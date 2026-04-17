Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ diễn viên quê Tuyên Quang đang gây sốt với phong cách 'nữ tổng tài' trên phim VTV, ngoài đời ra sao?

Thứ sáu, 20:00 17/04/2026 | Giải trí
Minh Nhật
Minh Nhật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Thu Hoài đang là cái tên gây chú ý trên phim giờ vàng VTV nhờ phong cách "nữ tổng tài" sành điệu. Ngoài đời, gu thời trang của cô cũng không khác trên phim là mấy.



Sau 5 năm tạm xa màn ảnh để tập trung cho gia đình, con cái và công việc kinh doanh, mới đây, Thu Hoài đã trở lại với phim giờ vàng Bước chân vào đời. Trong phim, cô vào vai Mỹ Linh – một "nữ tổng tài" sắc sảo. 

Để chuẩn bị cho sự trở lại này, Thu Hoài đã đầu tư nhiều trang phục nhằm mang lại ấn tượng cho nhân vật, đồng thời ra được khí chất của một "nữ tổng tài". Với lợi thế hình thể cùng kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, Thu Hoài đã thu hút được sự quan tâm của khán giả. 

Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 1.

Gu thời trang ngoài đời của Thu Hoài.

Trước đó, Thu Hoài từng tham gia một số phim như: Ghét thì yêu thôi, Nhà trọ Balanha, Mê cung, Mùa hoa tìm lại, Người phán xử… nhưng không tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Lần này, chính sự đầu tư về trang phục đã góp phần không nhỏ cho thành công của nhân vật Mỹ Linh. Những bộ cánh được cô lựa chọn không chỉ phù hợp với nhân vật mà quan trọng hơn là định hình một gu thời trang rõ nét và xuyên suốt. Điều này cho thấy sự nghiên cứu kỹ lưỡng của Thu Hoài, đồng thời sẵn sàng đầu tư để mang lại hiệu quả cao nhất cho vai diễn.

Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 2.

Vai diễn của Thu Hoài đang nhận được phản hồi tích cực của khán giả cũng như tín đồ thời trang.

Được biết, Thu Hoài sinh năm 1990 quê Tuyên Quang. Cô bén duyên bộ môn nghệ thuật thứ 7 khi 19 tuổi nhờ cuộc thi Cầu vồng, do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Với thành tích lọt vào top 4 cuộc thi năm ấy, Thu Hoài có được vai diễn quần chúng trong bộ phim Nhà có nhiều cửa sổ, với phân cảnh... chỉ đứng một chỗ vỗ tay. Sau đó, cô có vai diễn dài hơi hơn trong Chỉ có thể là yêu, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Mùa hoa tìm lạiNgoài vai trò diễn xuất, Thu Hoài còn là gương mặt quen thuộc với khán giả ở vai trò MC - BTV thể thao.

Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 3.

Tổ ấm của diễn viên Thu Hoài.

Năm 2020, cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam - đồng sáng lập, Phó Chủ tịch HĐQT một công ty trong lĩnh vực golf. Cuối năm 2022, hai vợ chồng đón con đầu lòng. Hiện tại, khi con đã cứng cáp, công việc kinh doanh ổn định hơn, Thu Hoài trở lại với màn ảnh và mong có thêm nhiều những vai diễn phù hợp.

Ngắm phong cách thời trang ngoài đời của diễn viên Thu Hoài
Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 4.

Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 5.

Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 6.

Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 7.

Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 8.

Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 9.

Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 10.

Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 11.

Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 12.

Phong cách thời trang nữ tổng tài của diễn viên Thu HOài - Ảnh 13.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top