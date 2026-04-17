Á hậu quê Khánh Hòa từng sống cảnh bố mẹ ly hôn, mẹ làm giúp việc, cuộc sống ra sao sau 3 năm đăng quang?
GĐXH - Á hậu Huỳnh Minh Kiên mới chia sẻ về cuộc sống sau 3 năm đăng quang Miss World Vietnam. Từ gia cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, hiện cô tự chủ kinh tế, mẹ đã nghỉ làm giúp việc.
Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Minh Kiên từng gây chú ý khi chia sẻ gia cảnh không êm ấm: Cha mẹ ly dị khi cô chưa kịp chào đời. Khi Minh Kiên 9 tuổi, mẹ cô - bà Nguyễn Thị Yến - từng đi thêm bước nữa nhưng lại tiếp tục tan vỡ.
Mẹ Á hậu Minh Kiên làm nhiều công việc từ bán cà phê, đính hạt tranh thêu đến giúp việc để có thu nhập cho con gái ăn học. Lên cấp hai, nhận thức được khó khăn tài chính, Minh Kiên nhận viết bài, giảng bài cho bạn để có thêm tiền đóng học phí. Cô không ngại giới thiệu mẹ làm giúp việc cho giáo viên, phụ huynh của bạn.
Mẹ Minh Kiên xúc động khi chứng kiến màn final walk của Minh Kiên tại chung kết Miss World Vietnam hồi cuối tháng 3.
Sau 3 năm nhiệm kỳ Á hậu, cách đây không lâu Minh Kiên khóc trên sân khấu Miss World Vietnam: "Cảm ơn mẹ vì trở thành ngọn hải đăng soi rọi, là điểm tựa giúp tôi mạnh mẽ trên đường đời".
Theo người đẹp quê Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) chia sẻ mới đây, danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 giúp cô có cơ hội cống hiến và được nhiều người yêu thương hơn và quan trọng nhất là đã giúp cô tự chủ về kinh tế.
"Tuy nhiên nếu nói là giàu có thì vẫn chưa phải. Hiện tôi vẫn ở nhà thuê, đi xe công nghệ, không dùng hàng hiệu. Tôi vẫn đang cố gắng nỗ lực kiếm tiền để có một căn nhà của riêng mình", Minh Kiên bày tỏ.
Cũng nhờ bước ngoặt với danh hiệu này, cuộc sống của mẹ Minh Kiên cũng thay đổi. Hơn một năm trở lại đây, công việc của cô ổn định nên cô khuyên mẹ nghỉ giúp việc, tìm công việc nhẹ nhàng hơn.
"Những tháng đầu sau đăng quang, mẹ vẫn đi làm bình thường vì công việc của tôi cũng chưa ổn định. Khi tích góp được một ít, tôi nói mẹ nghỉ việc. Mẹ tôi đã ngoài 50 tuổi nên sức khỏe không như trước, chân tay thường xuyên đau mỏi.
Mẹ đã về quê phụ bà ngoại trồng cây. Mỗi tháng, tôi vẫn gửi tiền về để mẹ đầu tư buôn bán nhỏ ở quê cho vui chứ không để mẹ vất vả chân tay nữa. Lo được cho mẹ không còn phải vất vả vì mình là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi", người đẹp cho biết.
Với bà Nguyễn Thị Yến, sự trưởng thành của con gái là niềm tự hào lớn nhất.
Huỳnh Minh Kiên (sinh năm 2004) tại Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Cô cao 1m71, số đo ba vòng 80-61-90 cm, là Á hậu 2 tại Miss World Vietnam 2023. Những năm qua, cô gắn bó với công việc người mẫu, trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Gần đây, Minh Kiên lấn sân diễn xuất, đóng chính trong dự án đầu tay Bus: Chuyến xe một chiều (đạo diễn Luk Vân).
