Nhan sắc đời thường của Thúy Ngân gây chú ý quốc tế
Không chỉ ghi điểm trên màn ảnh, nhan sắc đời thường của nữ diễn viên Thuý Ngân ở tuổi 35 cũng khiến công chúng không khỏi trầm trồ.
Tết này diện đồ gì để trẻ trung và mang lại may mắn?Thời trang - 17 giờ trước
GĐXH - Chọn trang phục ngày Tết phù hợp để vừa giúp bạn tự tin, tỏa sáng lại mang may mắn, tài lộc cả năm.
Hà Trúc Linh và 2 Á hậu diện áo dài Tết gây chú ýĐẹp - 19 giờ trước
GĐXH - Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh áo dài Tết 2026 của Hà Trúc Linh và 2 Á hậu: Châu Anh và Vân Nhi. Họ mang đến sự duyên dáng, thanh lịch trong trang phục truyền thống kết hợp hiện đại.
Hồ Ngọc Hà và cách giữ dáng tuổi 40: Tối sữa hạt, ngày yoga, siết 2 kg vẫn khỏe đẹpĐẹp - 23 giờ trước
Ở tuổi ngoài 40 và đã trải qua 3 lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc. Không ăn kiêng khắc nghiệt, nữ ca sĩ chọn sữa hạt, ngũ cốc kết hợp tập yoga, thể dục đều đặn để siết cân an toàn trước sự kiện quốc tế.
Chăm sóc da buổi tối đúng cách - Làn da thay đổi chỉ sau vài tuầnChăm sóc da - 1 ngày trước
Chăm sóc da là quy trình sử dụng các sản phẩm phù hợp nhằm làm sạch, nuôi dưỡng và bảo vệ làn da mỗi ngày. Nếu ban ngày da phải chống chọi với ánh nắng, bụi bẩn và ô nhiễm, thì ban đêm là “thời điểm vàng” để da phục hồi và tái tạo. Vì vậy, quy trình chăm sóc da buổi tối đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Thói quen diện Tết của Tăng Thanh Hà và Louis nguyễn khiến ai cũng muốn 'xin vía'Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi dịp Tết, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn khiến cư dân mạng 'xin vía' với phong cách áo dài truyền thống. Cùng khám phá những bộ áo dài đẹp và sự kết nối tuyệt vời của cặp đôi hào môn này.
Bí quyết chăm sóc da, trang điểm ngày Tết để đẹp và rạng rỡ đón XuânChăm sóc da - 1 ngày trước
GĐXH - Dịp Tết, chị em cũng cần quan tâm đến chăm sóc da, trang điểm nhẹ nhàng phối hợp cùng những bộ đồ đẹp đi chơi sẽ làm chị em xinh đẹp, tự tin hơn.
Bí quyết giữ dáng giúp mỹ nhân xứ Đài thon gọn ở tuổi 43Đẹp - 1 ngày trước
Dù bước sang tuổi 43 và làm mẹ, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài trẻ trung nhờ những thói quen ăn uống, sinh hoạt khoa học.
Vẻ đẹp 'không tuổi' của NSƯT Kiều Anh trong tà áo dài truyền thốngĐẹp - 2 ngày trước
Xuất hiện tại buổi ghi hình chương trình Tết, NSƯT Kiều Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi diện áo dài đính kết tinh tế.
Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' gây thương nhớ khi diện áo dài truyền thốngĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Hạ Anh gây ấn tượng với áo dài Tết và bộ trang sức tinh xảo, thể hiện vẻ đẹp thanh lịch. Khám phá phong cách thời trang độc đáo và quyến rũ của cô trong không khí rộn ràng của mùa xuân.
Giảm cân đón Tết: 5 sai lầm nhiều người không ngờ tớiGiảm cân - 2 ngày trước
Càng gần Tết, nhiều người mắc sai lầm khi giảm cân đón Tết như nhịn ăn, ép cân siêu tốc khiến không những không gầy mà cơ thể xuống sức, dễ tăng cân trở lại.
Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uốngGiảm cân
GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây đã quyết định dành 21 ngày để "độ" body trước khi đón Tết Bính Ngọ. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục cập nhật quá trình siết cơ, giảm mỡ để khán giả tham khảo.