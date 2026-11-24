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Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vừa phát hiện nhóm thanh thiếu niên tại tổ dân phố Tân An thường xuyên chửi bới, khiêu khích, phát sinh mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên ở khu vực nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh.

Nhóm thanh thiếu niên bị công an triệu tập: Ảnh: CAHT

Khoảng 22h ngày 19/11, tại tổ dân phố Bắc Phú, phường Trần Phú, nhóm thanh thiếu niên ở khu vực nhà thờ Văn Hạnh tụ tập, mang theo ba chĩa, vỏ chai thủy tinh và ná cao su để tìm nhóm ở tổ dân phố Tân An nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Phát hiện sự việc, Công an phường Trần Phú nhanh chóng ngăn chặn, không để xảy ra xô xát. Những người liên quan được mời về trụ sở làm việc, tuyên truyền, giáo dục và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Công an phường Trần Phú khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt và các mối quan hệ, nhất là trên không gian mạng. Thanh thiếu niên cần chấp hành pháp luật, không tụ tập gây rối, mang hoặc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.