Nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Quảng Trị được phát hiện tại quán Internet

Ngày 23/4, lãnh đạo UBND phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, nghi phạm trong vụ án mạng khiến người phụ nữ tử vong xảy ra trên địa bàn vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nghi phạm được phát hiện trong quán Internet.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nam thanh niên tên N.V.D. (SN 1992) đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Đồng Sơn. Trong quá trình giao dịch, giữa người này và bà N.T.T. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó người dân phát hiện bà T. đã tử vong. Nghi phạm lẩn trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng tiến hàng truy bắt đối tượng tình nghi. Khoảng 16h cùng ngày, nghi phạm được phát hiện tại một quán Internet trên địa bàn phường Đồng Hới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định pháp luật.