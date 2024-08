'Nhận hối lộ', Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lai Châu bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Trọng Thức - Phó giám đốc Sở Công thương về hành vi nhận hối lộ. Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra vụ án "đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Sở Công thương tỉnh Lai Châu.

Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ, sử dụng trái phép vật liệu nổ" xảy ra ngày 09/8/2024, tại thủy điện Nậm Cấu (xã Bum Tở, huyện Mường Tè) ngày 20/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án "đưa, nhận hối lộ"; ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Hinh - Trưởng phòng Phòng quản lý công nghiệp; Nguyễn Thanh Nghị chuyên viên phòng quản lý công nghiệp, Sở Công thương về hành vi nhận hối lộ; tạm giữ hình sự Trần Văn Huy kỹ sư thuộc Công ty CPXD Thành Phát về hành vi đưa hối lộ để điều tra.

Cơ quan chức năng công bố lệnh bắt bị can Nguyễn Trọng Thức.

Sau khi có đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội và hoàn tất các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý cán bộ giữ chức danh quản lý đã có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định, ngày 28/8/2024 Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Trọng Thức (SN 1981, Phó giám đốc Sở Công thương về hành vi nhận hối lộ theo Điều 354, Bộ luật hình sự.

Cùng ngày Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn các văn bản tố tụng nói trên.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm để đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

