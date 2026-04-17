Nữ diễn viên quê Tuyên Quang đang gây sốt với phong cách 'nữ tổng tài' trên phim VTV, ngoài đời ra sao?









Sau 5 năm tạm xa màn ảnh để tập trung cho gia đình, con cái và công việc kinh doanh, mới đây, Thu Hoài đã trở lại với phim giờ vàng Bước chân vào đời. Trong phim, cô vào vai Mỹ Linh – một "nữ tổng tài" sắc sảo.

Để chuẩn bị cho sự trở lại này, Thu Hoài đã đầu tư nhiều trang phục nhằm mang lại ấn tượng cho nhân vật, đồng thời ra được khí chất của một "nữ tổng tài". Với lợi thế hình thể cùng kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, Thu Hoài đã thu hút được sự quan tâm của khán giả.

Gu thời trang ngoài đời của Thu Hoài.

Trước đó, Thu Hoài từng tham gia một số phim như: Ghét thì yêu thôi, Nhà trọ Balanha, Mê cung, Mùa hoa tìm lại, Người phán xử… nhưng không tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Lần này, chính sự đầu tư về trang phục đã góp phần không nhỏ cho thành công của nhân vật Mỹ Linh. Những bộ cánh được cô lựa chọn không chỉ phù hợp với nhân vật mà quan trọng hơn là định hình một gu thời trang rõ nét và xuyên suốt. Điều này cho thấy sự nghiên cứu kỹ lưỡng của Thu Hoài, đồng thời sẵn sàng đầu tư để mang lại hiệu quả cao nhất cho vai diễn.

Vai diễn của Thu Hoài đang nhận được phản hồi tích cực của khán giả cũng như tín đồ thời trang.

Được biết, Thu Hoài sinh năm 1990 quê Tuyên Quang. Cô bén duyên bộ môn nghệ thuật thứ 7 khi 19 tuổi nhờ cuộc thi Cầu vồng, do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Với thành tích lọt vào top 4 cuộc thi năm ấy, Thu Hoài có được vai diễn quần chúng trong bộ phim Nhà có nhiều cửa sổ, với phân cảnh... chỉ đứng một chỗ vỗ tay. Sau đó, cô có vai diễn dài hơi hơn trong Chỉ có thể là yêu, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Mùa hoa tìm lại… Ngoài vai trò diễn xuất, Thu Hoài còn là gương mặt quen thuộc với khán giả ở vai trò MC - BTV thể thao.

Tổ ấm của diễn viên Thu Hoài.

Năm 2020, cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam - đồng sáng lập, Phó Chủ tịch HĐQT một công ty trong lĩnh vực golf. Cuối năm 2022, hai vợ chồng đón con đầu lòng. Hiện tại, khi con đã cứng cáp, công việc kinh doanh ổn định hơn, Thu Hoài trở lại với màn ảnh và mong có thêm nhiều những vai diễn phù hợp.

Ngắm phong cách thời trang ngoài đời của diễn viên Thu Hoài

