Nhà rộng nhất làng, lương hưu dư dả, cụ ông vẫn có tuổi già bất hạnh: 'Tiền nhiều mà lòng lạnh lẽo'
GĐXH - Dư dả về mặt tài chính, song cụ ông vẫn không hài lòng với cuộc sống ở những năm cuối đời. Câu chuyện của ông cho thấy, tuổi già không chỉ cần tiền bạc.
Ông Sửu (ở Trung Quốc) là một cán bộ đã về hưu sau nhiều năm cống hiến tại một doanh nghiệp lớn. Từng nắm giữ vị trí quan trọng, ông được hưởng mức lương hưu 7.000 NDT, tương đương khoảng 26 triệu đồng mỗi tháng.
Cùng với khoản lương hơn 2.000 NDT của vợ, hai ông bà hoàn toàn có thể sống thoải mái mà không phải phụ thuộc vào con cái.
Hiện tại, ông sống cùng gia đình trong căn biệt thự rộng tới 150m², được xem là lớn nhất làng.
Nhìn từ bên ngoài, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống đủ đầy của ông. Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài sung túc ấy, ông Sửu lại luôn cảm thấy buồn chán và bất mãn.
Cuộc hôn nhân nguội lạnh sau khi nghỉ hưu
Theo chia sẻ của ông, sau khi về hưu, vợ ông dành phần lớn thời gian cho việc khiêu vũ. Nếu trước đây chỉ tập khoảng vài tiếng mỗi ngày, thì hiện tại bà đi nhảy từ sáng đến tối muộn. Việc chăm sóc gia đình vì thế cũng dần bị bỏ bê.
Bữa cơm nhà vốn là nơi gắn kết gia đình, nay trở nên lạnh lẽo. Vợ ông thường mua sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh, để ông tự hâm nóng.
Một vài lần có thể chấp nhận, nhưng tình trạng này kéo dài gần một năm khiến căn bếp gần như "đóng băng". Ông cho biết gia đình hiếm khi có được một bữa cơm nóng đúng nghĩa.
Điều này khiến ông cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà rộng lớn của mình. Ông thậm chí còn ghen tị với những cặp vợ chồng già trong làng, dù không có lương hưu nhưng vẫn nương tựa và chăm sóc nhau từng bữa ăn, giấc ngủ.
Mâu thuẫn với con gái khiến tuổi già thêm áp lực
Không chỉ chuyện vợ chồng, mối quan hệ giữa ông Sửu và con gái cũng không mấy êm đẹp.
Con gái ông đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình, cũng không đi làm. Cô thường xuyên ở nhà và chi tiêu khá nhiều.
Theo lời ông, con gái nghiện mua sắm và thường xuyên xin tiền. Mỗi lần ông khuyên con nên tìm việc làm, hai cha con lại xảy ra tranh cãi.
Những cuộc cãi vã lặp đi lặp lại khiến không khí gia đình ngày càng căng thẳng.
Ông chia sẻ rằng mình không thể nuôi con mãi, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện tự lập, con gái lại phản ứng gay gắt. Điều này khiến ông càng cảm thấy mệt mỏi và bất lực.
Ghen tị với bữa cơm ấm áp của hàng xóm
Chán cảnh gia đình lạnh nhạt, ông Sửu thường sang nhà hàng xóm chơi.
Hai vợ chồng nhà bên cũng trạc tuổi ông nên dễ trò chuyện. Nhiều lần thấy ông ăn cơm một mình, họ mời ông ở lại dùng bữa.
Những bữa cơm giản dị nhưng đông đủ thành viên khiến ông xúc động. Ông thừa nhận mình ghen tị với sự ấm áp ấy.
Với ông, một bữa cơm gia đình vui vẻ còn quý hơn căn biệt thự rộng và khoản lương hưu cao.
Ông nói rằng mọi người nhìn vào đều nghĩ ông sống sung sướng. Nhưng thực tế, tiền nhiều ông cũng chẳng có nhu cầu tiêu.
Phần lớn tiền lương hưu lại do con gái sử dụng. Nhà rộng nhưng hiếm khi có tiếng nói cười, chỉ còn sự trống vắng bao trùm.
Tai nạn nhập viện và nỗi buồn lớn nhất
Điều khiến ông đau lòng nhất là khi ông bị ngã cầu thang và phải nhập viện.
Trong lúc ông mong nhận được sự quan tâm, vợ lại liên tục phàn nàn. Những lời nói ấy khiến ông tổn thương sâu sắc.
Con gái có chăm sóc ông đôi chút, nhưng một câu nói vô tình lại khiến ông càng buồn hơn.
Trong cơn mê man, ông nghe con gái nói rằng ông cần sống lâu để tiếp tục nhận tiền lương hưu, vì khoản tiền đó đủ cho cô đi du lịch mỗi tháng.
Nghe những lời này, ông bật khóc. Ông cảm thấy mình không còn là người thân, mà giống như "cỗ máy" mang lại thu nhập cho gia đình.
Tuổi già cô đơn trong căn nhà rộng lớn
Sau khi xuất viện, ông phải dùng xe lăn. Việc đi lại khó khăn khiến ông càng cô độc. Ngày ngày nhìn căn nhà rộng nhưng vắng lặng, ông chỉ biết thở dài.
Tai nạn khiến sức khỏe ông suy giảm nhanh chóng. Cộng thêm tâm trạng buồn bã, ông cảm thấy mình già đi nhanh hơn nhiều so với trước.
Chỉ sau một năm nghỉ hưu, ông đã thấy bản thân xuống sức rõ rệt.
Ông kết luận rằng tuổi già của mình thật bất hạnh. Vợ coi ông như gánh nặng, còn con gái chỉ quan tâm đến tiền bạc.
Dù sống trong biệt thự và có lương hưu cao, ông vẫn không cảm nhận được hạnh phúc ở những năm cuối đời.
