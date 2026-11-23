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Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, hồi 16h33 ngày 22/11/2026, trên Quốc lộ 31, đoạn qua xã Biển Động (TP Bắc Ninh), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT tiến hành kiểm tra anh V.V.L điều khiển xe mô tô tham gia giao thông.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn vượt nhiều lần ngưỡng cho phép (ảnh cắt từ clip của Cục CSGT).

Kết quả kiểm tra xác định người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn 2,081 mg/L khí thở, cao gấp hơn 5,2 lần mức 0,4 mg/L – ngưỡng xác định khung xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe mô tô.

Cơ quan chức năng cho biết, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với hành vi này, anh L đối diện với khung xử phạt từ 8 đến 10 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX từ 22 đến 24 tháng đối với người điều khiển xe mô tô.

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện tài xế điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn GĐXH - Công an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, có trường hợp vi phạm vượt mức kịch khung 0,4 mg/lít khí thở.