Nhận làm bìa đỏ và cú lừa 270 triệu đồng
GĐXH - Một nam thanh niên ở Hưng Yên bị lừa 270 triệu đồng vì tin lời người phụ nữ có thể làm được bìa đỏ...
Ngày 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đỗ Thị Hiền (SN 1992, trú tại thôn Cường Trung, xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, cơ quan CSĐT nhận được đơn trình báo của anh P.V.D (SN 1991, trú tại thôn Trung Hòa, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) về việc Đỗ Thị Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận làm các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, cơ quan công an nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra và làm rõ.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2026 đến tháng 7/2026, Đỗ Thị Hiền đã đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tin lời đối tượng, anh D đã chuyển 270 triệu đồng cho Hiền. Tuy nhiên, ngay khi nhận tiền của bị hại, đối tượng đã sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Sau khi phát hiện bản thân bị lừa đảo, nạn nhân đã đến công an trình báo sự việc.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, ai là bị hại của vụ án trên, sớm liên hệ với cơ quan CSĐT, hoặc điều tra viên Nguyễn Xuân Hùng, số điện thoại 0989.127.586 để được giải quyết.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Ninh Bình: Khởi tố, bắt tạm giam 'Thắng Ật' vì tội gây rối trật tự công cộngPháp luật -
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (thường gọi là "Thắng Ật") về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Vụ YouTube 24.TV đăng video bạo lực: Thêm 5 người bị khởi tốPháp luật -
GĐXH - Liên quan vụ kênh YouTube 24.TV đăng tải các video đánh nhau, bạo lực, cờ bạc thu hút hàng triệu lượt xem, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để điều tra hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông.
Thiếu nữ 15 tuổi bị hai mẹ con lừa bán sang Trung Quốc làm vợPháp luật -
Công an TP Bắc Ninh khởi tố 5 bị can trong hai vụ án mua bán người, trong đó có vụ lừa bán thiếu nữ hơn 15 tuổi sang Trung Quốc làm vợ để lấy 15.000 Nhân dân tệ.
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sauPháp luật -
Các hộ kinh doanh khi phát hiện trường hợp chuyển tiền hàng có dấu hiệu lừa đảo, cần lưu lại thông tin giao dịch, hình ảnh camera và thông tin liên quan để trình báo công an.
Cho vay lãi suất 'cắt cổ' thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồngPháp luật -
GĐXH - Lê Văn Thái (SN 1999), trú tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh, bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.
Bắc Ninh: Khởi tố 5 bị can trong 2 vụ mua bán người sang Trung QuốcPháp luật -
GĐXH - Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) làm rõ 2 vụ án mua bán người, trong đó có vụ mua bán người dưới 16 tuổi.
Công an Hà Nội truy tìm Nguyễn Nam Hùng và Đỗ Bích Hải liên quan vụ chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiết kiệmPháp luật -
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo ai biết hoặc có thông tin các đối tượng Nguyễn Nam Hùng và Đỗ Bích Hải liên quan vụ chiếm đoạt 10 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm dưới dạng viết giấy vay tiền nhưng không trả cần liên hệ làm việc với Cơ quan Công an.
Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụiPháp luật -
GĐXH - Tối 8/10, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ngọn lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã thiêu rụi nhiều xe tay ga, trước khi được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.
Xử phạt nam thanh niên ở Đồng Tháp gọi hơn 300 cuộc quấy rối Cảnh sát 113Pháp luật -
GĐXH - Một thanh niên ở Đồng Tháp đã dùng điện thoại cá nhân gọi hơn 300 cuộc quấy rối Cảnh sát 113, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo khẩn cấp của lực lượng này.
Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổiPháp luật -
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực khống chế một nữ sinh đi xe đạp điện giữa đêm khuya nhằm thực hiện hành vi đồi bại.