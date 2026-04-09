Không muốn làm osin cho con cháu, cụ bà thuê nhà ở riêng: Tuổi già bất ngờ 'dễ thở' hơn

Thứ năm, 07:16 09/04/2026 | Gia đình
Như Ca (t/h)
GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già sống cùng con cháu mới là hạnh phúc, nhưng câu chuyện của người phụ nữ 65 tuổi này lại đi theo hướng ngược lại.

Tuổi già từng gắn với mong muốn sống quây quần cùng con cháu

Ở tuổi 65, bà Trịnh Khuê từng nghĩ tuổi già của mình sẽ trôi qua trong sự ấm áp của đại gia đình. 

Là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu 7 năm, lại mất chồng từ sớm, bà đặt nhiều kỳ vọng vào việc sống chung với con trai để bớt cô đơn và hỗ trợ các con chăm sóc gia đình.

Sau khi con trai kết hôn, bà chủ động dọn về sống cùng. Những năm đầu, mọi thứ khá hòa thuận. 

Bà coi con dâu như con gái ruột, còn vợ chồng con trai cũng tin tưởng giao cho bà chăm lo việc nhà. 

Từ nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng đến cơm trưa, bà đều đảm nhận. Với bà, đó không phải nghĩa vụ mà là niềm vui của tuổi già khi được góp sức cho gia đình.

Bà vẫn yêu thương con cháu, vẫn hỗ trợ khi cần, nhưng kiên quyết giữ không gian riêng để tận hưởng tuổi già theo cách nhẹ nhàng hơn. Ảnh minh họa

Tuổi già bận rộn khi dốc lòng chăm cháu

Khi cháu trai ra đời, cuộc sống tuổi già của bà Khuê càng trở nên bận rộn hơn. Bà dành phần lớn thời gian chăm sóc cháu, từ ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày. 

Đứa trẻ quấn bà, tối nào cũng đòi bà kể chuyện rồi ôm ngủ.

Dù có lương hưu ổn định, bà hiếm khi chi tiêu cho bản thân mà tiết kiệm để mua đồ chơi cho cháu. Nhờ bà quán xuyến, vợ chồng con trai yên tâm làm việc. 

Những năm tháng đó, bà tin rằng tuổi già của mình đang trôi qua một cách ý nghĩa khi được sống vì con cháu.

Mâu thuẫn khiến tuổi già trở nên áp lực

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cháu trai lớn và bước vào lớp 1. Bà Khuê vốn chiều cháu, muốn đáp ứng mọi mong muốn của trẻ. 

Trong khi đó, con dâu lại áp dụng phương pháp giáo dục nghiêm khắc. Sự khác biệt này khiến hai người thường xuyên tranh cãi.

Những mâu thuẫn nhỏ tích tụ dần khiến không khí gia đình căng thẳng. Đỉnh điểm là một lần cãi vã, bà Khuê tuyên bố không nói chuyện với con dâu. 

Từ đó, cuộc sống tuổi già vốn bình yên của bà trở nên nặng nề, áp lực và thiếu sự thoải mái.

Biến cố khiến bà quyết định thay đổi cuộc sống

Một ngày nọ, bà bất ngờ chóng mặt và ngã khi đang dọn nhà. Bà được hàng xóm đưa vào viện. 

Trong hai tuần nằm viện, con trai chỉ ghé thăm một lần, còn con dâu không đến cũng không gọi hỏi han. Sự lạnh nhạt ấy khiến bà cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Sau khi xuất viện, bà đưa ra quyết định lớn: trao lại căn nhà 70m² cho con trai và chuyển ra ngoài sống riêng. 

Bà thuê một căn hộ trong khu tập thể cũ với giá khoảng 15,2 triệu đồng mỗi tháng. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ, nhưng bà cho rằng đó là cách để tuổi già của mình bớt áp lực.

Tuổi già tự do nhưng vẫn giữ tình thân với con cháu

Từ khi mẹ ra ở riêng, vợ chồng con trai mới cảm nhận rõ những vất vả trước đây bà từng gánh. 

Họ phải tự chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học và xoay xở công việc gia đình. Nhiều lần bận rộn, con trai gọi nhờ bà giúp đón cháu, và dù còn giận, bà vẫn vượt hơn 20km để hỗ trợ.

Thời gian trôi qua, con trai nhận ra lỗi lầm và mong mẹ quay về sống chung. Tuy nhiên, bà Khuê từ chối. 

Bà vẫn yêu thương con cháu, vẫn hỗ trợ khi cần, nhưng kiên quyết giữ không gian riêng để tận hưởng tuổi già theo cách nhẹ nhàng hơn.

Sống riêng giúp tuổi già bình yên hơn

Tại nơi ở mới, bà Khuê có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè và tham gia các hoạt động cộng đồng. 

Không còn những mâu thuẫn thường nhật, bà cảm thấy tinh thần thoải mái và cuộc sống tuổi già trở nên dễ chịu.

Dù đôi lúc có tiếc nuối, bà vẫn cho rằng quyết định ra ở riêng là đúng đắn. Với bà, khoảng cách không làm giảm tình cảm gia đình, mà giúp các mối quan hệ trở nên nhẹ nhàng và bền vững hơn.

Câu chuyện của bà Khuê cũng phản ánh thực tế: nhiều người cao tuổi hiện nay chọn sống độc lập để giữ sự tự do trong tuổi già. 

Khi mỗi thế hệ có không gian riêng, tình thân đôi khi lại được vun đắp theo cách hài hòa và ít áp lực hơn.

* Câu chuyện của bà Trịnh Khuê (65 tuổi, Trung Quốc) thu hút nhiều tương tác trên mạng xã hội Toutiao.

Tuổi già an nhàn của cụ ông sống một mình: "Lương hưu đáng tin hơn con cái"Tuổi già an nhàn của cụ ông sống một mình: 'Lương hưu đáng tin hơn con cái'

GĐXH - Với nhiều người, con cái là chỗ dựa, nhưng với cụ ông này, "tấm bảo hiểm" vững chắc nhất lại chính là lương hưu đều đặn mỗi tháng.

