Về hưu dọn đến sống với bạn trai, người phụ nữ bật khóc khi phát hiện màn kịch của cha con người tình
GĐXH - Tưởng tìm được chỗ dựa sau khi về hưu, người phụ nữ không ngờ mình bị lợi dụng tiền bạc một cách tinh vi.
Người phụ nữ về hưu tìm kiếm hạnh phúc tuổi già sau nhiều năm cô đơn
Bà Lưu Bồi Ngọc (60 tuổi, ở Trung Quốc) đã về hưu nhiều năm nay. Chồng mất sớm, con gái lập gia đình và sống xa nên cuộc sống của bà sau khi về hưu khá cô đơn.
Để cuộc sống tuổi già bớt buồn tẻ, bà đăng ký học cao đẳng dành cho người lớn tuổi.
Trong thời gian đi học sau khi về hưu, bà quen ông Lưu, người đàn ông hơn bà 5 tuổi, từng là Giám đốc kỹ thuật của một công ty.
Ông Lưu có vẻ ngoài hiền lành, tính cách vui vẻ và thường khiến bà Ngọc cảm thấy hạnh phúc. Sau nửa năm hẹn hò, hai người quyết định dọn về sống cùng vì đều không muốn sống cô độc khi đã về hưu.
Trước khi chuyển đến nhà ông Lưu, bà Ngọc đã xin ý kiến con gái và đưa ra một vài nguyên tắc sống chung.
Bà đề nghị ông Lưu giao tiền lương hưu cho mình quản lý, đồng thời cả hai phải cùng nhau làm việc nhà và bàn bạc mọi chuyện trong cuộc sống.
Nghe những điều đó, ông Lưu lập tức đồng ý. Ông cho rằng tiền lương hưu vốn dùng để trang trải cuộc sống sau khi về hưu nên giao cho bà Ngọc quản lý sẽ khiến ông yên tâm hơn.
Ngay hôm sau, bà Ngọc chuyển đến sống cùng ông Lưu.
Cuộc sống sau khi về hưu từng rất hạnh phúc và bình yên
Thời gian đầu sống cùng nhau, cuộc sống của hai người sau khi về hưu khá viên mãn. Họ cùng nhau đi dạo, tập thể dục, học cao đẳng và đi du lịch.
Mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng và bình yên, khiến bà Ngọc tin rằng mình đã tìm được chỗ dựa thật sự ở tuổi về hưu.
Thế nhưng một ngày nọ, ông Lưu bất ngờ đề nghị bà nấu thêm phần ăn cho cháu trai mình. Nghĩ chỉ thêm một miệng ăn nên bà Ngọc vui vẻ đồng ý.
Vài ngày sau, con trai và con dâu ông Lưu cũng thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Ông Lưu vui vẻ nói rằng không khí đông đủ như vậy khiến cuộc sống sau khi về hưu trở nên hạnh phúc hơn.
Sau đó, ông đề nghị con trai chuyển tới sống cùng để gia đình thêm vui vẻ. Tuy nhiên, bà Ngọc không đồng ý vì bà đã quen với cuộc sống yên tĩnh sau khi về hưu.
Màn kịch "cướp" lương hưu khiến người phụ nữ bật tỉnh
Không lâu sau, con trai ông Lưu tìm đến nhà gây chuyện. Người này lớn tiếng trách cha mình thà dùng tiền để nuôi một người phụ nữ khác còn hơn chăm lo cho con ruột. Trong lúc cãi vã, anh ta lấy luôn thẻ tiết kiệm và sổ lương hưu của ông Lưu.
Tranh chấp với con trai và mất đi số lương hưu, khiến ông Lưu khóc lớn và than trách bản thân không biết dạy con.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, bà Ngọc mềm lòng và quyết định dùng tiền lương hưu của chính mình để chi trả sinh hoạt cho cả hai.
Bà nghĩ rằng sự hy sinh ấy sẽ khiến ông Lưu cảm động và trân trọng tình cảm của mình hơn.
Thế nhưng mọi chuyện chỉ là một màn kịch.
Sự thật đau lòng
Một lần ông Lưu đi đổ rác và để quên điện thoại trên bàn, bà Ngọc vô tình đọc được tin nhắn giữa hai cha con.
Lúc này bà mới biết toàn bộ câu chuyện mất lương hưu chỉ là kế hoạch do ông Lưu và con trai dựng lên.
Ông cảm thấy bản thân bị thiệt khi giao hết tiền lương hưu cho bà Ngọc quản lý nên muốn lấy lại tiền nhưng vẫn có người chăm sóc tuổi già.
Biết được sự thật đau lòng sau khi về hưu, bà Ngọc không nổi giận mà chỉ cảm thấy thất vọng.
Bà nghĩ rằng nếu ông Lưu cảm thấy không thoải mái về chuyện tiền bạc, ông hoàn toàn có thể thẳng thắn nói chuyện thay vì dựng lên màn kịch để lợi dụng tình cảm chân thành của bà.
