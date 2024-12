Bị nấm âm đạo, quan hệ tình dục được không?

2 ngày trước

SKĐS - Khả năng thụ thai nếu quan hệ tình dục không an toàn vào ngay trước kỳ kinh nguyệt là rất thấp vì đây được xem là khoảng thời gian khá an toàn. Tuy nhiên, vẫn có khả năng mang thai xảy do một số yếu tố.