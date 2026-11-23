Tuyên Quang: Bắt người phụ nữ nhận tiền 'chạy' biên chế giáo viên
GĐXH - Một phụ nữ ở Tuyên Quang vừa bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhận tiền xin biên chế viên chức giáo viên.
Tối 23/11, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ma Thị Mai (SN 1977, trú tại thôn Tam Sơn, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Ma Thị Mai đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng "chạy" (xin) biên chế viên chức giáo viên tại các trường học. Tin tưởng lời Mai, nhiều người đã chuyển tiền nhờ người phụ nữ này xin việc.
Bằng thủ đoạn trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định Ma Thị Mai đã chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng của bị hại.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra.
Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những cá nhân đã bị Ma Thị Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, tại Tổ dân phố Phan Thiết 23, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang để phối hợp giải quyết vụ việc.
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