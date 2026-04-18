Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trình làng tác phẩm âm nhạc hoài niệm tháng Tư
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa trình làng tác phẩm "Ám ảnh tháng Tư" - một bản nhạc không chỉ về mùa hoa, mà còn là một nén tâm hương bằng âm thanh gửi vào cõi nhớ. Tác phẩm thể hiện sự tiếp nối hành trình sáng tạo đầy bền bỉ với những thanh âm chân phương và giàu sức gợi cảm của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.
Dưới hình thức một bản tình ca mùa hạ với loa kèn, hoa sưa và những cơn mưa bất chợt, nhưng cấu trúc nội dung tác phẩm lại vận hành như một khúc tưởng niệm sâu sắc. Chìa khóa của toàn bộ bài hát nằm ở câu: "Anh tìm về nấm cỏ xanh tháng Tư". Để chuyển tải được hồn cốt vừa thực vừa ảo, vừa gần gũi vừa hư linh, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã tìm được những người đồng hành tâm huyết. Nhạc sĩ phối khí Thanh Tùng "phù phép" cho tác phẩm này bởi sự trân trọng dành cho tình cảm chân thành mà Nguyễn Thành Trung gửi gắm vào âm nhạc.
Đặc biệt, ca khúc còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Oboe số 1 Việt Nam - Hoàng Mạnh Lâm và giọng ca của nữ ca sĩ Bùi Yên Hà, cùng nhau giải mã những tầng nghĩa ẩn khuất đằng sau hình tượng "nấm cỏ xanh" và sắc trắng hoa loa kèn, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm âm nhạc ám ảnh và khác biệt cho giới mộ điệu trong những ngày tháng Tư này.
Âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vốn dĩ là một hành trình đi tìm những rung động thuần khiết từ cuộc đời. Với tác phẩm mới nhất "Ám ảnh tháng Tư", hành trình ấy không còn là những bước chân độc hành, mà là sự cộng hưởng của những tư duy nghệ thuật chuyên nghiệp, tạo nên một không gian tưởng niệm đầy mỹ cảm.
Nhạc sĩ phối khí Thanh Tùng chia sẻ: "Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung thường khiêm tốn tự nhận mình là người "tay ngang" trong âm nhạc. Tuy nhiên, cái chất "tay ngang" ấy của anh lại chứa đựng một sự cầu thị hiếm có. Âm nhạc của anh đa sắc màu, ca từ trúc trắc, nhịp quãng đôi khi là những bài toán khó giải cho người làm hòa âm. Chính những điều đó giữ lại được cảm xúc thật của con người, không màu mè, không vay mượn, mang đến những điều thú vị cho những người đồng hành với Nguyễn Thành Trung trong quá trình khám phá để tạo nên một không gian âm nhạc rất riêng".
"Tôi đồng hành với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trong việc phối khí cho "Ám ảnh tháng Tư" không chỉ dừng lại ở tình cảm anh em, mà còn là sự trân trọng dành cho một tâm hồn yêu nhạc chịu khó tìm tòi", Thanh Tùng cho hay.
Sự xuất hiện của nghệ sĩ Oboe tài năng Hoàng Mạnh Lâm (người vừa đoạt giải Nhất cuộc thi Âm nhạc Mùa thu 2024) đã tạo nên một bước ngoặt về màu sắc cho âm nhạc của Nguyễn Thành Trung.
Trong âm nhạc, Oboe là nhạc cụ có khả năng biểu đạt nỗi buồn một cách thanh cao và sâu sắc nhất. Với "Ám ảnh tháng Tư", tiếng kèn của Hoàng Mạnh Lâm không chỉ đóng vai trò nhạc đệm, nó là linh hồn của sự hoài niệm. Âm sắc mảnh, hơi nghẹn của Oboe tương hợp hoàn hảo với hình ảnh hoa sưa trắng, hoa loa kèn và đặc biệt là chi tiết "nấm cỏ xanh". Tiếng kèn Oboe mảnh khảnh, cô liêu như những sợi khói hương trầm, len lỏi vào từng kẽ lá hoa sưa, tạo nên một không gian âm nhạc mang tính mỹ học của sự mong manh và vô thường.
Thay vì tìm đến những tên tuổi đã định hình phong cách cùng âm nhạc Nguyễn Thành Trung như NSND Quốc Hưng, NSND Mai Hoa, NSƯT Hoàng Tùng hay Minh Chuyên, Tô Ngọc Hà… sự lựa chọn lần này được đặt vào ca sĩ Bùi Yên Hà.
Đây là một quyết định mang tính thử nghiệm nhưng đầy tự tin của nhạc sĩ phối khí Thanh Tùng. Bùi Yên Hà sở hữu một màu giọng đẹp, tròn trịa và hơn hết là sự tươi mới. Sự xuất hiện của cô như một luồng gió lạ, bổ sung vào kho tàng các nghệ sĩ thể hiện tác phẩm của Nguyễn Thành Trung. Giọng hát của Yên Hà không quá kịch tính, cô chọn cách thể hiện tự nhiên, nương theo ngữ điệu tiếng Việt nhẹ nhàng, tự nhiên như lời tâm tình của đứa con phương xa trở về bên nấm mộ tổ tiên ngày Thanh minh.
Sự tiết chế trong giai điệu, kết hợp với cấu trúc vòng (mở đầu và kết thúc đều bằng hình ảnh hoa loa kèn) tạo nên một sự thống nhất của tác phẩm. Hình ảnh hoa loa kèn trắng ở cuối bài không còn chỉ là dấu hiệu của mùa, mà trở thành biểu tượng cho sự thanh bạch và lòng tiếc thương sâu sắc.
Tháng Tư, qua tư duy âm nhạc của Nguyễn Thành Trung và sự nhào nặn của Thanh Tùng đã trở thành một không gian tâm lý, nơi thiên nhiên lặp lại chu kỳ của mình nhưng đời người thì không. Chính sự đối lập giữa cái vĩnh hằng của đất trời và cái hữu hạn của kiếp người đã tạo nên sức ám ảnh mãnh liệt. Bởi thế, "Ám ảnh tháng Tư" vượt ra khỏi khuôn khổ của một sản phẩm giải trí thông thường. Nó là một tác phẩm lý luận về ký ức, là sự tri ân những điều đã qua, góp phần gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong những ngày tháng Ba âm lịch đầy ý nghĩa này.
