Hàng loạt nạn nhân sập bẫy khi cho thuê xe ô tô tự lái, cầm cố bìa đỏ giả

Chủ nhật, 12:54 21/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Với thủ đoạn thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thuê xe ô tô tự lái, đối tượng Vũ Mạnh Hùng đã mang cầm cố và chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Mạnh Hùng để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của chị V.T.L (trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) tố giác Vũ Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và cầm cố ô tô để vay tiền, sau đó chiếm đoạt 1 tỉ 130 triệu đồng.

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy khi cho thuê xe ô tô tự lái, cầm cố bìa đỏ giả - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an.

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh làm rõ. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2024 đến tháng 5/2025, do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Hùng đã đặt mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng, sau đó thuê nhiều xe ô tô tự lái trên địa bàn tỉnh rồi mang cầm cố cho chị V.T.L để vay tiền rồi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nhận thêm 7 đơn tố giác của công dân tại phường Hạ Long, Cẩm Phả, đặc khu Vân Đồn. Đối tượng Hùng bị các nạn nhân tố giác khi có hành vi thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thuê xe ô tô để mang đi cầm cố vay tiền rồi không trả, chiếm đoạt với số tiền lớn.

Liên quan đến vụ án trên, cơ quan điều tra đề nghị cá nhân, tổ chức nào bị Vũ Mạnh Hùng chiếm đoạt tài sản tương tự như trên, đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Bùi Đức Cảnh; SĐT: 0913.196.559 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.


Đức Tùy
