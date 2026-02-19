Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế

Ở tuổi 35, Thúy Ngân được nhận xét ngày càng rạng rỡ. So với thời điểm mới vào nghề, nhan sắc của cô có sự “lột xác” rõ rệt, toát lên vẻ chín muồi, mặn mà nhưng vẫn giữ được nét tươi trẻ.