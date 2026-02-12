Lương Thùy Linh cùng dàn Hoa hậu xúng xính áo dài, khoe sắc vóc rạng rỡ những ngày cận Tết

Mới đây, Lương Thùy Linh đã xuất hiện rạng rỡ bên Kỳ Duyên và Thiên Ân trong một sự kiện diễn ra những ngày cuối năm. Không chỉ hội ngộ trên thảm sự kiện, Lương Thùy Linh, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn tranh thủ ghi lại nhiều khoảnh khắc hậu trường đầy thân thiết.