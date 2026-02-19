Mới nhất
Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế

Thứ năm, 06:34 19/02/2026 | Đẹp

Không chỉ ghi điểm trên màn ảnh, nhan sắc đời thường của nữ diễn viên Thuý Ngân ở tuổi 35 cũng khiến công chúng không khỏi trầm trồ.


Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế - Ảnh 1.

Mới đây, fanpage chính thức của TC Candler tiếp tục công bố danh sách đề cử cho Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Sau hot girl Khánh Huyền và Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Huỳnh Thúy Ngân là mỹ nhân Việt tiếp theo góp mặt trong danh sách này.

Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế - Ảnh 2.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, nhiều khán giả bày tỏ sự tự hào khi nhan sắc Việt ngày càng được ghi nhận trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.

Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế - Ảnh 3.

Những năm gần đây, Lê Huỳnh Thúy Ngân thường xuyên thu hút chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng hay khi tham gia sự kiện.

Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế - Ảnh 4.

Không cần trang phục cầu kỳ hay lớp trang điểm quá đậm, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ thần thái tự tin cùng đường nét gương mặt hài hòa.

Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế - Ảnh 5.

Ở tuổi 35, Thúy Ngân được nhận xét ngày càng rạng rỡ. So với thời điểm mới vào nghề, nhan sắc của cô có sự “lột xác” rõ rệt, toát lên vẻ chín muồi, mặn mà nhưng vẫn giữ được nét tươi trẻ.

Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế - Ảnh 6.

Nữ diễn viên ưa chuộng các gam tóc sáng màu, kết hợp lối trang điểm trong trẻo, tự nhiên giúp tôn lên làn da trắng mịn và nụ cười rạng rỡ.

Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế - Ảnh 7.

Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, Thúy Ngân còn có lợi thế hình thể với chiều cao khoảng 1,7m cùng đôi chân dài thon gọn.

Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế - Ảnh 8.

Cô dễ dàng “bắt trọn ống kính” trong mỗi khung hình, được khán giả nhận xét sở hữu vẻ đẹp không thua kém các hoa hậu.

Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế - Ảnh 9.

Song hành với nhan sắc, phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng có nhiều chuyển biến tích cực theo thời gian.

Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế - Ảnh 10.

Khi xuất hiện tại các sự kiện, Thúy Ngân ưu tiên những thiết kế thanh lịch, tôn dáng, thể hiện hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp. Trong đời thường, cô lại ghi điểm với phong cách trẻ trung, phóng khoáng nhưng vẫn tinh tế, phù hợp với độ tuổi và cá tính.

Top