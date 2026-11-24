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VKSND khu vực 4 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Thái Văn Nam (SN 1989, trú thôn Nhân Giang, xã Hương Phố, Hà Tĩnh) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Thái Văn Nam (thứ hai từ phải sang). Ảnh: Thu Trà

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/8, Nam đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thông qua mạng xã hội. Đến ngày 10/9, Nam mang giấy tờ này đến tiệm cầm đồ F89 của anh N.T.D. (SN 1995, trú xã Hương Khê) để cầm cố, lấy 25 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Nam sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, Nam có 3 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Với hành vi phạm tội lần này, đối tượng thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.