060.47

11-05-2026 09:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51

14A-268.02

11-05-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

52

30G-689.38

11-05-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

53

30M-689.98

11-05-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

54

30M-547.26

11-05-2026 09:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

55

30L-894.22

11-05-2026 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

56

36A-009.01

11-05-2026 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

30F-623.55

11-05-2026 10:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58

36B-395.48

12-05-2026 08:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

59

29F-058.42

12-05-2026 09:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60

36K-174.81

12-05-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

61

30H-023.38

12-05-2026 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

62

36K-210.52

12-05-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

63

36K-083.73

12-05-2026 10:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64

14A-375.97

12-05-2026 10:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65

36C-362.28

12-05-2026 10:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

66

30K-411.02

12-05-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

67

36B-199.53

12-05-2026 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68

30B-322.52

12-05-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69

29B-183.27

12-05-2026 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

70

15D-020.92

12-05-2026 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

71

29B-638.38

12-05-2026 10:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

72

28B-006.93

12-05-2026 10:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

73

88A-486.22

13-05-2026 08:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

74

29K-100.22

13-05-2026 08:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

75

29K-121.64

13-05-2026 08:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

76

36A-343.09

13-05-2026 08:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

77

36A-691.33

13-05-2026 08:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

78

36A-217.42

13-05-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

79

37H-104.72

13-05-2026 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

80

22C-090.69

13-05-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81

30F-205.10

14-05-2026 07:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

82

36H-170.20

14-05-2026 07:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

83

36K-042.17

14-05-2026 07:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

84

18C-096.65

14-05-2026 07:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

85

29K-150.82

14-05-2026 07:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

86

36C-214.00

14-05-2026 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

87

29E-414.70

14-05-2026 08:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88

30L-405.08

14-05-2026 08:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89

35A-580.50

14-05-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90

30H-046.77

14-05-2026 09:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

91

37K-583.87

14-05-2026 09:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

92

30G-356.58

14-05-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

93

36C-481.97

14-05-2026 09:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3. Tuyến Quốc lộ 47: 09 trường hợp bị phạt nguội

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36C-326.99

02-05-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

30G-684.15

02-05-2026 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3

36H-186.04

02-05-2026 10:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36H-096.68

02-05-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36C-346.38

02-05-2026 11:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

36K-206.12

02-05-2026 11:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

36H-078.51

02-05-2026 11:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

15A-737.25

02-05-2026 11:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

9

29E-469.01

02-05-2026 12:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3. Tuyến Quốc lộ 47B: 48 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

