Sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng của Quỳnh Kool

Thứ sáu, 15:29 17/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool bên cạnh diễn xuất ngày càng hoàn thiện, cô còn khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc thăng hạng.

Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995, quê Hưng Yên. Nổi tiếng từ một hot girl sở hữu ngoại hình sáng, nụ cười trong trẻo, sau đó cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình.

Quỳnh Kool được công chúng biết tới vào năm 2014, cô bắt đầu bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu ảnh, diễn xuất trong MV ca nhạc. Đến năm 2015, cô thường xuyên tham gia những sitcom, tiểu phẩm hài tình huống trên mạng xã hội. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn với vẻ đẹp ngọt ngào, sang chảnh, Quỳnh Kool thường được giao những vai hot girl, tiểu thư chảnh chọe.

Thời gian đầu, diễn xuất của Quỳnh Kool còn nhiều hạn chế. Nhưng khoảng thời gian sau này, cô nỗ lực học tập, nhận đa dạng các vai diễn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Sự tiến bộ của người đẹp qua từng bộ phim được khán giả ghi nhận.

Quỳnh Kool được xem là thế hệ diễn viên trẻ của phim truyền hình Việt Nam. Thời gian qua, nữ diễn viên đã gây được ấn tượng với mọi người qua nhiều vai diễn trong các bộ phim: "Đừng bắt em phải quên", "Hướng dương ngược nắng", "Hãy nói lời yêu", "Quỳnh búp bê", "Nhà trọ Balanha"...

Tại Lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng 2023, Quỳnh Kool nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình với vai Hạnh trong phim "Đừng làm mẹ cáu". Đây là vai diễn được đánh giá là thành công nhất của Quỳnh Kool.

Năm 2025, Quỳnh Kool đánh dấu sự trở lại phim truyền hình với vai Trúc Lam trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Vai diễn nhận được nhiều sự phản hồi trái chiều của khán giả về diễn xuất, tạo hình... Tuy nhiên, đây được xem là vai diễn thành công của Quỳnh Kool khi cô đã hoàn toàn xây dựng một hình ảnh khác so với trước đây.

Trong bộ phim "Bước chân vào đời" đang được phát sóng, Quỳnh Kool vào vai cô giáo Thương - một người có hoàn cảnh éo le, cha mẹ mất sớm phải đứng ra cáng đáng mọi việc, là điểm tựa cho bà nội và hai em. Thương gặp nhiều sóng gió, nhất là cuộc tình đẫm nước mắt với thiếu gia Quân (Huỳnh Anh). Mẹ của Quân tìm mọi cách cấm cản dẫn đến cảnh cặp đôi dù yêu nhau thắm thiết nhưng cũng phải nói lời chia tay.

Đã có nhiều lời khen ngợi về sự thăng hạng trong diễn xuất, màn "lột xác" đáng ghi nhận của Quỳnh Kool trong "Bước chân vào đời". So với những vai diễn trước đây trong các dự án cũ, vai Thương cho thấy một bước tiến dài của cô trong việc kiểm soát cảm xúc. Những giọt nước mắt của Thương khiến khán giả cảm động bởi ẩn sâu trong đó là tình yêu thương của cô với các em của mình...

Xuất thân là hotgirl đóng các phim ngắn, đến nay diễn viên sinh năm 1995 được đánh giá cao về khả năng diễn xuất đa dạng, từ những nhân vật ngây thơ, trong sáng đến những vai diễn có cá tính mạnh mẽ, phức tạp.

Gần đây, Quỳnh Kool được đánh giá cao khi mỗi lần xuất hiện là hình ảnh gây nhiều chú ý về nhan sắc, thời trang tinh tế, mang đến một Quỳnh Kool khác biệt, đầy quyến rũ, tự tin và trưởng thành.

Nhan sắc của Quỳnh Kool được đánh giá là ngày càng thăng hạng theo thời gian. Với khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng, Quỳnh Kool đã gây được ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng.

Không chỉ có vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn với eo thon quyến rũ, người đẹp còn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng không tì vết.

Nữ diễn viên 9X không chỉ chín muồi về nhan sắc mà còn sâu sắc hơn trong diễn xuất và từng trải nghiệm sống.

Sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, tuy nhiên chuyện tình cảm của Quỳnh Kool luôn là "ẩn số". Nữ diễn viên thường xuyên vướng phải lời đồn hẹn hò, tuy nhiên cho đến nay cô vẫn còn độc thân.

Chia sẻ trên Thời báo VTV về chuyện kết hôn, Quỳnh Kool cho biết: "Hiện tại mình vẫn đang dành phần lớn thời gian và tâm huyết cho công việc với lịch trình khá dày đặc. Tuy nhiên, mình cũng rất mong bản thân sớm có được một gia đình nhỏ - một bến đỗ bình yên của riêng mình. Về kế hoạch cụ thể thì có lẽ phải chờ vào duyên số, và khi tin vui đến, mình sẽ không quên chia sẻ niềm hạnh phúc đó với những khán giả luôn dõi theo và ủng hộ mình".

(Ảnh: Tư liệu, VTV, FB nhân vật)

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
