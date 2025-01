Nhận biết các giai đoạn cực khoái của nữ giới khi 'yêu'

Giai đoạn kích thích

Đối với phụ nữ, dấu hiệu quan trọng nhất ở giai đoạn kích thích đó là âm đạo bắt đầu tiết ra dịch nhầy bôi trơn có tác dụng tương tự như gel bôi trơn. Kích thước của âm đạo sẽ rộng và dài hơn để chuẩn bị cho cuộc giao hoan sắp diễn ra.

Khi đó, người phụ nữ sẽ cảm thấy rạo rực khắp cơ thể, sự ẩm ướt của âm đạo tăng dần, âm vật phồng to hơn, da ở vùng sinh dục nữ sẽ thẫm hơn do mạch máu tại đây căng ra hoặc một số nữ giới có thể xảy ra hiện tượng vùng da mặt và cổ đỏ lên do tăng ham muốn.

Các bó cơ cũng chuẩn bị co bóp mạnh hơn. Ngoài ra, một số người phụ nữ sẽ nổi lên những vùng da đỏ trên bầu ngực. Tuy nhiên, tình trạng này là vô hại và không cần phải lo lắng.

Giai đoạn hưng phấn

Ở giai đoạn này, người phụ nữ phải sử dụng tất cả các giác quan và trí tưởng tượng của mình. Phản ứng sinh lý thường xảy ra trong giai đoạn này là lượng dịch âm đạo được bài tiết ra nhiều nhằm giúp bôi trơn trong quá trình giao hợp.

Bên cạnh đó, huyết áp và nhịp tim tăng nhanh hơn rất nhiều. Lượng máu được huy động đến âm vật và âm hộ tăng lên gấp nhiều lần, từ đó làm cho âm đạo có màu sẫm hơn.

Đồng thời, các cơ bắt đầu có thắt lại khiến chúng trở nên săn chắc hơn, bầu ngực nhô cao hơn và nhũ hoa cũng trở nên cương cứng hơn so với trước.

Giai đoạn lên đỉnh

Đây là thời điểm cao trào nhất trong các giai đoạn của cực khoái khi quan hệ. Lúc này, người phụ nữ có cảm giác lên đỉnh, cơn cực khoái bắt đầu diễn ra và kéo dài lâu hơn so với nam giới. Một số nữ giới có thể đạt được khoái cảm nhiều lần trong một lần quan hệ nhưng không phải ai cũng có được điều này.

Khi đạt cực khoái, toàn bộ cơ thể người phụ nữ tiếp nhận sự lưu thông ồ ạt của tuần hoàn máu, từ đó mang lại cảm giác đê mê và run rẩy cho toàn bộ các bó cơ trong cơ thể.

Thời điểm này, các cơ bên trong thành âm đạo sẽ co bóp từng đợt, sau đó tiết ra một lượng dịch nhờn, còn được gọi là "tinh dịch của nữ giới".

Giai đoạn hồi phục

Lưu lượng máu được dồn về bộ phận sinh dục nữ bắt đầu có xu hướng giảm dần và tản ra xung quanh.

Ở giai đoạn này, các bó cơ trong cơ thể nữ giới bắt đầu thả lỏng và xuất hiện một số cảm xúc như thoải mái, hạnh phúc, nhẹ nhàng và đôi khi có cảm giác buồn ngủ. Những cảm xúc này sẽ có mức độ khác nhau tùy thuộc vào từng phụ nữ.