Lúc này, bà Ngọc mới nhận ra bản thân đã quá tin tưởng vào tình yêu tuổi xế chiều. Bà cho rằng chỉ cần hết lòng yêu thương, hy sinh và chăm sóc thì sẽ nhận lại sự chân thành.
Quyết định rời đi để giữ lại lòng tự trọng
Sau khi biết rõ sự thật, bà Ngọc lặng lẽ thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi.
Khi trở về nhà, ông Lưu nhìn thấy cảnh đó liền kiểm tra điện thoại. Biết bà Ngọc đã phát hiện mọi chuyện, ông chỉ ngồi im trên sofa mà không giải thích một lời.
Khoảnh khắc ấy khiến bà hiểu rằng cuộc sống sau khi về hưu không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự tỉnh táo.
Nhiều phụ nữ sau khi về hưu thường dễ mềm lòng trước những lời quan tâm và sự chăm sóc dịu dàng. Tuy nhiên, nếu quá hy sinh và đặt hết niềm tin vào người khác, họ rất dễ trở thành người chịu tổn thương sâu sắc nhất.
Ở tuổi về hưu, điều quan trọng không chỉ là tìm kiếm một người bầu bạn mà còn phải biết yêu thương bản thân, giữ sự độc lập tài chính và trân trọng giá trị của chính mình.
Về già mới hiểu: Cả đời bon chen, cuối cùng điều quý nhất lại là 4 người nàyGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Khi còn trẻ, ai cũng nghĩ thời gian còn dài. Nhưng càng về già, con người càng thấm thía giá trị của tình thân và sự đồng hành. Có 4 người tưởng bình thường nhưng lại là chỗ dựa quý giá nhất trong những năm tháng cuối đời.
Trưởng thành rồi mới hiểu: Hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng không vộiGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ hạnh phúc phải là điều gì đó lớn lao, nhưng thực tế, hạnh phúc đôi khi lại đến từ những điều rất nhỏ bé và giản dị.
Top con giáp nam khiến phụ nữ say mê vì quá ấm áp và dịu dàngGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có 3 con giáp nam nổi tiếng dịu dàng, ấm áp, luôn khiến người bên cạnh cảm thấy an toàn và được nâng niu.
Cha mẹ giàu đến đâu cũng khó 'gánh' nổi nếu con có 3 biểu hiện nàyNuôi dạy con - 17 giờ trước
GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần để lại tài sản là con cái sẽ có cuộc sống đủ đầy. Nhưng thực tế cho thấy, một đứa trẻ nếu thiếu khả năng chịu áp lực, thiếu năng lực thực tế và không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì dù sinh ra trong gia đình giàu có cũng rất dễ thất bại khi trưởng thành.
4 cung hoàng đạo 'thù dai nhớ lâu', ai động vào cũng khó yên thânGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây nổi tiếng là "ân oán phân minh", có thể im lặng một thời gian nhưng chắc chắn sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho bản thân.
Nghỉ hưu mới thấm: Có 3 con vẫn không tránh khỏi những ngày tủi thân vì tuổi già không chuẩn bị 2 thứGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nuôi con khôn lớn, sau khi nghỉ hưu sẽ có nơi nương tựa. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như mong muốn.
Nhiều người sống mãi vẫn mệt vì chưa bỏ được 5 thói quen âm thầm bào mòn tinh thần nàyGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra cuộc sống mệt mỏi không phải vì thiếu quá nhiều thứ, mà vì giữ quá nhiều điều không cần thiết. Từ việc sống để làm hài lòng người khác, suy nghĩ quá nhiều cho đến cố giữ những mối quan hệ độc hại, tất cả đều âm thầm khiến tinh thần ngày càng nặng nề và áp lực hơn theo thời gian.
Vợ tôi lương chỉ 8 triệu đồng nhưng mỗi tháng vẫn cho em trai 2 triệu tiêu vặtGia đình - 23 giờ trước
Thu nhập cả gia đình 28 triệu đồng/tháng, lương vợ 8 triệu, đang ở nhà thuê, nuôi con nhỏ, vậy mà vợ tôi tháng nào cũng cho em trai 21 tuổi 2 triệu tiền tiêu vặt.
Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tếGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người trẻ cho rằng chỉ cần tích lũy thật nhiều tiền là sẽ có một tuổi già an nhàn. Nhưng thực tế, hạnh phúc tuổi xế chiều không phụ thuộc vào tiền.
Gia đình yên ổn nhiều năm cho đến ngày vợ nghe lời bạn bè: Cảnh báo thực tế hay sự xúi giục xấu tínhGia đình - 1 ngày trước
Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, đừng áp dụng chuyện nhà người khác vào chuyện nhà mình nếu thấy khập khiễng.
Nghỉ hưu mới thấm: Có 3 con vẫn không tránh khỏi những ngày tủi thân vì tuổi già không chuẩn bị 2 thứGia đình
GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nuôi con khôn lớn, sau khi nghỉ hưu sẽ có nơi nương tựa. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như mong muốn.