NSND Nguyễn Hải: Vợ tôi từng được mệnh danh là 'Thẩm Thuý Hằng' của Khoá 1 Sân khấu - Điện ảnh

Thứ sáu, 16:07 17/04/2026 | Giải trí
GĐXH - NSND Nguyễn Hải kể rằng vợ ông - bà Lê Thúy Hằng từng được bạn bè gọi là "Thẩm Thuý Hằng" của Khoá 1 Sân khấu - Điện ảnh.

GĐXH - NSND Nguyễn Hải lần đầu hé lộ chuyện tình với bà xã Lê Thúy Hằng từ thời sinh viên, còn là bạn cùng lớp ở trường Sân khấu - Điện ảnh. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho biết giai đoạn đó, chuyện tình của anh từng bị nhà trường "ngăn cấm".

NSND Nguyễn Hải mang quân hàm Đại tá và nguyên là phó trưởng Đoàn Kịch nói CAND. Nhắc tới ông là khán giả nhớ ngay tới những vai phản diện ấn tượng: Trịnh Khả trong "Chuyện làng Nhô", Tổng giám đốc Lê Thanh trong "Chạy án", lão Cấn trong "Quỳnh búp bê",… Nam nghệ sĩ cho biết, để có ngày hôm nay ngoài sự nỗ lực của bản thân, ông còn nhận được sự hậu thuẫn từ gia đình, đặc biệt là người vợ - bạn đồng môn từ trường Sân khấu - Điện ảnh.

Bà xã nghệ sĩ Nguyễn Hải là Lê Thúy Hằng, học cùng lớp diễn viên khóa 1, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Theo nam nghệ sĩ, thời đó bà xã anh rất đẹp, được ví như "Thẩm Thúy Hằng".

"Tôi đã để ý cô bạn (là vợ tôi sau này ấy) từ khi đó vì thấy rất ưa nhìn, khá xinh; mà sau này nhiều người trong trường còn gọi là Thẩm Thúy Hằng đấy. Khi đỗ vào trường, chúng tôi học cùng lớp, tôi làm lớp trưởng, còn cô ấy là lớp phó", NSND Nguyễn Hải chia sẻ với Gia đình & Xã hội.

Nên duyên vợ chồng từ trường Sân khấu - Điện ảnh, song sau này bà xã nam nghệ sĩ quyết định rút lui khỏi nghệ thuật, lùi lại phía sau chăm sóc gia đình, giúp chồng yên tâm làm nghề.

"Tôi vẫn nói phúc cho tôi là lấy được cô bạn đồng môn làm vợ. Bao nhiêu năm công tác cho đến hiện tại cả hai vợ chồng đều đã nghỉ hưu thì việc chăm lo gia đình vẫn do vợ tôi chu toàn", NSND Nguyễn Hải không giấu niềm tự hào và biết ơn vợ.

Vợ chồng NSND Nguyễn Hải cùng các cháu.

Nam diễn viên "Chuyện làng Nhô" cho biết, khi chưa nghỉ hưu, mỗi chuyến công tác xa, ông thường đưa bà xã đi cùng, kể cả ra nước ngoài. Còn hiện tại, khi cả hai đều ở tuổi hưu, vợ là người đồng hành, làm tài xế trong những chuyến công tác của ông.

"Hiện tại chúng tôi mới có nhiều thời gian dành cho nhau. Khi càng lớn tuổi, nhu cầu được chia sẻ, tâm sự càng trở nên quan trọng. Trong những buổi giao lưu, nếu chồng uống rượu thì tôi có thể hỗ trợ chồng bằng cách lái xe. Đó cũng là một cách để tôi đồng hành, san sẻ", bà Lê Thúy Hằng - vợ NSND Nguyễn Hải chia sẻ với Gia đình & Xã hội.

Sau 40 năm hôn nhân, bà Lê Thúy Hằng cho biết luôn nhận được sự tôn trọng từ chồng: "Anh luôn trân trọng tôi, từ những điều nhỏ nhất. Ví dụ như tiền lương hay tiền thưởng, thay vì đưa thẳng tay sỗ sàng, anh thường bỏ vào phong bì và ghi những dòng như: “Quý tặng mẹ”, “Quý tặng sinh nhật mẹ” hay “Chúc mừng 20/10”;... Những dịp đặc biệt như sinh nhật, 8/3, 20/10 hay thậm chí là 20/11, anh đều không quên".

Các con NSND Nguyễn Hải - Lê Thúy Hằng đều đã trưởng thành, giỏi giang và có gia đình riêng nhưng hiện tại vẫn sống cùng nhà với bố mẹ ở phố Kim Ngưu. Ảnh: Ngọc Mai

 

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