1

30B-063.27

01-05-2026 11:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

36A-635.29

01-05-2026 12:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36B-581.48

01-05-2026 12:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36H-217.00

01-05-2026 12:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5

36K-033.08

01-05-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36H-106.61

01-05-2026 12:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

92A-255.36

01-05-2026 12:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8

15K-403.09

01-05-2026 12:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

36B-107.09

01-05-2026 12:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

36K-012.59

01-05-2026 12:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11

36A-344.97

01-05-2026 12:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

36K-864.25

01-05-2026 13:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

30H-843.09

01-05-2026 13:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

36K-852.63

01-05-2026 13:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15

99A-349.63

01-05-2026 13:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

16

37N-1870

03-05-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

37A-228.33

03-05-2026 10:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18

36A-886.18

03-05-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19

36A-838.46

03-05-2026 11:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

36K-371.38

03-05-2026 11:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21

36A-657.19

03-05-2026 11:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

22

30G-573.10

03-05-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23

36A-444.55

03-05-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

24

89H-145.34

03-05-2026 12:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

25

15K-598.40

11-05-2026 12:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26

36C-122.89

11-05-2026 12:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

36K-881.03

11-05-2026 12:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

28

36A-482.18

11-05-2026 12:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29

36A-597.82

11-05-2026 12:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30

36A-791.01

11-05-2026 13:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31

36K-353.55

11-05-2026 14:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

32

36K-022.78

11-05-2026 14:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

36K-076.72

11-05-2026 14:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

37H-038.18

11-05-2026 14:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35

98A-904.34

11-05-2026 14:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

36K-468.35

11-05-2026 14:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37

36H-117.91

11-05-2026 15:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38

36K-019.43

13-05-2026 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

36A-921.69

13-05-2026 09:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40

36C-204.64

13-05-2026 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

41

26A-036.54

13-05-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

36A-494.98

13-05-2026 10:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43

36K-743.60

13-05-2026 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

44

36A-974.42

13-05-2026 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45

98H-009.14

13-05-2026 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

46

36A-520.28

13-05-2026 11:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36A-558.36

13-05-2026 11:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

48

36B-396.87

13-05-2026 11:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4. Tuyến Quốc lộ 45: 36 trường hợp bị phạt nguội

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

1

74A-037.97

01-05-2026 11:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

30H-819.82

01-05-2026 11:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

24A-057.15

01-05-2026 11:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36C-184.41

01-05-2026 11:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36A-282.06

12-05-2026 08:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36C-315.95

12-05-2026 08:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

7

36K-221.45

12-05-2026 09:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

36A-254.49

12-05-2026 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36K-275.07

12-05-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

36H-178.41

12-05-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11

36C-086.17

12-05-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

36A-746.93

12-05-2026 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36A-969.51

12-05-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14

36H-069.82

12-05-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

36C-513.00

12-05-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16

36K-194.67

12-05-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17

29K-119.74

12-05-2026 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36D-025.46

12-05-2026 11:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36B-366.80

12-05-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20

36A-249.65

12-05-2026 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21

36K-256.79

12-05-2026 12:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22

30B-403.21

14-05-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23

36A-697.83

14-05-2026 09:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

24

36A-560.20

14-05-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

36A-641.55

14-05-2026 10:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26

36B-303.75

14-05-2026 10:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

51D-653.31

14-05-2026 11:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

36C-409.28

14-05-2026 11:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29

36A-161.94

14-05-2026 11:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30

29E-439.87

14-05-2026 11:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

31

36H-152.40

14-05-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

32

36A-478.44

14-05-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

33

35C-028.10

14-05-2026 11:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

36A-042.14

14-05-2026 11:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35

51H-054.65

14-05-2026 11:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36

36C-013.67

14-05-2026 11:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5. Tuyến Quốc lộ 15: 23 trường hợp bị phạt nguội

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

1

36K-483.85

06-05-2026 08:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2

26C-116.79

06-05-2026 08:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36K-025.10

06-05-2026 08:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4

64H-036.99

06-05-2026 08:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5

36K-034.88

06-05-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6

36C-483.43

06-05-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

36K-089.62

06-05-2026 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

28C-078.44

06-05-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9

36A-039.74

06-05-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

30B-317.54

06-05-2026 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

11

36K-162.57

06-05-2026 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

30K-518.19

06-05-2026 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13

36C-357.05

07-05-2026 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14

36K-465.94

07-05-2026 08:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

36K-717.31

07-05-2026 08:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

16

36K-369.72

07-05-2026 08:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

17

36K-893.78

07-05-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18

36K-121.68

07-05-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

19

36B-570.40

07-05-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20

36K-851.27

07-05-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21

36H-133.34

07-05-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

22

36K-852.06

07-05-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

23

36A-455.32

07-05-2026 09:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

5. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 101 trường hợp bị phạt nguội

