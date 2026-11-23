Ngày 23/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Minh Đ (SN 1992, trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, ngày 31/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17h ngày 27/9/2026 tại nút giao giữa đường huyện lộ P2 và đường đôi, thuộc thôn Mai, xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời điểm trên, Vũ Minh Đ điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 30B-472.85 đi đến khu vực ngã tư, nơi vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường xảy ra vụ việc - (ảnh Công an Phú Thọ).

Khi phía trước có người và chướng ngại vật, Đ không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ đến mức an toàn hoặc dừng xe, dẫn đến va chạm với ông Trần Quốc K (SN 1968, trú tại xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ), người đang hỗ trợ giải quyết vụ tai nạn tại hiện trường.

Hậu quả, ông K bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 14/11/2026, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Minh Đ về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là tài xế xe tải, cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ và giữ khoảng cách an toàn khi đến gần nút giao hoặc khu vực xảy ra tai nạn. Khi phía trước có người hoặc chướng ngại vật, người lái xe cần sẵn sàng dừng phương tiện để bảo đảm an toàn.