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

1

34A-336.50

01-05-2026 08:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2

36A-750.47

01-05-2026 08:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3

36K-490.23

01-05-2026 08:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4

36D-030.35

01-05-2026 09:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5

36C-347.09

01-05-2026 09:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6

36K-835.07

01-05-2026 09:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7

30G-581.85

01-05-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8

36A-806.58

01-05-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9

36A-816.11

02-05-2026 07:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10

99A-036.44

02-05-2026 07:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11

36A-946.44

02-05-2026 07:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12

30E-409.52

02-05-2026 07:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13

30L-844.48

02-05-2026 07:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14

36K-121.93

02-05-2026 07:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15

28A-280.51

02-05-2026 07:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16

36A-972.83

02-05-2026 07:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

17

36A-263.74

02-05-2026 07:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18

36K-191.97

02-05-2026 07:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19

36A-921.93

06-05-2026 09:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20

36K-710.73

06-05-2026 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21

28A-258.19

06-05-2026 11:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

22

36B-009.09

06-05-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23

30G-911.35

06-05-2026 11:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

24

19H-105.53

06-05-2026 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25

12B-010.64

07-05-2026 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26

36K-536.10

07-05-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

27

35C-150.78

07-05-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28

36K-244.82

07-05-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29

30E-478.93

07-05-2026 10:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30

36K-024.94

07-05-2026 10:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

31

36A-703.90

07-05-2026 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32

61A-348.30

07-05-2026 10:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33

35A-443.79

07-05-2026 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34

30K-285.44

07-05-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35

36A-331.76

07-05-2026 10:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36

28A-155.63

07-05-2026 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37

28RM-001.21

07-05-2026 10:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38

29K-023.41

07-05-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39

36A-839.82

07-05-2026 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

40

18A-362.82

07-05-2026 11:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

41

36K-710.73

07-05-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42

36K-893.30

07-05-2026 11:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43

36H-057.20

07-05-2026 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

44

28A-262.99

07-05-2026 11:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45

36K-128.15

07-05-2026 11:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

46

36C-504.93

07-05-2026 11:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

47

36K-405.81

07-05-2026 11:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48

36B-555.76

07-05-2026 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

49

36RM-000.73

07-05-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50

36K-636.76

08-05-2026 14:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51

36C-414.88

08-05-2026 14:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

52

30A-671.39

08-05-2026 15:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

53

36H-190.54

08-05-2026 15:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

54

36A-636.68

08-05-2026 15:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

55

36B-584.47

08-05-2026 15:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

56

28A-264.94

08-05-2026 15:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57

36K-597.60

08-05-2026 15:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

58

36H-197.19

08-05-2026 15:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

59

30L-663.94

09-05-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60

36C-249.57

09-05-2026 11:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

61

28RM-000.78

09-05-2026 12:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

62

36K-501.27

09-05-2026 12:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

63

14A-819.13

09-05-2026 12:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

64

36K-667.51

09-05-2026 12:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

65

19A-920.01

09-05-2026 12:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

66

36C-499.73

12-05-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67

37B-238.73

12-05-2026 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68

29H-964.16

12-05-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

69

36H-186.28

12-05-2026 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

70

30G-526.85

13-05-2026 11:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

71

93A-024.92

13-05-2026 11:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

72

30S-4243

13-05-2026 11:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

73

36K-178.90

13-05-2026 11:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

74

36A-169.70

13-05-2026 12:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

75

36B-535.43

13-05-2026 12:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

76

29C-352.65

14-05-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

77

36B-110.40

14-05-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

78

36A-307.69

14-05-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

79

36B-386.04

14-05-2026 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

80

26A-223.57

14-05-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

81

36M-9445

14-05-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

82

36H-154.91

14-05-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

83

25A-013.95

14-05-2026 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

84

36B-263.52

14-05-2026 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

85

29K-119.61

14-05-2026 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

86

26C-098.17

14-05-2026 10:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

87

51D-442.62

14-05-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88

29H-847.25

14-05-2026 11:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89

36K-665.34

14-05-2026 12:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90

30F-652.45

15-05-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

91

36B-381.62

15-05-2026 09:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

92

36A-667.28

15-05-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

93

36K-619.34

15-05-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

94

36A-945.96

15-05-2026 09:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

95

36C-121.58

15-05-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

96

36C-301.13

15-05-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

97

36A-424.66

15-05-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98

36A-853.46

15-05-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99

36K-977.53

15-05-2026 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

100

29H-437.76

15-05-2026 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

101

36N-4928

15-05-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

Cơ quan chức năng thông báo: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá (địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Công an Ninh Bình công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 15-22/5/2026

Công an Ninh Bình công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 15-22/5/2026

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 11 - 17/5/2026

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 11 - 17/5/2026

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 4 – 10/5

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 4 – 10/5

Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế có thể liên tiếp 'ăn' phạt nguội

Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế có thể liên tiếp 'ăn' phạt nguội

Cùng chuyên mục

Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”

Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Ninh Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cây xanh sử dụng 60 hóa đơn khống để trốn thuế

Ninh Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cây xanh sử dụng 60 hóa đơn khống để trốn thuế

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên tiếp phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh cây xanh, sinh vật cảnh sử dụng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục khởi tố thêm một nữ giám đốc doanh nghiệp. Theo điều tra của công an, số tiền trốn thuế trong một vụ việc này lên tới trên 3 tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Dùng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố

Dùng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống để hạch toán, kê khai thuế cho doanh nghiệp, Trần Văn Long ở Ninh Bình đã gây thiệt hại gần 800 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.

Hà Nội: Phát hiện 2 cô gái có biểu hiện bất thường, công an triệt phá điểm tổ chức sử dụng ma túy

Hà Nội: Phát hiện 2 cô gái có biểu hiện bất thường, công an triệt phá điểm tổ chức sử dụng ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Qua công tác tuần tra, Công an xã Hồng Sơn (TP Hà Nội) phát hiện hai cô gái có biểu hiện bất thường và làm rõ một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá, số đề giao dịch hơn 20 tỷ đồng trước thềm World Cup 2026 tại Đà Nẵng

Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá, số đề giao dịch hơn 20 tỷ đồng trước thềm World Cup 2026 tại Đà Nẵng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng phát hiện và triệt phá đường dây cá độ bóng đá, số đề giao dịch hơn 20 tỷ đồng trước thềm World Cup 2026 trên địa bàn. 7 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an Quảng Trị bắt 3 đối tượng, thu hơn 7.000 viên ma túy hồng phiến và 2kg ma túy dạng đá

Công an Quảng Trị bắt 3 đối tượng, thu hơn 7.000 viên ma túy hồng phiến và 2kg ma túy dạng đá

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2kg ma túy dạng đá, 6 gói ma túy “nước vui” và nhiều tang vật liên quan.

Bắt khẩn cấp đối tượng dùng dao đe dọa, giam lỏng Đoàn thẩm định tài sản thế chấp

Bắt khẩn cấp đối tượng dùng dao đe dọa, giam lỏng Đoàn thẩm định tài sản thế chấp

Xã hội - 1 ngày trước

Sau khi chốt cửa giam lỏng các nạn nhân, Tài liên tục chửi bới, dùng vũ lực đẩy ngã và tát vào mặt đại diện ngân hàng. Đối tượng còn hung hãn chém dao xuống bàn, quơ hung khí đe dọa giết nếu các nạn nhân không ngồi im.

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc giảm nhiệt mạnh

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc giảm nhiệt mạnh

Xã hội - 1 ngày trước

Chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Bóc gỡ đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn

Bóc gỡ đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn

Xã hội - 1 ngày trước

Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt khám xét 2 cơ sở cơ khí tại Đồng Nai và TPHCM, thu giữ hàng trăm thân súng PCP thành phẩm cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ sản xuất vũ khí.

Tạm giữ 2 đối tượng lao xe vào CSGT

Tạm giữ 2 đối tượng lao xe vào CSGT

Xã hội - 1 ngày trước

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, hai thanh niên ở Phú Thọ còn tăng ga đâm thẳng vào một Trung tá CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến cán bộ này bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Xem nhiều

Hà Nội: Phát hiện 2 cô gái có biểu hiện bất thường, công an triệt phá điểm tổ chức sử dụng ma túy

Hà Nội: Phát hiện 2 cô gái có biểu hiện bất thường, công an triệt phá điểm tổ chức sử dụng ma túy

Pháp luật

GĐXH - Qua công tác tuần tra, Công an xã Hồng Sơn (TP Hà Nội) phát hiện hai cô gái có biểu hiện bất thường và làm rõ một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc giảm nhiệt mạnh

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc giảm nhiệt mạnh

Xã hội
Vụ ô tô tông liên hoàn cách đây 3 tháng trên phố Nguyễn Chánh: Công an TP Hà Nội chính thức khởi tố vụ án

Vụ ô tô tông liên hoàn cách đây 3 tháng trên phố Nguyễn Chánh: Công an TP Hà Nội chính thức khởi tố vụ án

Pháp luật
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”

Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”

Pháp luật
Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên

Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top